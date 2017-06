Interviu cu Iurie Crăciuneac, inspector-şef la Inspectoratul Teritorial de Muncă Cahul, victimă a evenimentelor din 7 aprilie 2009

— Alegerea preşedintelui pare a fi un punct final în drumul pe care societatea pornise la 7 aprilie 2009. De ce, în opinia ta, a fost atât de dificil acest drum?

— Într-adevăr, la 7 apri­lie 2009, noi mani­fes­tam împo­tri­va dic­ta­tu­rii, încer­când să ară­tăm opi­ni­ei publi­ce naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le că, prin fal­si­fi­ca­rea ale­ge­ri­lor, demo­cra­ţia în R. Mol­do­va este tre­cu­tă pe linie moar­tă. Ace­le eve­ni­men­te, par­că, au apli­cat o tera­pie de şoc soci­e­tă­ţii noas­tre şi la ale­ge­ri­le din iulie 2009 vedeam un vot pen­tru un stat de drept, pen­tru res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor omu­lui, pen­tru liber­tă­ţi­le fun­damen­ta­le. Ast­fel, părea că spe­ranţe­le noas­tre, toci­te şi para­li­za­te de bâte­le călă­i­lor roşii, de sân­ge­le din izo­la­toa­re­le de detenţie şi din peni­ten­ci­a­re, încă nu muri­se­ră. Demo­cra­ţia, ca un copil care face pri­mii paşi, încer­ca să intre în toa­te struc­tu­ri­le sta­tu­lui, însă era nevo­ie de mai mult timp ca acel copil să înveţe să păşeas­că sigur. Au urmat ale­ge­ri­le din noiem­brie 2010, care au con­so­li­dat soci­e­ta­tea şi mai tare, ast­fel încât, încă un pic şi deve­neam un stat demo­cra­tic “cu acte în regu­lă”. Şi iată că un ele­ment din struc­tu­ra sta­tu­lui – preşe­din­te­le – lip­sea, motiv de insta­bi­li­ta­te poli­ti­că, de ten­siu­ne soci­a­lă, cu mul­te con­se­cinţe nega­ti­ve atât pe plan intern, cât şi extern. Lip­sea garan­tul Con­sti­tu­ţi­ei şi al sta­bi­li­tă­ţii. Ale­ge­rea preşe­din­te­lui într-o peri­oa­dă atât de înde­lun­ga­tă este un punct slab al coa­li­ţi­i­lor în gene­ral, care la noi a fost depă­şit şi trans­for­mat într-un punct tare al AIE.

— În acest răstimp, ai simţit cumva că ai nevoie de preşedinte?

— Bună între­ba­re! Sigur că am simţit nevo­ia de a avea un preşe­din­te. Insta­bi­li­ta­tea poli­ti­că, cau­za­tă de nea­le­ge­rea preşe­din­te­lui, a con­dus la apa­ri­ţia unei sen­za­ţii de pani­că. Unii se agi­tau, spu­nând că jert­fe­le de la 7 apri­lie 2009 au fost zadar­ni­ce dacă nu se va ale­ge un şef de stat, pen­tru că even­tu­a­le­le ale­ge­ri anti­ci­pa­te nu garan­tau rezol­va­rea aces­tei pro­ble­me. Ba mai mult, exis­ta ris­cul apro­fun­dă­rii insta­bi­li­tă­ţii poli­ti­ce prin micşo­ra­rea numă­ru­lui depu­ta­ţi­lor din actu­a­la majo­ri­ta­te par­la­men­ta­ră. Alţii se agi­tau din cau­za incer­ti­tu­di­nii din soci­e­ta­te, ali­men­ta­tă de opo­zi­ţie, şi se temeau că, în urma unor even­tu­a­le ale­ge­ri, comu­ni­ş­tii, adi­că dic­ta­tu­ra, vor reve­ni la guver­na­re în R. Mol­do­va. Eu, dar şi alte vic­ti­me ale eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009, eram în ace­ea­şi sta­re de agi­ta­ţie. După tre­ce­rea prin “cori­do­rul morţii” şi prin cal­va­rul detenţi­ei, aveam şi avem nevo­ie de rea­bi­li­ta­re – atât fizi­că, psi­hi­că, mate­ria­lă, mora­lă, cât şi poli­ti­că. Con­cen­tra­rea efor­tu­lui spre ale­ge­rea preşe­din­te­lui a făcut ca une­le insti­tu­ţii ale sta­tu­lui – pro­cu­ra­tu­ra, jude­că­to­ria – să acor­de o atenţie super­fi­ci­a­lă cau­ze­lor noas­tre şi cerinţe­lor îna­in­ta­te de noi. Rea­bi­li­ta­rea poli­ti­că – cre­zul care ne-a scos în Pia­ţă pe 7 apri­lie 2009, dar şi rea­bi­li­ta­rea fizi­că în urma eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie, m-a făcut să simt nevo­ia de a avea un preşe­din­te.

— Comuniştii susţin că alegerile din 16 martie au fost o farsă. Ce spun tinerii din generaţia ta?

— Pen­tru comu­ni­ş­ti, guver­na­rea şi sta­tul în ansam­blu au fost, după cum au demonstrat-o, şi sunt o far­să. Tot păţitu-i pri­ce­put, aşa că decla­ra­ţi­i­le comu­ni­ş­ti­lor nu mai au nicio valoa­re… Poa­te doar pen­tru acei care nu ştiu ce înseam­nă o valoa­re. Ale­ge­rea preşe­din­te­lui este un efort întru asi­gu­ra­rea con­ti­nu­i­tă­ţii şi con­so­li­dă­rii demo­cra­ţi­ei în R. Mol­do­va. Tine­rii din gene­ra­ţia mea cred că, după ale­ge­rea preşe­din­te­lui, refor­me­le înce­pu­te pe dru­mul spre inte­gra­rea euro­pea­nă se vor rea­li­za.

— De fapt, cum se descurcă astăzi tinerii în R. Moldova?

— Tine­rii au fost întot­dea­u­na una din­tre cate­go­ri­i­le soci­a­le care au avut nevo­ie de puţi­nă susţi­ne­re în plus, în spe­cial la capi­to­lul faci­li­tă­ţi soci­a­le. Tine­rii sunt cei care rezis­tă situ­a­ţi­i­lor de cri­ză şi le depă­şesc, pen­tru că ei văd ris­cu­ri­le şi mai puţin con­se­cinţe­le.

— Cum s-a schimbat viaţa ta după 7 aprilie 2009?

— S-a schim­bat. Acel tânăr cam naiv, încre­ză­tor în sine şi în cei care îl încon­ju­rau, care tre­cea fără fri­că prin cea­ţa tim­pu­lui, a deve­nit mai rea­list, mai atent la ce şi cine îl încon­joa­ră şi cu niş­te pove­ri în plus: gri­ja per­ma­nen­tă pen­tru refa­ce­rea sănă­tă­ţii, care s-a agra­vat după 7 apri­lie. A mai apă­rut nevo­ia de impli­ca­re în aceas­tă lup­tă con­ti­nuă pen­tru repu­ne­rea în drep­tu­ri a ima­gi­nii şi a sta­tu­tu­lui de până la 7 apri­lie 2009. Toa­te schim­bă­ri­le, toa­te pro­ble­me­le care au urmat în via­ţa mea după 7 apri­lie 2009 au fost umbri­te de un eve­ni­ment extra­or­di­nar. Este vor­ba de naş­te­rea fiu­lui meu, Robert, care a ali­nat şi a făcut mai uşoa­ră supor­ta­rea con­se­cinţe­lor ace­lor eve­ni­men­te tris­te.

După 7 apri­lie 2009, mi-am făcut un nou pri­e­ten foar­te apro­pi­at – medi­cul de fami­lie – , pe care îl vizi­tez frec­vent. Am deve­nit şi şofer pro­fe­si­o­nist, par­cur­gând mii de kilo­me­tri pe tra­se­ul Cahul – Chi­şi­nău, mi-am îmbo­gă­ţit CV-ul cu o nouă acti­vi­ta­te – cea de jurist liber-profesionist – dato­ri­tă jus­ti­ţi­ei din R. Mol­do­va. Am deve­nit mai răb­dă­tor – în 3 ani am ajuns abia la Cur­tea de Apel cu dosa­rul civil, am deve­nit “vede­tă”, ata­când sta­tul R. Mol­do­va la CEDO, am deve­nit mai “înţe­lept”, con­lu­crând cu cole­gii mei – foş­tii opo­nenţi…

— “Coridorul morţii” e o formulă care îţi aparţine. Cum îţi veni ideea?

— “Cori­do­rul morţii” era o ima­gi­ne cre­a­tă de copi­lul (din cla­sa a VI-a) Iurie Cră­ciu­ne­ac, care nu îşi ima­gi­na că va deve­ni rea­lă vreo­da­tă. Atun­ci, unul din­tre con­să­te­nii mei îşi ispă­şi­se pedeap­sa în peni­ten­ci­a­rul de la Cri­co­va, şi noi, curi­oşi să ştim cum a fost aco­lo, aflam cu stu­poa­re că fuse­se con­să­tea­nul nos­tru nu la sana­to­riu, ci în iad. Ne poves­tea, săr­ma­nul, cum şi-a pier­dut sănă­ta­tea şi ome­nia tre­când zil­nic, când ieşeau la plim­ba­re şi când se-ntorceau în celu­le, prin­tre sute­le de lovi­tu­ri de picioa­re, bas­to­a­ne şi alte obiec­te ale “mas­ca­ţi­lor” care, rămânând de o par­te şi de alta a cori­do­ru­lui lung, for­mau, la rân­dul lor, un cori­dor de “mas­ca­ţi”. În ima­gi­na­ţia mea de copil, acel cori­dor era unul al morţii. O ima­gi­ne depo­zi­ta­tă în sub­conş­ti­ent care, atun­ci când am fost arun­cat în cori­do­rul de poli­ţi­ş­ti din Izo­la­to­rul de detenţie pre­ven­ti­vă al Comi­sa­ri­a­tu­lui Gene­ral de Poli­ţie (CGP) Chi­şi­nău, mi-a reîn­vi­at în memo­rie. Am con­sta­tat cu stu­poa­re că rea­li­ta­tea era mult mai crun­tă decât îşi închi­pu­ia acel copil, fiind şocat de săl­bă­ti­cia celor care loveau. Zic “celor”, pen­tru că nu au nume, nu au chip. Se pare că au fost niş­te fan­to­me, pe care pro­cu­ra­tu­ra R. Mol­do­va nu le poa­te iden­ti­fi­ca, deo­a­re­ce pro­cu­ro­rii nu sunt vână­to­ri de fan­to­me.

— În cât timp ţi-ai tratat picioarele, bătute de poliţişti în beciurile CGP?

— Fizic s-au tra­tat ele, însă vână­tă­i­le au tre­cut de pe picioa­re şi au apă­rut în suflet, iar aces­ta se tra­tea­ză mult mai greu. Pro­ce­sul de rea­bi­li­ta­re este unul con­ti­nuu şi, atun­ci când ţi se pare că, par­că, ai tra­tat ceva, apa­re alt­ce­va. Am picioa­re bune – după atâ­tea lovi­tu­ri, nu au înge­nun­che­at şi se pare că, în curând, nici nu vor înge­nun­chea.

— Dosarul tău a ajuns la CEDO. De ce alţi participanţi la proteste, terorizaţi de poliţişti, au cedat şi nu au parcurs toate căile legale, pentru a-şi face dreptate?

— Aşa e, dosa­rul meu a ajuns la CEDO, ceea ce, pen­tru mine, este o for­mă de rea­bi­li­ta­re, dar şi o umi­li­re, şi asta pen­tru că am tre­cut prin “cori­do­rul morţii” ca să tri­um­fe drep­tu­ri­le şi liber­tă­ţi­le omu­lui la mine în ţară, dar am ajuns să caut drep­ta­tea la CEDO. Jude­când rea­list, con­form sis­te­mu­lui, CEDO e vari­an­ta care con­vi­ne tutu­ror. Cei din ţară, vino­va­ţi de admi­te­rea rele­lor tra­ta­men­te, dar şi pro­cu­ro­rii, sca­pă bas­ma cura­tă şi nime­ni nu îi pedep­seş­te şi nu îi va pedep­si, iar vic­ti­ma este des­pă­gu­bi­tă, de regu­lă, finan­ci­ar. Sfârşit. Apla­u­ze.

Felul în care am fost tra­ta­ţi noi, vic­ti­me­le de la 7 apri­lie 2009 – duş­ma­nii sta­tu­lui în tim­pul guver­nă­rii comu­nis­te, con­form decla­ra­ţi­i­lor pro­cu­ro­ri­lor, rezul­ta­te­le inves­ti­ga­ţi­i­lor, sto­pa­rea lor, ati­tu­di­nea anche­ta­to­ri­lor pe cau­ze­le de mal­tra­ta­re, depu­se de vic­ti­me la pro­cu­ra­tu­ră, au dus la pier­de­rea cre­di­bi­li­tă­ţii în insti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui (pro­cu­ra­tu­ră, poli­ţie, jude­că­to­rie) şi la înce­ta­rea acţiu­ni­lor de des­pă­gu­bi­re şi repu­ne­re în drep­tu­ri din par­tea tine­ri­lor.

Ca jăra­ti­cul moc­nind să ia foc este nevo­ie de o adi­e­re de vânt. Cele două dosa­re pe cazul 7 apri­lie, admi­se la CEDO, au încu­ra­jat vic­ti­me­le să acţio­ne­ze şi să îşi cau­te şi ele drep­ta­tea. Ast­fel, cel puţin 5 vic­ti­me din raio­nul Cahul au depus cere­ri în instanţe­le de jude­ca­tă naţio­na­le şi vor mer­ge până la CEDO pen­tru a fi rea­bi­li­ta­te.

— Tăcere peste dosarul morţii lui Valeriu Boboc… De ce? Un nou preşedinte, venit din sfera justiţiei, ar putea face dreptate victimelor de atunci?

— Pro­ba­bil, în spe­cial în ulti­mul timp, atenţia soci­e­tă­ţii a fost dire­cţio­na­tă spre alte pro­ble­me, cum ar fi şi ale­ge­rea preşe­din­te­lui. Foar­te frec­vent, când e vor­ba de răni, se spu­ne că tim­pul le tra­tea­ză şi pe cele mai adân­ci. Am impre­sia că, prin dife­ri­te cer­cu­ri, plu­teş­te o boa­re de ade­văr des­pre 7 apri­lie, dar par­că “încă nu e tim­pul” ca aces­ta să fie rela­tat. Nu e tim­pul sau se tra­ge de timp? Ter­me­ne rezo­na­bi­le. Expre­sii care suge­rea­ză că tre­ce­rea tim­pu­lui tra­tea­ză chiar şi răni­le sufle­teş­ti. Am impre­sia că şi acest dosar va ajun­ge la CEDO, şi toa­tă lumea va fi mulţu­mi­tă, desi­gur, cu exce­pţia fami­li­ei lui Vale­riu – Dum­ne­zeu să-l odih­neas­că în pace!

— După ce CEDO a comunicat Guvernului dosarul tău, ai fost contactat de cineva dintre oficiali?

— Nu, nu am fost con­tac­tat de nime­ni. Pro­ba­bil mai e timp. Nu am de gând să plec din R. Mol­do­va, aşa că nu am unde mă gră­bi.

— Se anunţase că a fost reluată procedura de compensare a victimelor evenimentelor din 7 aprilie. Ce se întâmplă de fapt la acest subiect?

— Ziceam mai sus de un sis­tem de guver­na­re ana­po­da, moş­te­nit de la guver­nă­ri­le ana­po­da ante­ri­oa­re. Guver­na­rea recu­noa­ş­te fap­tul că noi sun­tem vic­ti­me ale eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009. Guver­na­rea (prin Minis­te­rul Finanţe­lor) ata­că la Cur­tea de Apel hotă­râri­le instanţe­lor de jude­ca­tă care admit pagu­be­le mora­le soli­ci­ta­te de vic­ti­me în pro­porţie de 10-15%, res­pin­gând ast­fel fap­tul că noi sun­tem vic­ti­me şi că avem drep­tul la des­pă­gu­bi­ri. Guver­nul reia acti­vi­ta­tea Comi­si­ei pen­tru rea­bi­li­ta­rea vic­ti­me­lor din 7 apri­lie 2009. Între­bând juri­ş­tii de la Minis­te­rul Finanţe­lor de ce ata­că hotă­râri­le jude­că­to­reş­ti, ei răs­pund că e o pro­ce­du­ră stan­dard. Ce-i drept, în cazul meu, eu am făcut apel la hotă­rârea pri­mei instanţe, iar jude­că­to­rul Curţii de Apel s-a cru­cit, spu­nând că e pri­ma dată în carie­ra sa când Minis­te­rul Finanţe­lor nu face apel. Pro­ba­bil, de ace­ea mi-a şi res­pins ape­lul, lăsând în vigoa­re hotă­rârea pri­mei instanţe.

Am menţio­nat, anul tre­cut, că este foar­te bine­ve­ni­tă Comi­sia în pro­ce­sul de rea­bi­li­ta­re a vic­ti­me­lor de la 7 apri­lie 2009, dar sunt sigur că des­pre exis­tenţa ei am auzit eu şi încă maxi­mum 8 per­soa­ne din cele cir­ca 60 de vic­ti­me din Cahul. Poa­te e amu­zant, poa­te pare hilar, dar cred că ar fi bine, exis­tând în baza de date a MAI date­le fie­că­rei vic­ti­me, ca aceas­tă comi­sie să expe­die­ze fie­că­rei vic­ti­me câte o scri­soa­re cu infor­ma­ţia nece­sa­ră des­pre comi­sie. Atun­ci vom fi sigu­ri că vic­ti­me­lor li s-a ofe­rit o şan­să de rea­bi­li­ta­re.

— Victimele evenimentelor din 7 aprilie s-au asociat într-o organizaţie, «7 Aprilie». Cum activează aceasta?

— Din păca­te, ştiu doar că cine­va s-a aso­ci­at într-o orga­ni­za­ţie “7 Apri­lie”. Atât. Ştiu că vic­ti­me­le, dacă doresc, ar tre­bui să se inte­re­se­ze sin­gu­re şi să ade­re la aceas­tă aso­ci­a­ţie, bla, bla, bla. E foar­te bine că exis­tă o ase­me­nea aso­ci­a­ţie, dar eu nu o simt şi sunt sigur că şi cele­lal­te 60 de vic­ti­me din Cahul nu o sesi­zea­ză. Asta înseam­nă că une­le vic­ti­me s-au aso­ci­at, iar cele­lal­te se des­cur­că cum pot. Şi eu, la rân­dul meu, când au fost eli­be­ra­ţi tine­rii din peni­ten­ci­a­re, văzând că sun­tem în con­ti­nu­a­re inti­mi­da­ţi şi pur­ta­ţi pe la comi­sa­ri­a­te, am adu­nat toţi tine­rii din Cahul care au avut de sufe­rit în urma eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie şi ne-am con­so­li­dat efor­tu­ri­le, cre­ând Comi­te­tul Anti­tor­tu­ră şi de Apă­ra­re a Tine­ri­lor din Cahul care au sufe­rit în urma eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009 (CATAT), cu care am reu­şit atun­ci să tre­cem, împre­u­nă, pes­te inti­mi­dă­ri, să găsim avo­ca­ţi, ONG-uri de pro­te­cţie a drep­tu­ri­lor omu­lui etc. Vreau să spun că am comu­ni­cat, am con­tac­tat, am fost con­so­li­da­ţi, ceea ce nu simt în cazul orga­ni­za­ţi­ei “7 Apri­lie”, să-mi fie ier­ta­tă lip­sa de modes­tie…

— Ce beneficii au avut victimele acelor evenimente de la Fondul “7 Aprilie“?

— Fon­dul “7 Apri­lie” a fost cre­at de PLDM în iulie 2009, o ini­ţi­a­ti­vă pe care am susţinut-o, ală­tu­ri de tatăl lui Vale­riu Boboc. Aces­ta a desfă­şu­rat o anu­mi­tă acti­vi­ta­te, care s-a înscris prin­tre puţi­ne­le acţiu­ni, din acea peri­oa­dă, meni­te să susţi­nă tinerii-victime ale eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009. În faza ini­ţi­a­lă de acti­vi­ta­te a Fon­du­lui am făcut şi eu par­te din con­du­ce­rea lui, peri­oa­dă în care am reu­şit să ofe­rim vic­ti­me­lor mai mul­te bile­te de odih­nă la sana­to­ri­i­le din R. Mol­do­va. S-a mai decis să fie alo­ca­te resur­se pen­tru con­stru­i­rea Monu­men­tu­lui Vic­ti­me­lor Tor­tu­rii şi a fost pro­cu­rat un apar­ta­ment pen­tru fami­lia lui Vale­riu Boboc.

— Ce crezi despre achitarea ex-ministrului de Interne Gheorghe Papuc şi a ex-comisarului Vladimir Botnari? Ce cred alţi participanţi la proteste despre aceste sentinţe?

— Din păca­te, achi­ta­rea uno­ra din­tre acto­rii de bază ce se fac vino­va­ţi de admi­te­rea rele­lor tra­ta­men­te, de ares­tă­ri în masă, de tor­tu­ră, de con­di­ţii inu­ma­ne de detenţie, de moar­tea lui Vale­riu Boboc şi a celor­la­lţi tine­ri ne face să cre­dem că “e ceva putred la noi în Dane­mar­ca”. Urgent, tre­bu­ie de refor­mat jus­ti­ţia şi pro­cu­ra­tu­ra, de pus capăt “inte­re­se­lor de cla­să” şi de pus legea în capul mesei.

— Cum explici eşecul Comisiei parlamentare “7 Aprilie”, condusă de ex-deputatul Vitalie Nagacevschi?

— Eşe­cul sau suc­ce­sul – asta o să aflăm mai târ­ziu, aşa spun cei cu care comu­nic. Poa­te că, într-adevăr, expli­ca­ţia con­form căre­ia acum nu ar fi momen­tul oport­un de a scoa­te la ive­a­lă ade­vă­rul des­pre 7 apri­lie, pen­tru a nu accen­tua dis­per­sa­rea soci­e­tă­ţii, pen­tru a nu gene­ra căde­rea mai mul­tor cape­te, fapt care ar pro­vo­ca alte acţiu­ni de pro­test etc., etc., îşi are drep­tul la via­ţă. Nu cred că ar lip­si un ade­văr des­pre 7 apri­lie. Pur şi sim­plu, nu e des­tul de cres­cu­tă pâi­nea pen­tru a o da în cup­tor.

— Îţi mulţumim.

Pentru conformitate, Aneta Grosu