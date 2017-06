Interviu cu Excelenţa Sa Daniel Ioniţă, Ambasadorul României în R. Moldova

— În recenta sa vizită la NATO, dar şi în SUA, Preşedintele României, Klaus Iohannis, s-a referit şi la securitatea din zonă, inclusiv a R. Moldova. Cum comentaţi această prezenţă a R. Moldova în discursul oficialilor români?

— În pri­mul rând, aş înce­pe afir­mând că R. Mol­do­va este întot­dea­u­na, sub­li­ni­ez, întot­dea­u­na, pe agen­da con­tac­te­lor noas­tre de poli­ti­că exter­nă. Urmă­rim obiec­ti­vul racor­dă­rii depli­ne a R. Mol­do­va la spa­ţi­ul euro­pean, şi mă refer aici la Preşe­din­te­le sta­tu­lui, la toţi diplo­ma­ţii sau ofi­ci­a­lii Româ­ni­ei. Este un obiec­tiv inter­na­li­zat pe deplin în conş­ti­inţa noas­tră biro­cra­ti­că, pen­tru că ne dorim sin­cer ca R. Mol­do­va să par­cur­gă paşii nece­sari şi, spe­răm noi, ire­ver­si­bili către spa­ţi­ul euro­pean.

— Hotarul dintre R. Moldova şi România este şi hotarul cu UE şi NATO. Ce a obţinut România fiind membră a NATO?

— Răs­pun­sul sim­plu este urmă­to­rul: NATO înseam­nă un plus de secu­ri­ta­te pen­tru Româ­nia, dar e un plus de secu­ri­ta­te care nu a venit pe gra­tis, pen­tru că şi Româ­nia con­tri­bu­ie la secu­ri­ta­tea NATO. Sun­tem gra­ni­ţa de Est a NATO, care este o Ali­anţă politico-militară, Ali­anţă ce asi­gu­ră pacea şi secu­ri­ta­tea sta­te­lor sale mem­bre. NATO este o ali­anţă pur defen­si­vă, care prin struc­tu­ra şi reţea­ua sa de Par­te­ne­ri­a­te pen­tru Pace, sau a pro­gra­me­lor spe­ci­a­le de coo­pe­ra­re pe care le desfă­şoa­ră în diver­se ţări, inclu­siv în R. Mol­do­va, con­tri­bu­ie la con­so­li­da­rea încre­de­rii, a secu­ri­tă­ţii şi a sta­bi­li­tă­ţii într-un are­al extins.

— Deci NATO nu vine să ocupe un teritoriu, să participe la acţiuni militare aici, fără ca Republica Moldova să solicite sau să accepte?

— Nici­de­cum. Rela­ţia R. Mol­do­va cu Ali­anţa Nord-Atlantică va mer­ge cât de depar­te doreş­te acest stat. Nici­de­cum NATO nu este în pos­tu­ra de a soli­ci­ta ceva Mol­do­vei. În schimb, NATO poa­te oferi foar­te mul­te: de la pro­gra­me de asis­tenţă – la cur­suri de instru­i­re pen­tru mili­tari, la pro­gra­me de finanţa­re a unor obiec­ti­ve de con­so­li­da­re a capa­ci­tă­ţi­lor de apă­ra­re, la pro­gra­me care con­tri­bu­ie la îmbu­nă­tă­ţi­rea vieţii cetă­ţe­ni­lor R. Mol­do­va. Vă dau exem­plul Fon­du­lui Fidu­ci­ar al NATO pen­tru dis­tru­ge­rea sub­stanţe­lor chi­mi­ce peri­cu­loa­se şi a pes­ti­ci­de­lor, la care şi Româ­nia a avut o con­tri­bu­ţie sub­stanţi­a­lă şi care a repre­zen­tat, în esenţă, o ini­ţi­a­ti­vă a Româ­ni­ei lan­sa­tă cu ani în urmă. Aceas­ta a avut ca efec­te nu numai iden­ti­fi­ca­rea sub­stanţe­lor chi­mi­ce peri­cu­loa­se de pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va, colec­ta­rea ace­lor sub­stanţe chi­mi­ce peri­cu­loa­se, dar şi dis­tru­ge­rea lor. După cum se ştie, sub­stanţe­le res­pec­ti­ve erau o moş­te­ni­re din peri­oa­da soci­a­lis­tă şi repre­zen­tau peri­co­le majo­re la adre­sa vieţii, nu doar a cetă­ţe­ni­lor, dar şi a ani­ma­le­lor şi efec­tiv a între­gu­lui eco­sis­tem. De pe urma pro­iec­tu­lui în sine cre­dem că au bene­fi­ci­at şi bene­fi­ci­a­ză toţi cetă­ţe­nii R. Mol­do­va. De alt­fel, pro­iec­tul nu a avut ca efect pro­mo­va­rea unor obiec­ti­ve mili­ta­re, ci, pur şi sim­plu, îmbu­nă­tă­ţi­rea vieţii civi­le a tutu­ror.

— În această vară, NATO urmează să deschidă un oficiu de legătură la Chişinău, Guvernul acceptă, cetăţenii sunt informaţi, Preşedinţia e împotrivă, deşi un birou civil nu înseamnă forţe armate sau tancuri. De ce s-ar teme unii politicieni?

— În esenţă, un Birou de legă­tu­ră este o misiu­ne diplo­ma­ti­că în for­mat res­trâns, pe care NATO o des­chi­de aici. Misiu­nea va fi con­du­să de un diplo­mat din unul din sta­te­le mem­bre NATO şi va avea un număr redus de anga­ja­ţi. Obiec­ti­ve­le prin­ci­pa­le ale ace­lui Birou de legă­tu­ră sunt defi­ni­te în Acor­dul care a fost sem­nat şi apro­bat de Par­la­men­tul R. Mol­do­va. De alt­fel, aces­te obiec­ti­ve sunt sub­su­ma­te coo­pe­ră­rii pe pali­erul de apă­ra­re din­tre R. Mol­do­va şi NATO. Cu alte cuvin­te, Biro­ul res­pec­tiv va fi res­pon­sa­bil de ges­tio­na­rea pro­gra­mu­lui de coo­pe­ra­re şi va avea un rol impor­tant în pro­mo­va­rea unor acţiuni de diplo­ma­ţie publi­că. Nici nu se pune pro­ble­ma ca, prin des­chi­de­rea ace­lui Birou, în R. Mol­do­va să fie dislo­ca­te tru­pe stră­i­ne. Or, Biro­ul va fi res­pon­sa­bil să acor­de asis­tenţă auto­ri­tă­ţi­lor şi să pro­mo­veze coo­pe­ra­rea cu NATO, cât de depar­te doreş­te R. Mol­do­va.

— Ucraina şi R. Moldova au puncte de control comun la frontieră pe o bună parte de hotar, cât de posibil e ca acest model să funcţioneze şi la hotarul moldo-român, fapt care ar simplifica procedurile de trecere a frontierei pentru cetăţeni?

— Avem acum şase punc­te de tre­ce­re pe Prut, la fron­ti­e­ra R. Mol­do­va cu Româ­nia. Să nu uităm însă că Româ­nia este un stat mem­bru al UE. Deci, pe de o par­te, Româ­nia apli­că de fac­to stan­dar­de­le Schen­gen pri­vind con­tro­lul fron­ti­e­rei sale exter­ne, deşi de jure nu sun­tem încă mem­bri ai spa­ţi­u­lui Schen­gen. Tre­ce­ri­le res­pec­ti­ve de fron­ti­e­ră către Româ­nia tre­bu­ie să res­pec­te nor­me şi pro­ce­duri emi­na­men­te euro­pe­ne, inclu­siv în ceea ce ţine de con­tro­lul sani­tar vete­ri­nar, con­tro­lul pro­du­se­lor res­tri­cţio­na­te la export şi aşa mai depar­te. Ide­ea punc­te­lor comu­ne de con­trol la fron­ti­e­ră se află în ana­li­za auto­ri­tă­ţi­lor com­pe­ten­te din Româ­nia, dar, sub­li­ni­ez, în aceas­tă ana­li­ză auto­ri­tă­ţi­le româ­ne vor ţine cont de situ­a­ţia de fac­to a Româ­ni­ei.

— Între cele două state au existat etape diferite de comunicare, ţinând cont de autorităţile care au fost la guvernare. Actualmente avem un preşedinte care a vizitat de mai multe ori Federaţia Rusă şi nu a vizitat niciodată statele cu care este vecină R. Moldova, România şi Ucraina. Cunoaşteţi dacă se pregăteşte vreo vizită a lui Igor Dodon la Bucureşti, şi viceversa, a preşedintelui Iohannis la Chişinău?

— O ast­fel de deci­zie apa­rţi­ne auto­ri­tă­ţi­lor româ­ne, iar Preşe­din­te­le şi Prim-ministrul Româ­ni­ei au agen­de deo­se­bit de încăr­ca­te. Preşe­din­te­le Iohan­nis este la Washin­gton (la momen­tul rea­li­ză­rii inter­vi­u­lui, n.r.) şi urmea­ză să se întâl­neas­că cu Preşe­din­te­le Trump, Prim-ministrul guver­nu­lui Româ­ni­ei, Sorin Grin­dea­nu, a fost la Paris şi a avut o întâl­ni­re cu omo­lo­gul său fran­cez. De ase­me­nea, sunt în curs de pre­gă­ti­re alte vizi­te impor­tan­te la Bucu­reşti şi în stră­i­nă­ta­te ale îna­lţi­lor dem­ni­tari români.

— Una dintre fricile preşedintelui Dodon şi a unor exponenţi ai partidului socialist este unirea, pentru o parte dintre cetăţeni este un moment de speculaţie, pentru altă parte – este o dorinţă. În prezent, este sau nu unirea pe agenda politică a autorităţilor române?

— Pe agen­da ofi­ci­a­lă a auto­ri­tă­ţi­lor româ­ne se află obiec­ti­vul de spri­ji­ni­re a R. Mol­do­va pe calea sa euro­pea­nă. Ştim că acest obiec­tiv nu este nici uşor, nici cu o des­căr­ca­re tem­po­ra­ră ime­di­ată. Ştim că mai sunt nece­sa­re efor­turi, ştim că tre­bu­ie să fie pro­mo­va­te în con­ti­nu­a­re refor­me şi une­le din­tre aces­te refor­me sunt dure­roa­se, nu doar pen­tru con­du­că­to­rii poli­tici, dar şi pen­tru cetă­ţeni. Tot­o­da­tă, sun­tem con­vinşi, şi aces­te con­vin­geri se bazea­ză pe expe­rienţe­le noas­tre nemij­lo­ci­te, că ade­ra­rea R. Mol­do­va la UE va spori gra­dul de bunăs­ta­re eco­no­mi­că a cetă­ţe­ni­lor.

— România desfăşoară mai multe proiecte care contribuie la bunăstarea cetăţenilor R. Moldova. Totodată, aceste mijloace ajung în gestiunea Guvernului de la Chişinău, care e acuzat de acţiuni de corupţie. Cum condiţionaţi transparenţa şi buna gestionare a fondurilor donate R. Moldova?

— În pri­mul rând, dona­ţi­i­le sunt mul­ti­sec­to­ri­a­le şi mul­ti­vec­to­ri­a­le. Sunt, în prin­ci­piu, şase moda­li­tă­ţi impor­tan­te prin care Româ­nia încear­că să acor­de spri­jin. În pri­mul rând, este vor­ba de un Acord de împru­mut ram­bu­r­sa­bil de 150 de mili­oa­ne euro, sem­nat în 2015. Din acest împru­mut, până în pre­zent, Româ­nia a debu­r­sat deja două tranşe. În al doi­lea rând, este vor­ba des­pre Acor­dul neram­bu­r­sa­bil de 100 de mili­oa­ne de euro, din care până acum au fost alo­ca­te fon­duri impor­tan­te, dar fon­du­ri­le res­pec­ti­ve nu repre­zin­tă în sine dona­ţii către guvern sau către vreo auto­ri­ta­te, ci au drept scop îmbu­nă­tă­ţi­rea unor stări de lucruri. În cadrul aces­tui Acord neram­bu­r­sa­bil de 100 de mili­oa­ne, unul din­tre cele mai vizi­bi­le pro­iec­te se refe­ră la reno­va­rea uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ preş­co­lar. Deci, 26 mili­oa­ne de euro au fost alo­ca­te pen­tru pro­gra­mul de reno­va­re a gră­di­ni­ţe­lor, iar rezul­ta­te­le vor­besc de la sine. Mai mult din jumă­ta­te din gră­di­ni­ţe­le din R. Mol­do­va, 832 la număr, au fost reno­va­te din banii ofe­ri­ţi de Româ­nia. Aceşti bani nu au fost alo­ca­ţi unui guvern anu­me, ci, pur şi sim­plu, au fost alo­ca­ţi unui pro­iect ges­tio­nat prin Fon­dul de Inves­ti­ţii Soci­a­le din R. Mol­do­va. Tot din acest pro­gram, au fost alo­ca­te şi fon­du­ri­le nece­sa­re pen­tru achi­zi­ţio­na­rea micro­bu­ze­lor şco­la­re. În 2014, Româ­nia a donat 100 ast­fel de micro­bu­ze şi avem în curs de pre­gă­ti­re altă dona­ţie de 96 de micro­bu­ze, des­ti­na­te asi­gu­ră­rii trans­por­tu­lui copi­i­lor şi ele­vi­lor din toa­te rai­oa­ne­le R. Mol­do­va, inclu­siv din regiu­nea trans­nis­trea­nă sau Găgă­u­zia. Bene­fi­ci­a­rii dire­cţi ai aces­tor dona­ţii sunt uni­tă­ţi­le şco­la­re. Tot din fon­dul res­pec­tiv, au fost alo­ca­ţi o par­te din bani pen­tru defi­ni­ti­va­rea stu­di­u­lui de feza­bi­li­ta­te al pro­iec­tu­lui stra­te­gic de inter­con­e­xiu­ne ener­ge­ti­că pe gaze natu­ra­le între Româ­nia şi R. Mol­do­va, e vor­ba de gazo­duc­tul Iaşi-Ungheni. Un al tre­i­lea pali­er de acţiu­ne îl repre­zin­tă pro­iec­te­le pe care Româ­nia le desfă­şoa­ră prin inter­me­di­ul asis­tenţei ofi­ci­a­le pen­tru dezvol­ta­re. Aces­te pro­iec­te sunt o urma­re a unor cereri direc­te adre­sa­te de anu­mi­te enti­tă­ţi: fie o repre­zen­tanţă a auto­ri­tă­ţi­lor loca­le, fie un ONG, care îşi pro­pun să con­tri­bu­ie la cre­a­rea unor con­di­ţii de trai mai bune pe diver­se dome­nii.

— Ca să revenim la grădiniţe. Această contribuţie a statului român e pentru copiii români din R. Moldova, sau e o pentru toţi copiii? Cât de bine înţeleg acest gest liderii regiunilor pro-ruse din R. Moldova?

— Asis­tenţa Româ­ni­ei este des­ti­na­tă tutu­ror cetă­ţe­ni­lor R. Mol­do­va, indi­fe­rent de etnie, de lim­ba pe care o vor­besc, de locul în care tră­iesc şi de Dum­ne­ze­ul în care cred. Ori­ci­ne tre­bu­ie să aibă spe­ranţa unui trai mai bun, iar noi dorim ca prin ast­fel de ges­turi să pro­mo­văm la toa­te nive­lu­ri­le posi­bi­le valo­ri­le euro­pe­ne. Să le trans­mi­tem tutu­ror, pe lân­gă acest gest de bună­vo­inţă, sem­na­lul că, în cadrul UE, sunt valori, sunt prin­ci­pii, sunt nor­me care tre­bu­ie res­pec­ta­te.

— Dar comunicaţi cu autorităţile locale, să zicem, cei de la Comrat, le acceptă, le înţeleg?

— Nu doar că le accep­tă, une­ori le soli­ci­tă în mod expres.

— Etnicii români din R. Moldova continua să-şi redobândească cetăţenia părinţilor sau bunicilor lor, dar în ultimul timp au apărut un şir de dificultăţi, au apărut cazuri dramatice, în care unii copii şi-au pierdut cetăţenia fără ca ei sau părinţii lor să solicite acest lucru. Acum ei trec prin proceduri umilitoare, costisitoare, de durată, ca să-şi redobândească cetăţenia. Cum poate fi soluţionată această problemă?

— În pri­mul rând, pro­ce­sul de redo­bân­di­re a cetă­ţe­ni­ei româ­ne se desfă­şoa­ră în depli­nă con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le lega­le. Nimeni nu se poa­te exo­ne­ra de la nece­si­ta­tea de a res­pec­ta inte­gral legea. În al doi­lea rând, ne este cunos­cu­tă situ­a­ţia copi­i­lor care s-au tre­zit pes­te noap­te fără cetă­ţe­nia româ­nă, însă în ace­la­şi timp şi în cazul aces­tor cetă­ţeni tre­bu­ie res­pec­ta­tă ace­ea­şi lege. Atunci când părinţii lor au redo­bân­dit cetă­ţe­nia româ­nă, poa­te că nu au fost înde­pli­ni­te inte­gral toa­te pro­ce­du­ri­le. Tre­bu­ie să exis­te acor­dul expres al ambi­lor părinţi ca acel copil să obţi­nă cetă­ţe­nia româ­nă. Aşa­dar, a fost o peri­oa­dă când acei copii au bene­fi­ci­at de paşa­poar­te româ­neşti fără a avea poa­te drep­tul de a bene­fi­cia de ele. Lucrul res­pec­tiv, însă, este unul de maxi­mă impor­tanţă şi de maxim inte­res. Ştim că este un subiect extrem de sen­si­bil şi dorim ca aces­ta să fie tra­tat cu maxi­mă sin­ce­ri­ta­te. Cunosc că, la Bucu­reşti, se lucrea­ză la modi­fi­ca­rea pro­ce­du­ri­lor prin care aceşti cetă­ţeni să rein­tre în pose­sia cetă­ţe­ni­ei româ­ne, dar, pro­ba­bil, sunt nece­sa­re măsuri de ordin legi­sla­tiv.

— Datele ultimului recensământ din R. Moldova au arătat că 7% se declarau români, 23% declarau că vorbesc limba română. Credeţi că e o incoerenţă în recensământ sau oamenii încă nu fac diferenţa între etnii şi limbi?

— Dum­ne­a­voas­tră cunoa­ş­teţi că ar exis­ta vreo dife­renţă din­tre lim­ba româ­nă şi lim­ba mol­do­ve­neas­că? Eu nu cunosc să exis­te o ast­fel de dife­renţă.

— Deci, nu utilizaţi un dicţionar când comunicaţi cu cei din R. Moldova?

— Să şti­ţi că sunt de aproa­pe un an de zile aici şi nu am avut nevo­ie nici­o­da­tă de un tra­du­că­tor atunci când am inte­ra­cţio­nat cu cetă­ţe­nii R. Mol­do­va. Pe de altă par­te, potri­vit nor­me­lor euro­pe­ne, fie­ca­re cetă­ţean are drep­tul să se auto­iden­ti­fi­ce cu o etnie anu­me. Prin urma­re, acest drept tre­bu­ie să fie de ase­me­nea inte­gral res­pec­tat.

— E vară şi tinerii îşi aleg perspectivele de studii. România oferă mai multe sau mai puţine burse în acest an pentru studenţii din R. Moldova?

— Ca şi anii tre­cu­ţi, ofer­ta noas­tră rămâ­ne în ace­ia­şi para­me­tri neschim­ba­ţi. Se desfă­şoa­ră în con­for­mi­ta­te cu Acor­dul de coo­pe­ra­re care a fost sem­nat de minis­te­re­le de resort din Româ­nia şi din R. Mol­do­va. În plus, Guver­nul Româ­ni­ei a alo­cat locuri supli­men­ta­re care sunt ges­tio­na­te direct de anu­mi­te uni­ver­si­tă­ţi de stat din Româ­nia. Tot­o­da­tă, în Româ­nia, s-a lucrat la îmbu­nă­tă­ţi­rea pro­ce­du­ri­lor prin care cei inte­re­sa­ţi pot să-şi depu­nă dosa­re­le de stu­dii în sen­sul că se doreş­te sim­pli­fi­ca­rea aces­tor pro­ce­duri, intro­du­când posi­bi­li­ta­tea ca soli­ci­tă­ri­le să fie trans­mi­se în for­mat elec­tro­nic, nemai­fi­ind nece­sa­ră depla­sa­rea fizi­că a soli­ci­tanţi­lor la uni­ver­si­tă­ţi­le res­pec­ti­ve. Suge­răm ca toţi cei inte­re­sa­ţi de ast­fel de posi­bi­li­tă­ţi să con­sul­te cu peri­o­di­ci­ta­te site-ul Amba­sa­dei Româ­ni­ei la Chi­şi­nău, dar şi site-ul Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei din Româ­nia.

— România oferă multe facilităţi cetăţenilor din R. Moldova şi îi acceptă acolo pe multe căi, fie ca să facă studii gratis, unii îşi găsesc şi locuri de muncă, mulţi dintre artişti se promovează pe scena românească, apoi pe cea internaţională pornind de la scena românească, dar cum beneficiază de fapt România din toate aceste beneficii oferite cetăţenilor R. Moldova, ce câştigă?

— Nu cred că exis­tă vreo auto­ri­ta­te în Româ­nia în măsu­ră să vă răs­pun­dă la ase­me­nea între­ba­re, pen­tru că ast­fel de lucruri nici­o­da­tă nu pot fi puse într-o ecu­a­ţie de tip mate­ma­tic, în care să fii în sta­re să cuan­ti­fici balanţa aceas­ta. Un lucru este cert şi cred că veţi fi de acord cu mine când voi afir­ma că ope­răm în ace­la­şi spa­ţiu cul­tu­ral, avem ace­ea­şi lim­bă, ace­ea­şi isto­rie comu­nă, avem tra­di­ţii comu­ne. Pen­tru arti­şti, este natu­ral să facă un pas pes­te Prut şi să acce­se­ze pia­ţa cul­tu­ra­lă pe care Româ­nia o ofe­ră, care e şi o tram­bu­li­nă pen­tru arti­ş­tii valo­roşi ai dum­ne­voas­tră care vor să ajun­gă pe mari­le sce­ne ale lumii. Din ast­fel de pro­iec­te cul­tu­ra­le cred că fie­ca­re are câte ceva de câş­ti­gat. Să ne adu­cem amin­te, cu ani în urmă, tru­pa O-Zone a fost cea care la pro­priu a dus lim­ba româ­nă la nivel glo­bal. Prin hitul Dra­gos­tea din Tei cetă­ţe­nii lumii au auzit, mulţi poa­te pen­tru pri­ma dată, un cân­tec în lim­ba româ­nă.

— Deci a existat o mândrie reciprocă?

— Este o mân­drie reci­pro­că. Aici exis­tă şi bene­fi­cii reci­pro­ce, şi nu mă refer la bene­fi­ci­i­le de natu­ră mate­ria­lă ale arti­ş­ti­lor res­pec­tivi.

— Contribuţia echipajelor SMURD este superlativul unei contribuţii româneşti în R. Moldova. Accidentul aviatic de la Haragâş a făcut să trăim împreună o mare pierdere. Recent aţi participat la inaugurarea unui monument în locul prăbuşirii acestui elicopter, credeţi că se va menţine această punte de acordare a asistenţei SMURD?

— Abso­lut. Folo­sesc acest pri­lej pen­tru a mulţumi tutu­ror auto­ri­tă­ţi­lor R. Mol­do­va, tutu­ror aso­ci­a­ţi­i­lor pro­fe­sio­na­le ale ser­vi­ci­i­lor de urgenţă, ser­vi­ci­i­lor medi­ca­le, atât din Româ­nia, cât şi din R. Mol­do­va, care au con­tri­bu­it finan­ci­ar la edi­fi­ca­rea ace­lui monu­ment. Din păca­te, a fost nevo­ie ca vieţi ale unor oameni bravi să pia­ră pen­tru a sal­va alte vieţi. Ei se aflau în misiu­ne de sal­va­re când s-a întâm­plat teri­bi­lul acci­dent, însă o dată în plus acum sunt con­vins că tra­ge­dia res­pec­ti­vă nu a făcut decât să ne uneas­că şi mai mult şi să ne întă­reas­că con­vin­ge­rea în fap­tul că sin­gu­ra cale de urmat este cea de a con­so­li­da pe mai depar­te coo­pe­ra­rea. Ştiu că exis­tă o dorinţă comu­nă de deru­la­re în con­ti­nu­a­re a pro­gra­mu­lui SMURD. Au fost alo­ca­te fon­duri euro­pe­ne impor­tan­te, inclu­siv pen­tru extin­de­rea ser­vi­ci­u­lui SMURD şi în alte zone din RM cu des­căr­ca­re tem­po­ra­lă la ori­zon­tul ani­lor 2020. Tot­o­da­tă, sunt şi alte pro­iec­te pe linie medi­ca­lă care s-au deru­lat şi se vor deru­la în con­ti­nu­a­re. Apro­pos că vor­beam de NATO, a fost un pro­iect foar­te impor­tant deru­lat de NATO şi a vizat R. Mol­do­va, este pro­iec­tul Tele­me­di­ci­na, care per­mi­te medi­ci­lor din sta­te­le mem­bre NATO să intre în con­tact direct pen­tru dia­gnos­tic şi schimb de expe­rienţă. Este un pro­iect la care R. Mol­do­va a par­ti­ci­pat şi care a fost finanţat inte­gral de NATO.

Mi-aş dori ca acel monu­ment de la Hara­gâş să se trans­for­me în timp într-un pele­ri­naj la locul ero­is­mu­lui româ­nesc, pen­tru că oame­nii ace­ia într-adevăr s-au jert­fit pen­tru obiec­ti­ve îna­l­te. Au lăsat în urmă mame îndu­re­ra­te, soţi şi soţii înlă­cri­ma­ţi, şi copi­ii care cresc fără a-şi cunoa­ş­te părinţii. Este impor­tant ca jert­fa lor să nu fie uita­tă şi să nu fie inu­ti­lă, iar sin­gu­ra moda­li­ta­te prin care pot fi atin­se cele două obiec­ti­ve este de a con­ti­nua efor­tu­ri­le pe linia coo­pe­ră­rii.

— Să vorbim despre prezenţa românească pe piaţa de televiziune de la noi. În R. Moldova există zeci de canale ruseşti care vin dintr-un stat cu care nu avem cel puţin hotar comun şi există foarte puţine televiziuni sau canale româneşti, deşi vorbim aceeaşi limbă, având şi o identitate comună. Ar fi binevenită extinderea TVR sau alte televiziuni româneşti în R. Moldova?

— Exis­tă dorinţa nu doar a Româ­ni­ei, dar şi a sta­te­lor mem­bre ale UE ca noul Cod al Audi­o­vi­zu­a­lu­lui să pro­mo­veze deplin niş­te prin­ci­pii accep­ta­bi­le la nivel euro­pean. Cre­dem că este nevo­ie de mai mul­te pro­gra­me euro­pe­ne, nu doar româ­neşti, în R. Mol­do­va. Pe de o par­te, de a pre­zen­ta rea­li­tă­ţi­le com­ple­te, iar pe de altă par­te – de a încer­ca să-i oferi cetă­ţea­nu­lui acces la infor­ma­ţii de cali­ta­te. Cre­dem că este nece­sar ca şi Con­si­li­ul Coor­do­na­tor al Audi­o­vi­zu­a­lu­lui să-şi asu­me rolul său impor­tant în urmă­ri­rea pro­gra­me­lor şi san­cţio­na­rea celor vino­va­ţi de încăl­cări pe linia nor­me­lor deon­to­lo­gi­ce. Nu în ulti­mul rând, exis­tă şi un pro­iect în curs de deru­la­re, pen­tru care con­tea­ză răs­pun­sul părţii mol­do­ve­ne. Pro­iec­tul se refe­ră la spa­ţi­ul infor­ma­ţio­nal comun pen­tru cele două maluri ale Pru­tu­lui. Aces­ta este înte­me­iat pe exis­tenţa unei lim­bi comu­ne. Dacă exis­tă posi­bil­ta­tea de a comu­ni­ca în ace­ea­şi lim­bă, de ce să nu fie extin­să şi pia­ţa de publi­ci­ta­te?

— Conexiunile la piaţa energetică românească şi europeană… Cum am putea grăbi lucrurile, de vreme ce Guvernul schimbă contractele de câteva ori pe săptămână, procurând energie ba de la ucraineni, ba din regiunea transnistreană?

— Din punc­tul nos­tru de vede­re, exis­tă dorinţa de a deru­la pro­iec­te­le de inter­con­e­xiu­ne ener­ge­ti­că de natu­ră stra­te­gi­că, meni­te să con­tri­bu­ie la sigu­ranţa ener­ge­ti­că a R. Mol­do­va prin conec­ta­rea la alte pieţe ener­ge­ti­ce. Sunt două pro­iec­te impor­tan­te, extin­de­rea gazo­duc­tu­lui Iaşi-Ungheni până la Chi­şi­nău şi pro­iec­tul de inter­con­e­xiu­ne pe linii elec­tri­ce aerie­ne, care pre­su­pu­ne şi con­stru­cţia unei sta­ţii de trans­for­ma­re asin­cro­nă, back-to-back. Pro­iec­te­le res­pec­ti­ve au ter­me­ne de fina­li­za­re, cel pe gaz – în 2018, cel pe ener­gie elec­tri­că – în 2020. Spe­răm că va exis­ta în con­ti­nu­a­re voinţă poli­ti­că nu doar la Bucu­reşti, ci şi la Chi­şi­nău de a fina­li­za ast­fel de pro­iec­te, respectându-ne pro­mi­siu­ni­le şi con­tri­bu­ind ast­fel la con­so­li­da­rea capa­ci­tă­ţi­lor R. Mol­do­va de a ope­ra într-un spa­ţiu eco­no­mic extins, prin con­so­li­da­rea secu­ri­tă­ţii ener­ge­ti­ce.

— Sunteţi de puţin timp la Chişinău, dar aţi reuşit să vizitaţi mai multe localităţi. Ce vă place în R. Moldova, cum aţi descoperit-o, personal?

— De la Sha­kes­pea­re ştim că fru­mu­seţea stă întot­dea­u­na în ochii pri­vi­to­ru­lui. Sunt locuri deo­se­bit de fru­moa­se în Chi­şi­nău. Sunt mul­te clă­diri de patri­mo­niu care ar meri­ta să fie puse în valoa­re. Am văzut cât de fru­mos ara­tă acum Muze­ul Naţio­nal de Artă, după reno­va­re. Ne bucu­răm că am con­tri­bu­it la acest pro­ces de reno­va­re. Sala cu Orgă este în curs de refa­ce­re tot pe banii Româ­ni­ei. Ast­fel de obiec­ti­ve cul­tu­ra­le, oda­tă fina­li­za­te, se pot trans­for­ma în fru­moa­se emble­me turis­ti­ce. Îmi plac eve­ni­men­te­le cul­tu­ra­le la care par­ti­cip cât de des îmi per­mi­te agen­da. Nu am avut pro­ble­me de adap­ta­re la oameni, la locuri, la mân­ca­re.

— Sarmalele, plăcintele, diferă de cele din România?

— Reţe­te­le dife­ră, fie­ca­re bucă­tar îşi are pro­pri­ul secret şi e păcat ca aces­te secre­te să fie cunos­cu­te chiar de toţi. În cazul ăsta am fi frus­tra­ţi de posi­bi­li­ta­tea de a ne bucu­ra de diver­si­ta­te. Şi noi avem vinuri bune, şi în R. Mol­do­va sunt vinuri bune, şi prac­tic legu­me­le, fruc­te­le, căr­nu­ri­le au ace­la­şi gust bun şi la noi, şi aici, la dum­ne­a­voas­tră.

— Vă mulţumim!

Alina Radu, Liliana Botnariuc