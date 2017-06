Interviu cu Alexandru Tănase, avocat, ex-președinte al Curții Constituționale

— Dle Tănase, opoziția și mai mulți experți au apreciat comunicatul Comisiei de la Veneția drept un aviz negativ dat proiectului pentru votul mixt, propus de PDM și PSRM. Președintele Parlamentului și alte persoane apropiate guvernării au văzut în această decizie o altă parte a monedei, că „schimbarea sistemului electoral este dreptul suveran și alegerea suverană a autorităților R. Moldova”. Dvs, ca reprezentant al R. Moldova la Comisia de la Veneția, cum vi se pare decizia?

— Să încep cu un deta­liu. În pri­mul rând, eu nu repre­zint R. Mol­do­va la Comi­sia de la Vene­ția. În momen­tul în care ești dele­gat, nu mai repre­zinți Guver­nul, având doar cali­ta­tea de expert inde­pen­dent. Mai mult, potri­vit regu­la­men­tu­lui Comi­si­ei, exper­ții nu par­ti­ci­pă la dis­cu­ții și un votea­ză pro­iec­te­le refe­ri­toa­re la țara care i-a dele­gat. Prin urma­re, pre­zen­ța mea în Comi­sia de la Vene­ția se rezu­mă la cali­ta­tea de expert inde­pen­dent și nu are vreo legă­tu­ră cu viziu­ni­le guver­nă­rii asu­pra pro­iec­te­lor dis­cu­ta­te. În altă ordi­ne de idei, am spri­ji­nit refor­ma sis­te­mu­lui elec­to­ral încă de pe când eram în poli­ti­că, dar nu acest model. Per­so­nal, am fost și rămân adep­tul sis­te­mu­lui esto­nian, la baza căru­ia stă votul pre­fe­ren­ți­al. Din păca­te, prea puțini împăr­tă­șesc punc­tul meu de vede­re. Acum, des­pre Avi­zul Comi­si­ei de la Vene­ția. Este o opi­nie abso­lut pre­vi­zi­bi­lă. Eram con­vins care anu­me va fi pozi­ția Comi­si­ei. Abor­dă­ri­le și stan­dar­de­le Comi­si­ei sunt șle­fu­i­te de-a lun­gul ani­lor și nu se schim­bă de la o țară la alta. Sigur, anu­mi­te lucruri pot fi nuan­ța­te, dar era pre­vi­zi­bi­lă o ati­tu­di­ne reti­cen­tă a Comi­si­ei de la Vene­ția, când veni vor­ba des­pre tre­ce­rea de la sis­te­mul majo­ri­tar la cel pro­por­ționl. Prin urma­re, obiec­ți­i­le pe care le con­ți­ne Avi­zul Comi­si­ei nu sunt noi, ele find pre­lu­a­te în mare par­te din Avi­zul Comi­sei de la Vene­ția din 2014. Un ele­ment apar­te se refe­ră la con­sen­sul poli­tic. Comi­sia de la Vene­ția nu obiș­nu­ieș­te să se pro­nun­țe pe ches­tiuni de oport­u­ni­ta­te, în schimb, e des­tul de exi­gen­tă față de guver­ne­le care ope­rea­ză ase­me­nea refor­me, cerându-le să atingă un con­sens poli­tic cât mai larg. În cazul R. Mol­do­va, Comi­sia a con­sta­tat lip­sa unui con­sens poli­tic larg și, prin urma­re, a reco­man­dat auto­ri­tă­ți­lor să nu recur­gă la o ase­me­nea refor­mă, atâ­ta timp cât toți acto­rii poli­tici, par­la­men­tari, extra­par­la­men­tari, soci­e­ta­tea civi­lă, nu ajung la un con­sens asu­pra esen­ței aces­tei refor­me.

— Deci, ăsta e aviz pozitiv sau negativ?

— Nu exis­tă așa ceva. Nu este un aviz pe care îl dă comi­te­tul raio­nal de par­tid sau un aviz pe care tre­bu­ie să îl dea Pri­mă­ria Chi­și­nău: poți sau nu con­strui o casă. E un aviz ce scoa­te în evi­den­ță o serie de caren­țe ale pro­iec­tu­lui ana­li­zat și care, pen­tru a cores­pun­de stan­dar­de­lor demo­cra­ti­ce, tre­bu­ie eli­mi­na­te.

— De fapt, în concluzie, ei spun că nu recomandă să se aplice acest sistem…

— Pen­tru a evi­ta ori­ce spe­cu­la­ții, vă citesc exact cum sună aceas­tă aser­țiu­ne a Comi­si­ei: „In light of the­se con­cerns and in view of the lack of con­sen­sus on this pola­ri­sing issue, such a fun­damen­tal chan­ge, whi­le a sove­reign pre­ro­ga­ti­ve of the coun­try, is not advi­sa­ble at this time”. Acest text a fost revi­zu­it pe par­cur­sul dis­cu­ți­i­lor, ini­țial fiind mai cate­goric. Esen­ța aces­tei con­sta­tări tre­bu­ie înțe­lea­să ca o obli­ga­ție a auto­ri­tă­ți­lor ca, îna­in­te de refor­ma­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral, să asi­gu­re un dia­log con­sis­tent cu par­ti­de­le și cu soci­e­ta­tea și să atingă un con­sens cât mai larg cu păr­ți­le inte­re­sa­te. Este evi­dent că, în ches­tiuni poli­ti­ce de o ast­fel de natu­ră, e impo­si­bil să atingi un con­sens total, dar unul extins este abso­lut nece­sar.

— Cum credeți, dacă un stat trece cu vederea recomandările Comisiei de la Veneția, după ce i-a solicitat opinia, ce pericole ar putea exista în relațiile viitoare cu această instituție, sau chiar cu UE?

— Sta­te­le mem­bre ale CoE, inclu­siv R. Mol­do­va, sunt obli­ga­te să res­pec­te reco­man­dă­ri­le Comi­si­ei de la Vene­ția. Deși sunt și excep­ții, chiar dacă rare. Bună­oa­ră, guver­na­rea comu­nis­tă pe vre­mea lui Voro­nin a igno­rat reco­man­dă­ri­le Comi­si­ei de la Vene­ția, emi­se în pri­vin­ța R. Mol­do­va, pri­vind redu­ce­rea pra­gu­lui elec­to­ral. Par­ți­al, le-au res­pec­tat, par­ți­al – le-au igno­rat, în func­ție de inte­re­sul poli­tic de moment. Reve­nind la situ­a­ția R. Mol­do­va, pen­tru a înțe­le­ge cât mai exact opi­nia Comi­si­ei, e nece­sar să ținem cont de felul în care func­țio­nea­ză în ansam­blu insti­tu­ți­i­le demo­cra­ti­ce de la noi.

— Să presupunem că autoritățile votează sistemul electoral mixt și fac doar câteva modificări din cele propuse de Comisia de la Veneția. Care vor fi relațiile ulterioare cu Comisia de la Veneția și cu UE?

— Nu știu, eu nu vă pot spu­ne care este rela­ția R. Mol­do­va cu UE, deo­a­re­ce nici­o­da­tă nu am lucrat pe dimen­siu­nea rela­ți­i­lor cu UE. Cât des­pre rela­ți­i­le cu Comi­sia de la Vene­ția, guver­ne­le tre­bu­ie să mani­fes­te bună cre­din­ță. În gene­ral, sta­te­le mem­bre ale CoE, cu excep­ția Rusi­ei, țin cont de bune­le prac­tici în mate­rie elc­to­ra­lă, sta­bi­li­te de Comi­sia de la Vene­ția. Pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, dl Can­du, a avut o alo­cu­țiu­ne în cadrul ședin­ței ple­na­re a Comi­si­ei, dând asi­gu­rări că vor fi imple­men­ta­te punc­tu­al toa­te reco­man­dă­ri­le din Avi­zul Comi­si­ei, inclu­siv iden­ti­fi­ca­rea unui con­sens pri­vind aceas­tă refor­mă.

— Probabil s-a referit la consensul dintre PDM care este la guvernare și PSRM-ul, care, oficial, este în opoziție !?

— De regu­lă, Comi­sia de la Vene­ția vor­beș­te de con­sens la nivel par­la­men­tar, dar, de aceas­tă dată, a folo­sit ter­me­nul de „con­sens larg”. Nu exis­tă o defi­ni­ție cla­ră care ar expli­ca ce înseam­nă „con­sens larg”. Cred că, în con­di­ți­i­le actu­a­le, se cere un con­sens mai larg decât la nivel par­la­men­tar, iar asta înseam­nă că pro­iec­tul tre­bu­ie dis­cu­tat atât cu par­ti­de­le extra­par­la­men­ta­re, cât și cu soci­e­ta­tea civi­lă. La modul ide­al, ar fi exce­lent să se ajun­gă la punc­tul în care toa­tă lumea ar spu­ne, de prin­ci­piu, da. În pri­vin­ța deta­li­i­lor, nu văd cum s-ar putea atin­ge un con­sens gene­ral, or, în poli­ti­că, nu se prea reu­șeș­te atin­ge­rea unor situ­a­ții ide­a­le.

— Să prespunem că vor negocia. Ar fi timp pentru implementarea sistemul mixt până la alegerile din 2018?

— For­mal, da. Codul bune­lor prac­tici în mate­rie elec­to­ra­lă, adop­tat de Comi­sia de la Vene­ția, reco­man­dă ope­ra­rea modi­fi­că­ri­lor la legi­sla­ția elec­to­ra­lă cel târ­ziu cu un an până la ale­geri. Con­tea­ză cum vor acțio­na auto­ri­tă­ți­le. Din păca­te, nu cunoaș­tem care este agen­da polit­că în acest sens.

— Ar fi oportun ca proiectul să fie votat și implementat cu doar un an înainte de alegeri?

— Des­pre oport­u­ni­tăți, întrebați-i pe cei care votea­ză. Poli­ti­cie­nii decid asu­pra oport­u­ni­tă­ții. Dacă eram poli­ti­cian, vă spu­neam dacă e oport­un sau nu. Cât timp nu par­ti­cip la pro­ce­sul poli­tic, păre­rea mea nu con­tea­ză.

— Cum credeți, de ce se grăbește guvernarea să modifice sistemul electoral?

— Pro­ble­ma este veche. Actu­a­lul sis­tem elec­to­ral a fost cri­ti­cat din momen­tul în care a fost adop­tat în 1994. Veți găsi nume­roa­se ati­tu­dini cri­ti­ce, deo­a­re­ce acest sis­tem, în fond, nu favo­ri­zea­ză dezvol­ta­rea par­ti­de­lor poli­ti­ce ca enti­tăți demo­cra­ti­ce. Am ajuns, după 20 de ani, într-o repu­bli­că par­la­men­ta­ră fără par­la­men­ta­rism, într-un stat demo­cra­tic fără demo­cra­ție. Și vina, până la urmă, este, inclu­siv, a aces­tui sis­tem elec­to­ral, pe care îl con­si­der total nepo­tri­vit rea­li­tă­ți­lor noas­tre. Fără dubii, sis­te­mul tre­bu­ie refor­mat. În 1994, acest sis­tem a arun­cat din par­la­ment majo­ri­ta­tea par­ti­de­lor demo­cra­ti­ce, ceea ce însu­ma pes­te 40% din voturi. La ale­ge­ri­le din 2001, comu­niș­tii au obți­nut majo­ri­ta­tea con­sti­tu­țio­na­lă doar în urma redis­ti­ri­bu­i­rii man­da­te­lor nea­lo­ca­te. Nici o refor­mă nu va avea suc­ces, atât timp cât nu va fi refor­mat sis­te­mul poli­tic. Prin urma­re, refor­ma sis­te­mu­lui elec­to­ral este nece­sa­ră. Urmea­ză ca poli­ti­cie­nii să deci­dă dacă aceas­ta e oport­u­nă acum sau mai târ­ziu. Impor­tant e alt­ce­va: indi­fe­rent de mode­lul de refor­mă la care se va recur­ge, nu tre­bu­ie să fie afec­ta­tă sub­stan­ța drep­tu­lui la vot și func­țio­na­rea insti­tu­ți­i­lor demo­cra­ti­ce, ast­fel încât să fie posi­bi­lă alter­nan­ța la guver­na­re, care este un ele­ment fun­damen­tal al ori­că­rei demo­cra­ții.

— Dar care sunt cele mai mari pericole ale introducerii sistemului electoral mixt pe care le vedeți?

— PLDM, par­ti­dul din care am făcut par­te, a câști­gat în 2009 dato­ri­tă pro­mo­vă­rii a două pro­iec­te poli­ti­ce fun­damen­ta­le: ale­ge­rea direc­tă a pre­șe­din­te­lui și intro­du­ce­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral mixt. Peri­co­le­le nu deri­vă din natu­ra sis­te­mu­lui elec­to­ral. De regu­lă, peri­co­le­le se ascund în deta­lii și țin de matu­ri­ta­tea demo­cra­ți­ei. În Litu­a­nia, sis­te­mul mixt este func­țio­nal, în tinp ce în Româ­nia nu a mers și s-a renun­țat la el. Cred că și în cazul nos­tru peri­co­le­le se ascund în deta­lii. De ace­ea, Avi­zul Comi­si­ei de la Vene­ția tre­bu­ie citit cu aten­ție, deo­a­re­ce aco­lo vom găsi toa­te răs­pun­su­ri­le refe­ri­toa­re la even­tu­a­le­le defi­cien­țe (numă­rul de tururi elec­to­ra­le, for­ma­rea cir­cum­scrip­ți­i­lor, votul pes­te hota­re și în teri­to­ri­i­le ocu­pa­te, etc.). Legea tre­bu­ie să con­ți­nă reguli de joc cla­re, pre­vi­zi­bi­le, impo­si­bil de mani­pu­lat, care le-ar asi­gu­ra par­ti­ci­pan­ți­lor la pro­ce­sul elec­to­ral con­di­ții ega­le și echi­ta­bi­le de joc.

— Susțineți votul mixt, votul uninominal sau sistemul actual, cu unele îmbunătățiri?

— Eu sunt adep­tul votu­lui pre­fe­ren­ți­al, indi­fe­rent dacă este mixt sau pro­por­țio­nal. Și asta pen­tru că ale­gă­to­rul, prin votul său, poa­te deci­de nu doar asu­pra for­ma­țiu­nii poli­ti­ce care acce­de în Par­la­ment, dar și direct asu­pra can­di­da­tu­lui. Acest sis­tem func­țio­nea­ză per­fect în Esto­nia. Cu regret, foar­te puțini împăr­tă­șesc acest punct de vede­re. Mol­do­va are nevo­ie de o recu­pla­re a eli­te­lor inte­lec­tu­a­le la pro­ce­sul poli­tic. Avem nevo­ie de meri­to­cra­ție, ca o con­tra­pon­de­re medi­o­cri­tă­ții și cli­en­te­lis­mu­lui poli­tic. Votul pre­fe­ren­ți­al ar gene­ra par­ti­de poli­ti­ce veri­ta­bi­le, și nu SRL-uri, ar gene­ra lideri poli­tici veri­ta­bili, capa­bili să-și asu­me vii­to­rul aces­tei țări. Rămân la con­vin­ge­rea că par­ti­de­le poli­ti­ce sunt insti­tu­ții che­ie ale pro­ce­su­lui demo­cra­tic. Dacă vom avea par­ti­de puter­ni­ce, cu demo­cra­ție inter­nă veri­ta­bi­lă, aces­tea vor fur­ni­za demo­cra­ție între­gii soci­e­tăți. Votul pre­fe­ren­ți­al ar fi o solu­ție în acest sens.

— Votul mixt ar putea avantaja guvernarea care are foarte mulți primari, de exemplu, PD-ul?

— În 2001, PD a avut toți pre­fec­ții din R. Mol­do­va și majo­ri­ta­tea pri­ma­ri­lor, dar, până la urmă, nu a tre­cut pra­gul elec­to­ral. AMN a avut o repre­zen­ta­re sub­stan­ți­a­lă la nivel local. Mai mult ca atât, era for­ma­tă, în spe­cial, din repre­zen­tați ai pute­ri­lor loca­le, dar acest fapt nu i-a aju­tat să trea­că pra­gul elec­to­ral în 2010. Cred că se exa­ge­rea­ză rolul pri­ma­ri­lor. Cele două exem­ple demon­stra­ză că omul este o fiin­ță rațio­na­lă și nu-l poți mani­pu­la chiar așa cum se cre­de. În cazul sis­te­mu­lui mixt, par­ti­de­le vor fi for­ța­te să cau­te oameni mai agrea­bili, or, pe cir­cum­scrip­ție nu vei putea mer­ge cu ori­ce ano­nim.

— Ar fi de folos în parlament oameni populari, într-un fel, dar care nu cunosc elemente politice, lucruri importante?

— Câți din actu­a­lul Par­la­ment cunosc aces­te ele­men­te? Câți din actu­a­lii par­la­men­tari împăr­tă­șesc vreo doc­tri­nă? Cu ce se deo­se­besc între ei? De-a lun­gul ani­lor, o bună par­te din­tre ei au fost prin toa­te par­ti­de­le. Răs­pun­sul la aceas­tă între­ba­re nu ține de natu­ra sis­te­mu­lui elec­to­ral.

— Au fost falsificate alegerile din ultimii 10 ani?

— Mani­pu­la­te – da, fal­si­fi­ca­te – nu cred.

— Manipulate? La ce vă referiți?

— Dacă ar fi să vor­bim des­pre ale­ge­ri­le la care am par­ti­ci­pat și eu, cred că, la urnă, nu s-a fal­si­fi­cat, la numă­ră­toa­re. În schimb, s-a mani­pu­lat prin impli­ca­rea fac­to­ru­lui admi­nis­tra­tiv, a poli­ți­ei, a secu­ri­tă­ții, a bani­lor… Acum a apă­rut un ele­ment nou, rețe­le­le de soci­a­li­za­re, foar­te impor­tan­te, folo­si­te extins, de exem­plu, de Donald Trump în câști­ga­rea ale­ge­ri­lor din SUA.

— Credeți că Igor Dodon ar fi câștigat prezidențialele fără sprijinul, fie și tacit, al guvernării?

— Igor Dodon a câști­gat ale­ge­ri­le. Ori­ce dis­cu­ție ipo­te­ti­că, că ar fi putut, nu ar fi putut, e inu­ti­lă. Poli­ti­ca este arta rezul­ta­tu­lui. Vic­to­ria lui Dodon a fost una obiec­ti­vă. Con­tra­can­di­da­tul lui avea o expe­rien­ță poli­ti­că modes­tă la acea vre­me. Chiar dacă a fost one­stă și sin­ce­ră în decla­ra­ții, ea nu avea șanse într-o com­pe­ti­ție cu o mași­nă­rie super-sofisticată, hiper-bine finan­ța­tă a soci­a­liș­ti­lor care, pe lân­gă toa­te, avea în spa­te Mosco­va. În ace­le con­di­ții, Maia San­du a luat un număr extra­or­di­nar de mare de voturi, chiar neaș­tep­tat de mare.

— Ce șanse sunt, sub aspect constituțional, pentru suspendarea lui Igor Dodon din funcție?

— Nu am auzit ca cine­va să pună la cale sus­pen­da­rea lui Dodon. Ipo­te­tic vor­bind, reu­și­ta sus­pen­dă­rii e deter­mi­na­tă de numă­rul votu­ri­lor din par­la­ment. Nu știu dacă astăzi, în Par­la­ment, este numă­rul nece­sar de voturi pen­tru a-l sus­pen­da. Eu nu văd, într-o per­spec­ti­vă de scur­tă dura­tă, sus­pen­da­rea pre­șe­din­te­lui.

— Spuneți asta pentru că vedeți o apropiere a PD cu PSRM?

— În poli­ti­că nu exis­tă apro­pi­eri sau dis­tan­țări, ci inte­re­se comu­ne pe care le ating acto­rii poli­tici. Amintiți-vă care a fost rela­ția PLDM-PD. Au fost ches­tii pe care le-au votat împre­u­nă tacit, fără vreo pro­ble­mă, iar, la o dis­tan­ță de două zile, se înce­pea un măcel de nu ști­ai unde să te ascunzi.

— Dar cum vi se pare avizul cerut Comisiei de la Veneția de Igor Dodon, privind extinderea atribuțiilor președintelui?

— Este un aviz inte­re­sant. Aces­ta vizea­ză, în ega­la măsu­ră, ches­tiu­nea refe­ren­du­mu­lui și cea a dis­tri­bu­i­rii pute­rii în stat. Spre deo­se­bi­re de pro­iec­tul refor­mei elec­to­ra­le, toa­te ini­ția­ti­ve­le pre­șe­din­te­lui Dodon au fost avi­za­te cri­tic, fără posi­bi­li­ta­tea de a fi rea­bi­li­ta­te cum­va. De alt­fel, Comi­sia de la Vene­ția a încu­ra­jat Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă din R. Mol­do­va să exa­mi­ne­ze cât mai rapid ini­ția­ti­va lui Dodon.

— Inițial, despre dvs. s-a spus că veți rămâne pentru încă un mandat la Curtea Constituțională. Apoi că vă veți lansa în politică și veți prelua un proiect unionist. Alte voci au spus că țintiți funcția de primar-interimar al capitalei, după reținerea lui Chirtoacă. Până la urmă, ați fost numit reprezentant din partea R. Moldova la Comisia de la Veneția. Cum ați ajuns aici?

— Aceas­ta nu este o func­ție. Nu cred că, până acum, cine­va a ști­ut cine era repre­zen­tan­tul din par­tea R. Mol­do­va la Comi­sia de la Vene­ția, deo­a­re­ce aceas­tă cali­ta­te nu are nicio valen­ță poli­ti­că. Este vor­ba des­pre o cali­ta­te pro­fe­sio­na­lă de expert inde­pen­dent.

— Ce presupune această calitate?

— Par­ti­ci­pa­rea la sesiu­ni­le ple­na­re ale Comi­si­ei și fur­ni­za­rea exper­ti­zei de ordin juri­dic.

— Totuși, cine v-a promovat în calitate de reprezentant al R. Moldova?

— Minis­trul Jus­ti­ți­ei. Eu am dis­cu­tat acest subiect mai demult. I-am spus și dlui Filat la acea vre­me, că în aceas­tă cali­ta­te tre­bu­ie să fie cine­va de la Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă, deo­a­re­ce Comi­sia de la Vene­ția exa­mi­nea­ză, în prin­ci­pal, ches­tiuni con­sti­tu­țio­na­le. Am dis­cu­tat acest lucru și cu foș­tii miniș­tri ai Jus­ti­ți­ei, recomandându-le să dele­ge la Comi­sia de la Vene­ția pe cine­va de la Cur­te.

— Deci, se știa că urma să ajungeți acolo, înainte de a pleca de la Curte?

— Am dis­cu­tat acest subiect cu mult îna­in­te de a-mi înche­ia man­da­tul. Puteți con­sul­ta pagi­na Comi­si­ei de la Vene­ția, ca să vă con­vin­geți că majo­ri­ta­tea mem­bri­lor Comi­si­ei sunt actu­ali și foști jude­că­tori con­sti­tu­țio­nali, mai puțin ofi­ci­ali guver­namn­tali.

— Vă întreb pentru că, de fapt, contează contextul în care ați știut că plecați la Comisie și dacă știați asta înainte de a pleca de la Curte. Ați plecat de la CCM, într-un fel, supărat pe guvernare și poate nu în cele mai bune relații?

— Nu am fost supă­rat pe nimeni și am rămas în rela­ții bune aco­lo unde acest lucru a fost posi­bil. CCM este una din­tre cele mai bune curți din Euro­pa, una din­tre puți­ne­le insti­tu­ții din Mol­do­va care func­țio­nea­ză la stan­dar­de euro­pe­ne. Potri­vit eva­luă­ri­lor UE, hotă­râri­le CCM întru­nesc toa­te stan­dar­de­le de cali­ta­te ale UE. Toa­te aces­tea sunt rezul­ta­tul refor­me­lor pe care le-am pro­mo­vat în man­da­tul meu la Cur­te. În aces­te con­di­ții, am avut aștep­ta­rea că îmi voi con­ti­nua man­da­tul la CCM. În ace­lași timp, e indu­bi­ta­bil drep­tul fie­că­rui guvern de a numi în func­ția de jude­ca­tor con­sti­tu­țio­nal per­soa­ne­le pe care le con­si­de­ră mai potri­vi­te. Din moment ce Guver­nul actu­al a avut o altă opțiu­ne pen­tru aceas­tă func­ție, nu-mi rămâ­ne decât să o accept și să o res­pect.

— De ce nu ați încercat măcar să luptați, înscriindu-vă în concurs?

— Pen­tru CCM, legea nu pre­ve­de un ast­fel de con­curs. În Mol­do­va, s-a ajuns la absurd cu aces­te con­cur­suri. Mâi­ne ne vom pomeni că și miniș­trii vor fi numiți prin con­curs. În cazul meu, dacă Guver­nul ar fi accep­tat să-mi reîn­no­ias­că man­da­tul, nu avea decât să emi­tă o hotă­râre de Guvern teh­ni­că în acest sens. Deo­a­re­ce au ales să facă acest con­curs, este evi­dent fap­tul că au avut alte pre­fe­rin­țe și este inu­til să te opui pre­fe­rin­țe­lor Guver­nu­lui, înscriindu-te într-un con­curs pen­tru o func­ție în care nu ești agre­at.

— Regretați vreo decizie luată la Curte?

— Nu, nu am niciun regret. Pro­ba­bil că tre­bu­ia să fiu mai insis­tent pe une­le subiec­te pe care astăzi le văd alt­fel. La acel moment, cre­deam că este mai potri­vi­tă o ati­tu­di­ne pru­den­tă. Sunt subiec­te lega­te de func­țio­na­rea insti­tu­ți­i­lor judi­ci­a­re, unde, dacă aș fi pus astăzi din nou să aleg, aș fi pro­ba­bil mai insis­tent în pro­mo­va­rea unor solu­ții.

— Ați lăsat instituția pe mâini bune?

— Foar­te bune. Dl Pan­țâru este un jude­că­tor expe­ri­men­tat, care are un CV impre­sio­nant și nu am niciun dubiu pri­vind cali­tă­ți­le lui pro­fe­sio­na­le și mora­le. Este o per­soa­nă cura­joa­să și asta foar­te mult con­tea­ză pen­tru CCM.

— Ați luat vreo decizie la Curte fiind presat sau șantajat?

— Nici­o­da­tă, nimeni, nu m-a șan­ta­jat și nu m-a pre­sat. Nimeni nici nu m-a rugat măcar vreo­da­tă într-un fel sau altul. Eu nu sunt tipul de om pe care cine­va poa­te să-l roa­ge ceva. Dacă văd lucru­ri­le într-un fel anu­me, așa am să le fac. Chiar și dl Filat, cu care am fost colegi de par­tid, nici­o­da­tă nu și-a per­mis așa ceva. Eu am comu­ni­cat cu toți, dar nu pe subiec­te lega­te de agen­da Cur­ții.

— În martie/aprilie 2013, Filat v-a sunat?

— Am vor­bit cu el, dar nu des­pre dosa­rul pe care-l aveam pe rol. Deci­zia din 22 apri­lie (prin care i s-a inter­zis să ocu­pe foto­li­ul de pre­mi­er, n.r.) era pre­vi­zi­bi­lă, mai ales, cunos­cut fiind pre­ce­den­tul impeachment-ului ex-președintelui Litu­a­niei, Pak­sas, pen­tru moti­ve simi­la­re. Asta o știut-o și pre­șe­din­te­le Timofti, și toa­tă lumea a ști­ut, cel puțin în medi­ul juriș­ti­lor. Puțin s-a exa­ge­rat cu eve­ni­men­tul sur­pri­ză.

— Nici pentru Filat nu a fost o surpriză?

— Cred că nici pen­tru Vlad Filat.

— Ați fost prieteni, colegi de partid. Cum apreciați situația în care a ajuns aici și cum a ajuns?

— Nu voi răs­pun­de la între­ba­rea de ce s-a ajuns, cum s-a ajuns. Ma iri­tă când văd cum se dă demon­stra­tiv cu picio­rul în el. Cei care l-au îngro­pat pe Filat sunt tot cei care au încu­ra­jat cele mai întu­ne­ca­te parți ale carac­te­ru­lui său. Ori­ce om are por­niri nesă­nă­toa­se, așa că depin­de cu cine ești ală­tu­ri. Dacă ai ală­tu­ri un om nor­mal, ți le tem­pe­rea­ză. Dacă ai ală­tu­ri o puș­la­ma, ți le ali­men­tea­ză. Cei care cel mai mult sar acum la gâtul lui, erau cei care apla­u­dau în jurul lui când făcea cele mai mari gre­șeli. Îmi amin­tesc cum se gudu­ra Ion Sturza în vara anu­lui 2009 pe lan­ga Filat ca sa-l facă pre­mi­er după ce câști­ga­sem noi ale­ge­ri­le. Ulte­ri­or, pe când nici măcar nu era sen­tin­ța pri­mei instan­țe, el îl făcea pe Filat găi­nar la Pro­Tv. Este o ches­tie de bun simț.

— Dar cu dl Plahotniuc în ce relații sunteți?

— În nicio rela­ție. Am comu­ni­cat cât eram prin Par­la­ment și cam atât.

— Când ați vorbit ultima dată?

— Nu țin min­te.

— Nu v-a cerut niciodată ceva?

— Mă faceți să râd. Ce poa­te să-mi cea­ră mie omul care con­tro­lea­ză pute­rea poli­ti­că în stat? Ce pot să-i dau eu lui? Ce am eu și nu are el?

— Vreo decizie a CCM?!

— Pro­iec­tul lui poli­tic nu a fost legat de deci­zii ale CCM. Pur și sim­plu, anu­miți actori poli­tici tot tim­pul încear­că să găseas­că expli­ca­ții sim­ple la lucruri mai com­pli­ca­te. Este foar­te ușor să pasezi toa­tă răs­pun­de­rea pen­tru pro­pri­i­le ratări pe Pla­ho­t­niuc. Eu mă con­si­der un om mai mult sau mai puțin infor­mat. Dese­ori aud tot felul de fabu­la­ții des­pre „mâna lui Pla­ho­t­niuc” în anu­mi­te situ­a­ții care mă fac să zâm­besc, pen­tru că nu sunt ade­vă­ra­te. Oame­ni­lor le pla­ce să fabu­le­ze. Pla­ho­t­niuc este de vină că toa­tă ener­gia pro­tes­ta­ta­ră din 2015 s-a ter­mi­nat cu trei cor­turi goa­le în Pia­ța Marii Adu­nări Națio­na­le? Pla­ho­t­niuc este de vină pen­tru inca­pa­ci­ta­tea opo­zi­ți­ei de a arti­cu­la niș­te pro­iec­te coe­ren­te? În poli­ti­că fie­ca­re are locul pe care îl meri­tă în func­ție de capa­ci­tă­ți­le lui, abi­li­tă­ți­le lui și resur­se­le deți­nu­te. În poli­ti­că nai­vi­ta­tea nu este o vir­tu­te, ci o pros­tie.

— Credeți că s-a făcut din Plahotniuc un mit?

— Evi­dent, cri­ti­cii lui l-au trans­for­mat într-un mit: o fiin­ță male­fi­că cu puteri supra­o­me­nești.

— Dar e adevărat că el decide tot?

— El este lide­rul par­ti­du­lui care con­tro­lea­ză Guver­nul, poli­ti­ca exter­nă și inter­nă a țării și pro­mo­vea­ză cele mai impor­tan­te pro­iec­te.

— Vladimir Plahotniuc spune că R. Moldova merge spre Uniunea Europeană. Credeți în sinceritatea acestor afirmații?

— Am de ales? Decla­ra­ți­i­le poli­ti­ce nu pot fi tes­ta­te cu poli­gra­ful. Eu nu cred că dl Pla­ho­niuc și par­ti­dul pe care îl con­du­ce doreș­te ca Mol­do­va să revi­nă pe orbi­ta Mosco­vei. Atunci când pui la îndo­ia­lă decla­ra­ți­i­le cui­va, tre­bu­ie să încerci să vezi inte­re­sul prag­ma­tic al aces­tu­ia. Româ­nia a fost dusă în UE și NATO de fos­tul lider comu­nist Ion Ili­es­cu. Litu­a­nia a fost dusă în NATO de ex-președintele Pak­sas, care a fost demis ulte­ri­or prin impe­a­ch­ment. Toți sunt con­ști­enți de fap­tul că Rusia nu poa­te oferi abso­lut nimic Repu­bli­cii Mol­do­va, în afa­ră de sără­cie, șan­taj, răz­boi, ocu­pa­ție mili­ta­ră și inter­ven­ții bru­ta­le în pro­ce­sul poli­tic. Opțiu­nea euro­pea­nă ofe­ră exact con­tra­ri­ul: acces la resur­se finan­ci­a­re, res­pect față de suve­ra­ni­ta­tea națio­na­lă și neim­pli­ca­re în pro­ce­sul poli­tic. Atât dl Pla­ho­t­niuc, cât și res­tul acto­ri­lor poli­tici, înțe­leg foar­te bine acest lucru. De ace­ea, eu nu știu cât de sin­ce­re sunt afir­ma­ți­i­le, dar cred că inte­re­sul lui este să mear­gă spre o apro­pi­e­re de lumea occi­den­ta­lă. Poli­ti­cie­nii nu ard de nerăb­da­re să împar­tă pute­rea cu nimeni, cu atât mai puțin cu rușii.

— Are sau nu dreptate opoziția când spune că R.Moldova este un stat capturat?

— Aceas­tă afir­ma­ție este dintr-un inter­viu al dlui Jagland (secre­ta­rul gene­ral al Con­si­li­u­lui Euro­pei, n.r.). Pen­tru a ieși din sta­rea de cap­tu­ra­re este nevo­ie de des­cen­tra­li­za­rea insti­tu­țio­na­lă. Eu cred că după ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le, noi nu mai putem vor­bi de o for­mă de cap­tu­ra­re a sta­tu­lui.

— Sunteți jurist! Justiția din R. Moldova funcționează astăzi sau sunt răfuieli politice? Avem dosare mai multe ca niciodată, persoane publice, miniștri – după gratii.

— Timp de cinci ani de zile, toa­tă opo­zi­ția țipă: la puș­că­rie. În soci­e­ta­te s-o for­mat o anu­mi­tă per­cep­ție și aștep­ta­re, că lup­ta cu corup­ția înseam­nă să-i bagi pe toți la puș­că­rie. Eu sunt adver­sa­rul puș­că­ri­i­lor și al măsu­ri­lor pri­va­ti­ve de liber­ta­te, apli­ca­te fără dis­cer­nământ. După ce cinci ani de zile numai la puș­că­rie s-a țipat, acum pute­rea nu face nimic alt­ce­va decât să satis­fa­că gus­tul publi­cu­lui.

— Din răspunsul dvs înțeleg că politicul controlează justiția.

— Nu, răs­pun­sul meu este că jus­ti­ția mol­do­ve­neas­că nu poa­te fi refor­ma­tă. Sunt lucruri care pot fi schim­ba­te și sunt lucruri care nu pot fi schim­ba­te. Ori­ce insti­tu­ție are o anu­mi­tă matri­ță din care nu se poa­te ieși. În Mol­do­va jus­ti­ția abia urmea­ză a fi con­stru­i­tă.

— Justiția este subordonată politic?

— Jus­ti­ția mol­do­ve­neas­că func­țio­nea­ză după logi­ca sovi­e­ti­că, rămânând un ele­ment al mași­nă­ri­ei repre­si­ve a sta­tu­lui. Nu con­tea­ză cine guver­nea­ză. Să nu vă ima­gi­nați că cine­va din jude­că­tori pri­meș­te indi­ca­ții poli­ti­ce de la par­tid să-l bage pe unul sau altul la puș­că­rie. Este o par­te a mași­nă­ri­ei repre­si­ve a sta­tu­lui, care își face dato­ria după modul în care este con­stru­i­tă. Dacă noi vrem alt­ce­va, în Mol­do­va tre­bu­ie cre­a­tă o alt­fel de jus­ti­ție, care ar face drep­ta­te și care ar avea la bază valo­ri­le euro­pe­ne, și nu valo­ri­le sovi­e­ti­ce.

— Ce credeți despre reținerea lui Dorin Chirtoacă?

— Nu știu ce să cred. Deo­cam­da­tă, am auzit doar punc­tul de vede­re al pro­cu­ro­ri­lor. Eu aș vrea să iasă Dorin cu o expli­ca­ție. El tace și toa­tă lumea se lansea­ză în spe­cu­la­ții. Dorin nu tre­bu­ia să se încon­joa­re cu der­be­dei de tot felul. Nu tre­bu­ia să apro­pie tot felul de escroci, care se vedeau de la o poș­tă. Am citit în ZdG un inter­viu cu depu­ta­tul Lili­an Carp. Eu cred că el a for­mu­lat un dia­gnos­tic foar­te exact al celor ce se întâm­plă în jurul pri­mă­ri­ei Chi­și­nău.

— Reveniți în politică, aveți planuri de viitor în acest sens?

— În poli­ti­că, ce aveți în vede­re?

— Într-un partid care participă la alegeri, de exemplu?

— N-am niciun plan poli­tic. După cum vedeți, inter­vi­ul de astăzi se des­fă­șoa­ră la sedi­ul biro­u­lui meu de avo­cați. În poli­ti­că, lucru­ri­le sunt com­pli­ca­te. Seg­men­tul de dreap­ta este fărâ­mi­țat într-un hal fără de hal și va fi com­pli­cat să fie refă­cut până la apro­pi­a­te­le ale­geri. Ace­lași lucru se întâm­plă în Ucrai­na, Geor­gia, în alte sta­te din regiu­ne. În Mol­do­va, au loc anu­mi­te pro­ce­se poli­ti­ce obiec­ti­ve, natu­ra căro­ra nu va fi posi­bil să o schim­băm atât de sim­plu. Sin­cer să fiu, nu am prea mul­te moti­ve de opti­mism.

— Care este cea mai mare greșeală care ați făcut-o în viață?

— Ca si ori­ce om, pro­ba­bil am făcut mai mul­te gre­șeli, dar nu cred că a venit momen­tul să fac un cla­sa­ment.

— Vă mulțumim!

Victor Moșneag, Liliana Botnariuc