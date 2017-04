Un altfel de 7 aprilie

Vlad Pla­ho­t­niuc a venit în poli­ti­că cu deprin­de­ri­le din afa­ce­ri, şi nu cu cele mai bune deprin­de­ri şi nu din cele mai cura­te afa­ce­ri… Iar cei care umblă cu moar­tea după el sunt inşi care tră­iesc după ace­lea­şi regu­li dure de joc şi de via­ţă ca şi el. Poa­te şi mai dure. Însă, aceş­tia au o scu­ză. Ei nu se joa­că cu sta­tul. Ei se joa­că cu pro­pri­ul des­tin

Vine­rea tre­cu­tă, putea fi una sân­ge­roa­să. La 7 apri­lie, la Chi­şi­nău, urma, în baza unor sce­na­rii neclare încă, să fie asa­si­nat Vlad Pla­ho­t­niuc, lide­rul prin­ci­pa­lu­lui par­tid de la guver­na­re (PDM), tot el mare­le oli­garh, bănu­it de impli­ca­rea în cele mai scan­da­loa­se cazu­ri de spă­la­re de bani, şi per­soa­na con­si­de­ra­tă cea mai influ­en­tă în R. Mol­do­va. În esenţă – cel mai ofen­siv jucă­tor de pe sce­na poli­ti­că româ­neas­că de la est de Prut, chiar dacă anti-ratingul său public tre­ce de 90%. Ten­ta­ti­va de asa­si­nat nu a luat foc, însă. La sân­ge nu s-a ajuns. Sce­na­ri­ul a fost deju­cat, în urma unei ope­ra­ţiu­ni comu­ne, de către forţe­le de ordi­ne din Ucrai­na şi R. Mol­do­va – dacă e să cre­dem infor­ma­ţi­i­lor făcu­te publi­ce de Inter­ne­le de la Kiev şi Chi­şi­nău. Omo­rul ar fi fost pus la cale de două per­soa­ne, cetă­ţe­ni ai R. Mol­do­va, unul din­tre ei sta­bi­lit la Mosco­va, nume cunos­cut în medi­ul cri­mi­nal din Rusia şi R. Mol­do­va. Însă, pre­ci­zea­ză Inter­ne­le ucrai­ne­ne, lucru­ri­le nu s-au tre­cut fără con­cur­sul ser­vi­ci­i­lor spe­ci­a­le ruse (!). Potri­vit orga­ne­lor de anche­tă, au fost deja ares­ta­ţi toţi orga­ni­za­to­rii şi exe­c­u­to­rii asa­si­na­tu­lui, 8 per­soa­ne, 6 din­tre care cetă­ţe­ni ai R. Mol­do­va cu mai mul­te cetă­ţe­nii şi 2 cetă­ţe­ni ai Ucrai­nei, majo­ri­ta­tea cu ante­ce­den­te pena­le gra­ve, inclu­siv omo­ru­ri la coman­dă. În cazul în care ten­ta­ti­va de asa­si­na­re a lui Vlad Pla­ho­t­niuc ar fi reu­şit, PD ar fi fost azi în cea de-a şap­tea zi de doliu, Tri­co­lo­rul ar fi fost cobo­rât, cu sigu­ranţă, în ber­nă, iar în repu­bli­că ar fi fost anu­nţat doliu naţio­nal. Ce ar fi fost mai depar­te, e greu de spus, dar ris­cul unei lovi­tu­ri de stat sau, cel puţin, a unui nou 7 Apri­lie ar fi fost greu de evi­tat.

Coin­ci­denţă sau nu, dar cu 8 ani în urmă, în ace­ea­şi zi de 7 apri­lie, la Chi­şi­nău por­neau pro­tes­te­le anti­co­mu­nis­te (revo­lu­ţia twit­ter), care se sol­dau cu căde­rea regi­mu­lui Voro­nin (preşe­din­te­le de atun­ci) şi care, din câte ştim, nu s-au tre­cut fără vio­lenţe şi sân­ge. Cu oca­zia eve­ni­men­tu­lui, mai mul­te ONG-uri şi-au pro­pus pen­tru ziua de 7 Apri­lie un şir de acţiu­ni come­mo­ra­ti­ve la Chi­şi­nău, în amin­ti­rea vic­ti­me­lor tero­rii şi repre­siu­ni­lor din 2009. La 16.00, în Scu­a­rul Şte­fan cel Mare tre­bu­ia să încea­pă „Marşul Tăce­rii” şi „Aprin­de o Lumâ­na­re”, acţiu­ni ini­ţi­a­te de Aso­ci­a­ţia „Onoa­re, Dem­ni­ta­te şi Patrie” (ODIP). Cu două ore mai devre­me, însă, poli­ţia lan­sa ope­ra­ţiu­nea de deju­ca­re a aten­ta­tu­lui la via­ţa lui Pla­ho­t­niuc. Să fi fost o întâm­pla­re? Sau ope­ra­ţiu­nea poli­ţi­ei a fost o contra-acţiune, pen­tru a eclip­sa sau cel puţin a sus­tra­ge atenţia publi­că de la eve­ni­men­tul din scu­ar, unde lumea a cerut şi în acest an „ade­vă­rul des­pre 7 Aprilie-2009” şi „lumi­nă în cazu­ri­le de vio­lenţă şi tor­tu­ră din comi­sa­ri­a­te­le de poli­ţie”. Sau, poa­te, acest „7” este o dată-ghinion pen­tru R. Mol­do­va care, peri­o­dic, vine cu tot felul de cum­pe­ne şi ispi­te pes­te noi? Nu ştiu care ar fi răs­pun­sul mai aproa­pe de ade­văr, însă, în ulti­ma vre­me, sunt tot mai dese cazu­ri­le în care auzim că V. Pla­ho­t­niuc ar fi unul din­tre prin­ci­pa­lii arti­za­ni ai pro­tes­te­lor din aprilie-2009 şi bene­fi­ci­a­rul nr.1 de pe urma aces­tor pro­tes­te şi că la el ar fi „che­ia” de la ade­vă­rul des­pre eve­ni­men­te­le de acum 8 ani.

Deşi avem o săp­tămâ­nă de la deju­ca­rea aten­ta­tu­lui, mai mulţi nu au luat în seri­os cazul. Unii zic că e un nou joc, simu­lat, alţii cred că este ade­vă­rat. Putea fi? De ce nu? În poli­ti­că e posi­bil ori­ce. Iar în cazul lui V. Pla­ho­t­niuc, care e şi în poli­ti­că, şi în afa­ce­ri (şi încă în ce mamă de afa­ce­ri!), cu atât mai mult. Vlad Pla­ho­t­niuc a venit în poli­ti­că cu deprin­de­ri­le din afa­ce­ri, şi nu cu cele mai bune deprin­de­ri şi nu din cele mai cura­te afa­ce­ri. Cel puţin asta este ima­gi­nea pe care o are în spa­ţi­ul public. Şi nu doar la Chi­şi­nău sau în R. Mol­do­va. Iar cei care umblă cu moar­tea după el sunt, după cum reie­se din infor­ma­ţi­i­le făcu­te publi­ce de pro­cu­ro­rii de anche­tă, inşi care tră­iesc după ace­lea­şi regu­li dure de joc şi de via­ţă ca şi el. Poa­te şi mai dure. Însă, aceş­tia au o scu­ză. Ei nu se joa­că cu sta­tul. Ei se joa­că cu pro­pri­ul des­tin. Atât. Pla­ho­t­niuc se joa­că, însă, cu des­ti­nul unui stat şi popor, aşa for­mal cum este, dar stat şi popor. Unu la mână. Doi. În cei câţi­va ani de când se con­si­de­ră în poli­ti­că, Pla­ho­t­niuc şi-a făcut mai mulţi duş­ma­ni decât pri­e­te­ni, iar des­pre fap­tul că ar putea s-o ter­mi­ne rău, i s-a spus de mai mul­te ori. Şi nu doar Filat, Usa­tîi, But­ma­lai, Pla­ton, Năs­ta­se, Petren­ko i-au spus-o… Pla­ho­t­niuc şi-a făcut duş­ma­ni până şi cole­gii de ali­anţă, foş­ti şi actu­a­li. Ce a rămas în par­la­ment din par­ti­de­le par­te­ne­ri­lor de guver­na­re sau din admi­nis­tra­ţi­i­le loca­le ale ace­lo­ra­şi par­te­ne­ri? Curi­oa­să situ­a­ţie: Pla­ho­t­niuc vrea să guver­ne­ze, dar fără ali­a­ţi la guver­na­re. Nici în medi­ul poli­tic, şi – ceea ce e mai rău, nici în cel elec­to­ral. Feno­me­nul Petru Gro­za i-ar prin­de bine. Laşi de la tine şi te faci iubit de popor. Iar Pla­ho­t­niuc, care ţine în frâu şi guver­nul, şi majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră, şi preşe­dinţia (chiar dacă Dodon o face pe „niz­na­i­ul”), are de unde lăsa, ca să fie ova­ţio­nat, dar, pro­ba­bil, nu vrea să fie un Petru Gro­za, mai degra­bă se vrea un Kim Jong-un. Şi trei: putea fi toa­tă for­fo­tea­la asta cu aten­ta­tul un joc? De ce nu? Or, Pla­ho­t­niuc, cu sigu­ranţă, are des­tu­le rela­ţii în lumea inter­lo­pă. Îl are bun pri­e­ten la Kiev şi pe Poroşen­ko. Nu cred că nu are, la fel ca şi Usa­tîi, pri­e­te­ni şi în FSB-ul rusesc. Şi atun­ci, care ar fi fost pro­ble­ma să impro­vi­ze­zi o ten­ta­ti­vă de omor? Pen­tru ce? Fie pen­tru a pune la punct niş­te reglă­ri de con­tu­ri cu anu­mi­ţi „inco­mo­zi”, gen Pla­ton, Usa­tîi sau alt­ci­ne­va, din sfe­ra mari­lor afa­ce­ri ban­ca­re, fie pen­tru a se vic­ti­mi­za în faţa medi­i­lor diplo­ma­ti­ce şi can­ce­la­ri­i­lor euro­pe­ne că ar fi ţin­ta ser­vi­ci­i­lor ruse (ucrai­ne­nii au lan­sat din pri­ma zi aceas­tă ver­siu­ne), fie pen­tru ambe­le. V. Pla­ho­t­niuc, de când e în poli­ti­că, are un mare vis: să trans­for­me R. Mol­do­va într-un Ban­tus­tan. Până acum a ares­tat tot ce nu i-a con­ve­nit şi a făcut tot ce i-a fost pe plac. Îi mai lip­seş­te puţin de tot – votul uni­no­mi­nal – pro­iec­tul de lege care îl va face rege şi pen­tru care se zba­te să rupă apro­ba­rea par­te­ne­ri­lor de dezvol­ta­re. Va fi?

Pla­ho­t­niuc a arun­cat undi­ţa. Va prin­de nada? Să vedem.