Rusia se leagă de Plahotniuc

Rusia a pornit dosar pe numele lui Vlad Plahotniuc. S-a întâmplat în chiar prima zi de vizită a liderului PD în SUA. Interesant, ce a putut să reuşească Plahotniuc atât de mult în prima sa zi de vizită, că i-a pus pe foc pe ruşi? Sau, dimpotrivă, poate nu a reuşit şi prin această nereuşită a provocat îngrijorări la Moscova? Depinde dacă are şi dacă „da”, ce interese are Rusia legate de această vizită a lui Plahotniuc în SUA?

Bombă. Sau nu? Site-ul rusesc Rosbalt.ru a difuzat, în noaptea de marţi spre miercuri, o ştire potrivit căreia, pe numele liderului PDM, coordonator al Coaliţiei de guvernare, Vlad Plahotniuc, ar fi fost deschis în Rusia un dosar penal, în care este acuzat de mai multe rele: „ură rasială, politică şi ideologică”, inclusiv „omorul deosebit de grav a cel puţin două persoane”. Rosbalt.ru face trimitere, în ceea ce scrie, la surse anonime din cadrul organelor de anchetă din Rusia, fără să dea detalii şi numele crimelor. Singurul lucru, pe care-l specifică portalul, e că „aceste crime nu au fost comise în Rusia”. Şi atunci, dacă nu au fost comise în Rusia, de ce Rusia se ocupă de caz? Este prima întrebare. Cea de-a doua întrebare ar fi, de ce Rusia (prin Rosbalt.ru) lansează această ştire pe reţelele de socializare în noaptea zilei în care Plahotniuc, alături de alţi câţiva parteneri de partid şi de Coaliţie, a plecat într-o vizită de lucru (potrivit unui comunicat de presă difuzat de PDM) în SUA? Faptul că Vlad Plahotniuc este omul bănuit de tot felul de ilegalităţi şi crime, nu e nou. Acuzaţii în acest sens, inclusiv de asasinate şi tentative de omor, i s-au adus de mai multe ori, cu precădere din partea primarului fugar de Bălţi, Renato Usatîi, ţinut de mai multă vreme la distanţă de R. Moldova de către Plahotniuc. Cunoaştem cazul killerului Proca şi, alături de el, cazul oligarhului rus Gorbunţov, pe care Usatîi le pedalează de ani buni împotriva lui Plahotniuc şi care nu ştiu de ce ar trebui să ocupe mai mult loc în spaţiile de emisie ale unor instituţii media de la noi, decât cazul Vadim Pisari, sau Valeriu Boboc, sau Andrei Brăguţă, sau cazul asimilării forţate, prin învăţământ, de către Ucraina, a celei mai mari comunităţi externe pentru România şi R. Moldova? Zic ca exemplu. Şi revin la întrebarea: de ce acum acest dosar (în cazul în care este cu adevărat) la adresa lui Plahotniuc, dacă acuzaţiile în acest sens din partea Rusiei (prin Renato Usatîi, despre care s-a scris că este agentul serviciilor secrete ruse) au devenit normă sau tradiţie în luările de cuvânt ale acestuia în presa de la noi sau pe reţelele de socializare? Faptul că vizita lui Plahotniuc în SUA este una strict personală sau de partid, puţin cine pune la îndoială. Nu e prima sa călătorie în SUA şi nici la Washington, de când s-a dat în afaceri politice. Se cunoaşte ce caracter şi miză au avut ele de fiecare dată. Nu vor fi altele nici de data aceasta. V. Plahotniuc a trecut Pacificul fie pentru a-şi face noi relaţii la Washington, fie pentru a şi le mai aranja o dată pe cele vechi, asigurându-se de înţelegerea şi sprijinul direct sau indirect al americanilor la alegerile din 2018, astfel încât PD şi, personal, Plahotniuc să iasă, aşa după cum se zbate, pe cal alb din aceste alegeri. Interesant, ce a putut reuşi Plahotniuc atât de mult în prima sa zi de vizită în SUA, că i-a pus pe jar pe ruşi? Sau, dimpotrivă, poate nu a reuşit şi prin această nereuşită a provocat îngrijorări la Moscova? Depinde dacă are şi dacă „da”, ce interese are Rusia legate de această vizită a lui Plahotniuc în SUA? Adevărat sau nu, dar în presa de la noi s-a scris, ca şi în cazul lui Usatîi, că „atotputernicul” Plahotniuc ar fi un dublu agent al serviciilor secrete, şi al celor ruseşti, şi al celor americane. E aşa sau nu – să se ocupe de asta serviciile speciale. Legat de vizita în SUA, din puţinele informaţii care se cunosc, aflăm că Plahotniuc ar fi însoţit de doi din marii săi „tuji”: preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, şi vicepreşedintele Parlamentului, exponentul nr.1 al Partidului Popular European în R. Moldova (cel mai mare şi mai influent partid politic pe plan european), Iurie Leancă, care ar avea o „notă bună la purtare” în SUA şi pentru care, potrivit unor surse confidenţiale, Plahotniuc ar pregăti anumite avansări: lui Candu, se zvoneşte, îi va ceda funcţia de lider al PD, iar pe Leancă ar vrea să-l readucă la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Şi, în acest sens, Plahotniuc ar fi plecat la Washington cu cei doi pentru a-i prezenta personal ca şi candidaţi reali pentru cele două schimbări serioase pe care „coordonatorul” ar preconiza să le facă în cadrul Coaliţiei de guvernare, el, însuşi, retrăgându-se din prim-planul vieţii politice din cauza imaginii proaste pe care i-ar face-o opoziţia politică şi presa de opoziţie. Dar, cu o condiţie: PDM să fie asistat şi sprijinit să rămână şi în continuare principalul partid la guvernare în R. Moldova. Se presupune că acest scenariu ar fi supărat Rusia, ţinând cont că şi Candu, şi Leancă sunt consideraţi adepţii şi promotorii idealului de integrare euro-atlantică pentru R. Moldova, iar dosarul ar fi un act de răzbunare. E aşa sau nu, se va vedea, deşi există deja voci potrivit cărora dosarul este punctul de pornire din care Rusia are de gând să se ocupe îndeaproape de cazul Plahotniuc, ceea ce i-a fost promis, în repetate rânduri, de principalul său adversar politic pe linia Moscovei, Renato Usatîi. E posibil? E real? De ce nu? Dar s-ar putea ca dosarul să fie şi o provocare, o înscenare abilă, pusă la cale în complicitate cu serviciile speciale ruse, pentru a-și colora şi mai mult, la Washington, imaginea de pro-american și pro-european, fapt pentru care uite că Rusia se pregătește să-i pună cătuși pe mâini. Repet: depinde care sunt şi câte sunt rolurile pe care le joacă Vlad Plahotniuc în politica moldovenească, al cui, până la urmă, „doctor Zorghe” este şi ce planuri are pentru alegerile din 2018 şi, mai ales, după alegeri: alături de Dodon sau împotrivă.

În lipsa lui Plahotniuc, PDM respinge orice acuzaţii de implicare a liderului său în acte de banditism şi consideră că dosarul ar fi „o farsă” şi o încercare de a pune „presiune” pe Plahotniuc şi partid, mai ales după ce PDM a anunţat că proiectul de lege privind interzicerea propagandei ruseşti în R. Moldova va fi votat în parlament până la sfârşitul acestei săptămâni. Vom trăi şi vom vedea.