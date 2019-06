O întrevedere cu Maia Sandu

Până a anunța despre demisia iminentă a directorului Agenţiei Proprietăţii Publice, Vladimir Baldovici, pe motiv că acesta, după ce partidul său (PDM) a decis să se retragă de la guvernare, a postat pe site-ul APP un anunț de privatizare a Sanatoriului „Moldova” din Ucraina la un preț redus, șefa Cabinetului de Miniștri a avut o întrevedere cu reprezentanții presei și ai ONG-urilor de media. Discuția a fost, inclusiv, despre abuzuri și despre corupție. De altfel, subiectul sanatoriilor din Ucraina, vândute pe nimic unor structuri dubioase, a fost unul investigat de ZdG pe care, însă, auroritățile l-au trecut cu vederea.

La înrtevederea cu Maia Sandu, ziariștii au sesizat problemele cu care se confruntă zi de zi, atunci când încearcă să aducă în viața consumatorilor media informații corecte, veridice, obiective. Sunt ani de zile de când situația rămâne neschimbată, chiar dacă s-au perindat alte guverne, alte parlamente, au constatat cei peste 30 de jurnaliști prezenți la întrevedere.

În domeniul audiovizualului, CCA a repartizat licențe tendențios, uneori „pe filieră de partid”, deși, la nivel oficial, nimeni nu a recunoscut vreodată acest lucru. Televiziunea Publică, întreținută din bani grei, alocați din bugetul statului, a fost mereu afiliată politic, reflectând arbitrar evenimentele, eschivându-se de la dezvăluiri despre corupție, despre limitarea drepturilor omului sau despre hoțiile comise în acest stat. Consiliul Concurenței a luat decizii politice și a refuzat să recunoască faptul că instituțiile media activează în condiții de concurență neloială. Poșta Moldovei a elaborat mereu contracte de distribuție împovărătoare pentru presa independentă, iar atunci când au existat indicații, ziarele incomode au rămas nedistribuite, inclusiv abonaților, adică celor care și-au achitat ziarul pe un an înainte, lipsindu-se, poate, de un medicament sau de o bucată de pâine.

Mesajul transmis de ZdG la întrevederea cu Maia Sandu a fost despre faptul că echipa nu va căuta prieteniile sau avantajele noii guvernări. Singura solicitare e să putem munci în voie, fără implicări sau piedici din partea instituțiilor statului. Mai important chiar decât veniturile financiare, pentru ZdG este accesul liber la informații. Ani la rând, corespondența de durată cu instituțiile statului, atunci când solicitam date sau aprecieri ale celor responsabili, a diminuat calitatea muncii jurnalistice, determinându-i pe cititori să-și piardă încrederea în ziare care oferă date tardive și aprecieri superficiale.

Am mai solicitat excluderea taxelor pe care redacțiile le achită instituțiilor de stat, atunci când solicită informații de interes public. Contează și distribuirea corectă și operativă a publicațiilor periodice, astfel încât cititorii abonați, mulți dintre care sunt din sate, să se poată informa la timp despre tot ce se întâmplă în viața R. Moldova.

Sunt doar câteva dintre subiectele dezbătute marți, la întrevederea cu Maia Sandu. Cei prezenți și-au amintit și de alte întrevederi, cu alți prim-miniștri, în fața cărora, la fel, presa și-a enunțat problemele, și-a prezentat solicitările. Și ce a urmat? Aproape nimic important, pentru că, de fiecare dată, acei prim-miniștri își formau echipele lor de jurnaliști docili, lăsând la o parte preocupările pentru problemele presei independente. Maia Sandu a promis că va fi altfel. Cel mult în 100 de zile vom înțelege dacă a reușit. Numărătoarea inversă a început.