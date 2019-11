mesaj- anti- glamur- politic- oranj

am fost la teatru. un spectacol-manifest împotriva violenței. spectacolul a fost bun, pentru că a fost fără cuvinte. nimeni n-a dat calificări, spectatorii și-au tras singuri concluziile. una dintre concluzii se vede pe scenă: când o persoană e abuzată, lovită, căzută, nemernicită – „societatea” în cămăși albe stă și se uită. nu întreprinde nimic, ca să nu supere „șeful”. apoi pleacă, iar victima rămâne jos. singură.

cam așa a fost azi. După spectacolul ne-cuvinte au ieșit pe scenă, pe rând, o ministră, apoi o parlamentară. au rostit cuvinte subțiri. principalul mesaj era „raportați violența”, fără să dea adrese, numere de telefon – unde, cui, cum să raportezi violența? da, știu, la poliție. dar tocmai aici e problema – foarte multe victime spun că nu au fost luate în serios la poliție, că nu au avut acces la avocat, la psiholog, la servicii sociale.

demnitarele cu eșarfe frumoase oranj vorbeau, iar spectatorii ieșeau din sală buluc (am și foto). pentru că mesajul nu era credibil. nu le dau numele, că nu e doar despre ele, dar modelul de participare al femeilor din politică (nu înțeleg de ce doar femeile au fost invitate) în combaterea violenței e cam acesta care a fost azi: au intrat la teatru, și-au făcut poze pentru rețelele sociale, au postat, au luat loc în loja specială care era rezervată și ocrotită, au ieșit pe scenă, au vorbit, au fost filmate, iar grămăjoară în lojă.

personal, am așteptat pe scenă să iasă copiii femeilor omorâte în 2019, sau mamele fiicelor omorâte, sau femeile bătute, dar salvate, sau juristele care apără aceste femei, sau medicii care le tratează fracturile, sau … dacă tot au ieșit demnitarele, am vrut să spună cum au vizitat raionul cu cele mai multe femei omorâte, cum au vorbit cu polițiștii să ia victimele în serios, cum au vorbit cu medicii legiști să nu falsifice expertizele.

dar cel mai mult aștept de la femeile din politică altceva, aștept să aud criticând bărbații corupți din politică, chiar din propriul partid, aștept să raporteze ele însele violența psihologică din majoritatea partidelor, violența verbală emisă de majoritatea liderilor de partid, presiunea la care sunt supuse să angajeze în sistem neamuri, cumetri, prieteni necalificați, pentru că așa vrea șeful de partid.

raportați, vă îndemn, căci violența în familiile răvășite de sărăcie, alcoolism, lipsă de educație, de frici și nervi începe cu abuzul de putere din partide le de la guvernare.

și mai am o rugăminte la organizatorii acestor evenimente: nu-i mai segregați în loje pe demnitari, nu le rezervați locuri separate, amestecați-i printre oameni, coborâți-i la ei, încurajați-i să comunice, să asculte, să întindă mâna celor de jos. mai sunt 14 zile.

(Postare preluată de pe FB)

PS: În anul 2019, campania Campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, are, la nivel internațional, sloganul Orange the World: Generation Equality Stands against Rape! (Colorează lumea în oranj: Generația Egalității unită împotriva violului!). Aceasta încurajează partenerii să stea în sprijinul și să susțină supraviețuitoarele violenței domestice și mișcările care apără drepturile omului, pentru a pune capăt violenței sistemice împotriva femeilor și fetelor din întreaga lume. La nivel național, Campania are loc al 17-lea an consecutiv și a preluat sloganul ONU.