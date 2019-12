În vremea asta Plahotniuc…

Atunci când Plahotniuc a plecat din R.Moldova, a plecat doar fizic, lăsând aici un sistem chiftind de corupție, interese obscure și mulți oameni fricoși în fotolii publice. Dacă oligarhul ar fi fost izolat de societate și de servanții săi atunci, poate se reușea începerea unui tratament de dezoligarhizare a R. Moldova, dar izolarea nu s-a produs. Acum, Plahotniuc revine.

E doar o deducție din următoarele mișcări în spațiul informațional. Pe lângă faptul că „bloggerii” și „postacii” asociați fostului lider democrat au muțit în iunie 2019 și nu au zis aproape nimic timp de câteva luni, iar începând cu septembrie-octombrie au reluat aceeași retorică aservită, fenomene similare au loc și în presa străină.

Foștii lobbiști ai lui Vlad Plahotniuc au început să reapară pe diferite păginuțe americane, prezentându-l pe ici-colea ca pe un politician de care Moldova are nevoie, care a luptat cu propriul sânge pentru valori europene, apărând R. Moldova de cel mai mare pericol posibil – atacurile Federației Ruse.

Iată, de exemplu, ce a publicat, la 8 decembrie 2019, o pagină de pe internet, întitulată „National Interest” („Interesul Național”) bazată în SUA. „Rusia a plantat istorii false în ediții de știri europene, care îl acuzau de crime financiare pe fostul lider democrat pro-european, Vlad Plahotniuc. (…) Din cauza acestor acuzații false, dl Plahotniuc a fugit din Moldova spre sanctuarul din Occident, unde drepturile sale civile și umane îi sunt protejate”.

Da, acest articol nu e scris de însăși Plahotniuc, e scris de un american pe nume Dan Goure, doctor în științe, exponent al unui think-tank din SUA, întitulat Lexington institute, care se ocupă de studii privind securitatea globală. Probabil, Dan Goure crede că oamenii sărăciți, arestați, nenorociți de regimul lui Plahotniuc nu au o problemă cu drepturile, doar oligarhul trebuia urgent să se salveze în „sanctuarul european”, că el suferea cel mai mult.

Putem bănui că Dan Goure nu e plătit să scrie asta, sau că nu e bine informat, dar trebuie să subliniem că acesta nu e nici pe departe singurul articol cu note laudativ-compătimitoare scrise de Dan în adresa martirizatului său politician Vlad Plahotniuc. În octombrie 2019, de exemplu, același autor scria pe același site că „Plahotniuc este un om de afaceri care, alături de prim-ministra Maia Sandu, a căutat să cimenteze relațiile Moldovei cu Vestul, în special cu UE”. Nu mai trebuie să adaug aici că toți știu că regimul lui Vlad Plahotniuc tocmai a dus la izolare internațională, la stoparea finanțărilor și dialogurilor europene și un doctor în științe putea să se documenteze cu lejeritate.

Doctorul în științe Dan Goure nu e singurul intelectual american care scrie asemenea articole. Și „Interesul Național” nu e singura ediție care promovează o imagine frumoasă despre Vlad Plahotniuc. Amintim aici de trevista „Washington Times” (a nu se confunda cu notoriul ziar „Washington Post”), care a publicat în repetate rânduri articole „pozitive” despre acest personaj. Unul dintre articole e scris de către fostul congresman american Bill Shuster, care lucrează în prezent pentru compania de lobby Squire Patton Boggs. Iar textele lui Shuster au fost preluate, ca dintr-o întâmplare, de posturile TV din Moldova, afiliate lui Plahotniuc.

Așa am ajuns la companiile de lobby americane cu care Vlad Plahotniuc a făcut contracte, pentru a-și promova imaginea. Aparent, poate fi legal ca oricine să facă un contract, aparent – e legal ca și doctori în științe și experți să laude un politician dintr-un stătuleț pierdut la marginea Europei. Dar ar trebui să existe și o transparență a onorariilor și plăților. Și, desigur, ar trebui să existe loc pentru un pluralism de opinii și pentru vocea poporului sărăcit de un Plahotniuc care are bani să își cumpere firme de lobby pentru a-și lustrui imaginea. Or, poporul american, pe de o parte, donează bani pentru a construi în R. Moldova o democrație, justiție și transparență, iar pe de alta – ia bani ca să lustruiască imaginea celui care a înăbușit democrația, justiția și libertatea.

Efectele acestui lustru urmează să mai fie resimțite la Chișinău. Deocamdată, fostul lider democrat intenționează să procure posturi TV în România. Care pot fi vizionate și la Chișinău. Care ar putea povesti în curând istoria unui „politician-martir”.