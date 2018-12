Frica (şi bucuria) din decembrie

An de an, avem un ritual în luna decembrie. Pe lângă tradiţionalele acţiuni de final de an, pe lângă pregătirile iminente de sărbători, noi, la Ziarul de Gardă avem o mare frământare, care începe prin noiembrie şi nu scăpăm de ea decât spre sfârşitul lunii decembrie. În fiecare decembrie, timp de 14 ani, aflăm cea mai adevărată apreciere a muncii noastre, aprecierea cititorilor, care ne este comunicată nu neapărat prin scrisori, apeluri sau laude verbale.

În fiecare an, la sfârşit de decembrie, aflăm dacă Ziarul de Gardă varianta tipărită va mai exista. Căci asta depinde doar şi numai de abonaţi. Dacă avem abonaţi – are sens să începem un nou an pentru ZdG tipărit, dacă nu avem abonaţi, atunci avem o problemă. Pentru varianta a doua nu prea cunoaştem care ar fi cea mai bună soluţie, căci de 14 ani, în fiecare decembrie, am primit de la cititori nişte veşti bune: oamenii s-au abonat, demonstrându-ne că de acest ziar e nevoie şi că mai avem multe de făcut împreună.

Ieri, informaţia parvenită de la oficiile poştale a fost încurajatoare. Există deja câteva mii de abonamente realizate. Desigur că am vrea mai multe şi e nevoie de mai multe abonamente şi mai mulţi cititori. Dar apreciem foarte mult că cele câteva mii care ne abonează, fac asta an de an şi caută articolele noastre.

Anul pe care l-am parcurs iar n-a fost uşor, căci nu poate exista viaţă uşoară pentru un grup de reporteri de investigaţii. În acest an am continuat să scriem despre marea corupţie, dar calea de la intenţia de a scrie până la un articol bine conturat a fost foarte anevoioasă, căci tot mai multe piedici au apărut în calea reporterilor spre informaţie. Ministerele, Guvernul, alte instituţii publice s-au străduit să ne descurajeze cât mai mult. Dar nu a existat zi de joi fără Ziarul de Gardă, şi nu a existat ZdG fără articole tari, pe teme grele, despre care nu prea mulţi jurnalişti din R.Moldova se încumetă să scrie.

Ajunşi la acest final de an, ajungem direct într-un nou început. Datele de pe pagina web ne arată că cei mai mulţi cititori accesează portalul nostru anume în perioadele electorale. Atunci când au de făcut o alegere, cititorii noştri preferă să se informeze despre calitatea, şansele, interesele şi transparenţa candidaţilor. În acest decembrie este deja campanie electorală şi ZdG va trebui să urmărească evenimentele pe parcursul sărbătorilor de iarnă ca să fim informaţi şi să îi informăm şi pe ceilalţi.

Dar pentru că orice om oboseşte, fie el jurnalist de investigaţie, fie el poştaş sau tipograf, astfel că ultima zi de joi din acest an, 27 decembrie, lăsăm tipografie să se răcorească. La fel şi prima zi de joi, care vine pe 3 ianuarie, ar însemna ca tipografii să lucreze în zilele de 1 şi 2 ianuarie, care sunt, potrivit calendarului zile libere. La fel şi autorităţile publice vor avea zile libere şi nu vor fi dispuse să răspundă întrebărilor reporterilor ZdG. Astfel, ediţia tipărită a Ziarului de Gardă va apare în anul 2019, începând cu ziua de 10 ianuarie, continuând să aducă noi anchete, noi dezvăluiri, noi istorii fascinante pentru miile de abonaţi din toate raioanele Republicii Moldova.

Până la finele anului, au mai rămas zile numărate şi vrem să vă rugăm să nu uitaţi de câteva chestiuni aproape obligatorii: dacă nu aţi reuşit să vă abonaţi la Ziarul de Gardă, trageţi o fugă la poştă până la finele acestei săptămâni. Dacă v-aţi abonat deja, primiţi de la mine şi colegilor mei un MULŢUMESC din suflet, după care vă rugăm să îndemnaţi un vecin, un coleg, o rudă – să facă acelaşi lucru, cu promisiunea că le vom mulţumi şi lor şi nu va rămâne nimeni dezamăgit. După care, vă mai rugăm să aveţi grijă de sănătate, să vă bucuraţi de cei dragi, dar şi de soare, de ger, de cer şi de pământ, căci există şi planete nepopulate iar noi am fost foarte norocoşi să ne trezim tocmai pe singura planetă pe care există viaţă, dintre cele cunoscute, deocamdată.

Şi dacă tot ne-am pomenit cu toţii sub acelaşi cer, să nu uităm că suntem înzestraţi cu raţiune, inteligenţă, caracter, curaj şi verticalitate. Aşa să trăim pe planeta ZdG şi să demonstrăm că adevărul este obligatoriu. Rămânem de Gardă şi în 2019.