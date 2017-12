Favoritul puterii la CNA

Şi în acest caz, la fel ca şi în altele, numeroase, înregistrate în R. Moldova, concursul pentru suplinirea funcţiei de director al CNA a fost unul formal, superficial, organizat doar pentru a salva aparenţele. Chiar din momentul în care deveni clar că Viorel Chetraru nu mai poate candida la un nou mandat, în diverse cercuri de la noi era rostit un singur nume, despre care se spunea că va lua locul lui Chetraru – Bogdan Zumbreanu.

Chiar dacă zvonurile păreau mai mult decât nişte bănuieli, aşa cum era şi de aşteptat, demnitarii au mers mai departe, organizând un concurs deschis pentru suplinirea acestei funcţii. Abia în ultimele zile ale termenului limită de depunere a dosarelor, devenise clar că şase persoane vor să-i ia locul lui Chetraru. Era cunoscută doar cifra, nu şi numele candidaţilor. Chiar şi în aceste condiţii, numele lui Zumbreanu era vehiculat în continuare ca fiind numele celui învingător.

Ceilalţi participanţi la concurs, profesori universitari sau angajaţi CNA, nu au avut nicio şansă să ajungă în fruntea instituţiei. Chiar şi aşa, ei nu au renunţat să rămână în concurs. Astfel, prezenţa lor, a celor care, înscriindu-se în competiţie, şi-au acceptat rateul, i-a conferit concursului credibilitate, legitimitate, transparenţă şi spirit democratic, atât de apreciate de europeni.

De altfel, în R. Moldova, mai toate concursurile se desfăşoară în acelaşi fel – un candidat previzibil este însoţit de o suită de presupuşi candidaţi, care acceptă să-şi pună numele la bătaie, în serviciul oamenilor de la putere. Aşa, pe hârtie, funcţiile importante sunt ocupate „prin concurs”, ajungând în ele, oricum, oameni de încredere ai puterii.

În următoarele zile, până şi după votul din Legislativ, lumea va tot vorbi, încercând să înţeleagă de ce anume Bogdan Zumbreanu a devenit miza puterii la CNA.

Aşa cum nimeni, nicicând, nu va recunoaşte că, într-adevăr, acest concurs a fost o farsă, am putea doar deduce cum anume s-a întâmplat desemnarea lui Zumbreanu în fruntea CNA. Mai întâi, cum „a cucerit” acesta încrederea coordonatorului coaliţiei de guvernare?

Se pare că însuşi felul în care a instrumentat anumite dosare i-au adus faimă lui Bogdan Zumbreanu.

Prin 2010, după căderea lui Vladimir Voronin de pe tron, dar şi după detaşarea lui Vladimir Plahotniuc de ex-preşedintele comunist al R. Moldova, Bogdan Zumbreanu a fost cel care l-a citat pe Oleg Voronin, fiul fostului preşedinte, la CNA, în scopul investigării unor venituri suspecte deţinute de el.

Tot Zumbreanu a fost cel care l-a arestat pe preşedintele Victoriabank, Victor Ţurcanu, ţinându-l ilegal în arest, după cum, ulterior, constatase CtEDO. În schimb, arestarea lui Ţurcanu ar fi facilitat preluarea controlului asupra băncii de către Vlad Plahotniuc.

Au urmat şi alte dosare, cum ar fi cel al lui Ion Vicol, fost şef la Fisc, învinuit de corupţie, dar dat în căutare internaţională, după ce a dispărut, fiind sub control judiciar.

Şi dosarul licitaţiilor trucate în medicină tot de Zumbreanu a fost gestionat. Culmea aprecierii, se pare, veni după arestarea rudelor ex-premierului, dar și a lui Vlad Filat în persoană. Acesta a şi fost punctul culminant în cariera sa de angajat CNA.

Chiar dacă se face responsabil de pierderea de către R. Moldova a mai multor dosare la CtEDO, „Muşuc c. Moldovei”, „Oferta Plus c. Moldovei” şi „Cebotari c. Moldovei”, în urma cărora statul a achitat cel puţin 2 559 604 Euro, el rămâne, fără îndoială, favoritul coordonatorului. Cel puţin pentru 5 ani înainte, perioadă în care „îşi va creşte succesorul”, aşa precum şi el a fost „cresut” de Viorel Chetraru.