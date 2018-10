După Erdogan, vine Kirill

Dacă Poroşenko va intra în biserici şi va merge peste enoriaşi şi clerici cu buldozerul, aşa cum o face şi în raport cu minorităţile naţionale, va trebui să suporte toate consecinţele, inclusiv povara unui război interbisericesc. Cine va monitoriza decizia Constantinopolului? Dacă nu va fi pace în biserici, nu va fi pace nicăieri

La Chişinău, în zilele de 27 şi 28 octombrie, se va afla într-o vizită „pastorală” Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse (BOR), Patriarhul Kirill. Potrivit agendei, anunţată de Mitropolia Moldovei, vizita nu va mai fi una de 4 zile, aşa cum afişase iniţial pe Facebook preşedintele Igor Dodon, ci de doar două zile, timp în care Kirill va oficia un tedeum la Catedrala Naşterii Domnului din Chişinău şi va vizita Comratul şi Bălţiul (două coordonate geostrategice mai vechi pentru Rusia), fără să mai ajungă şi la Tighina, aşa după cum era prevăzut iniţial. Mitropolia nu invocă niciun fel de explicaţii, din care agenda vizitei Patriarhului Kirill a fost ruptă în jumătate. Şi Dodon nu a anunţat deocamdată când şi unde se va întâlni cu Preafericitul, deşi e clar că nu-l va lăsa ne-curtat pe Kirill, care, zice Dodon, s-a rugat pentru el la prezidenţialele din 2016 (alături de Plahotniuc ori separat, Dodon nu precizează). Şi Vlad Plahotniuc nu a dat de ştire până acum, dacă se va întreţine cu prelatul Bisericii Ruse, la fel după cum a făcut-o şi cu invitatul de săptămâna trecută al lui Igor Dodon, preşedintele Turciei, Recep T. Erdogan. Aşa sau altfel, Kirill vine într-o nouă vizită în R. Moldova, a treia, după altele două, pe care le-a avut în 2011 şi în 2013. Care este scopul real al vizitei Patriarhului Kirill în R. Moldova? Evident, acest lucru a rămas dincolo de agenda anunţată de Mitropolie. Rămâne doar să presupunem, punând cap în cap nişte realităţi. Primul lucru, care se aruncă în ochi, este modificarea agendei: două zile, în loc de patru, ceea ce înseamnă că patriarhul este în criză de timp, nu vine în plimbare, e în grabă, are de rezolvat ceva important şi, în rezolvarea acestor probleme, ar avea nevoie de mâna Chişinăului. Şi a Comratului. Şi a Bălţilor. Şi a Tighinei. Şi poate, nu doar a acestor localităţi. Vizita are loc într-un moment de mare încercare, chiar mare criză de putere pentru Biserica Rusă. Poate cea mai gravă, din anii de după destrămarea imperiului sovietic, care a fost unul nu doar bolşevico-comunist, dar şi bisericesc. Tendinţele Kievului, dar şi ale Bisericii Ucrainene, de a se separa de Biserica Rusă (revanşă pentru Crimeea) şi deciziile din 11 octombrie ale Sf. Sinod al Bisericii Ecumenice de Constantinopol de a încuviinţa această separare, a pus BOR pe foc. Şi nu doar BOR, ci şi Kremlinul, pentru că e vorba, totuşi, de cea mai mare Biserică Ortodoxă din lume şi pierderea influenţelor acestei biserici este egală cu pierderea influenţelor Rusiei în regiune şi în lume – lucru pe care îl înţeleg şi cu care nu vor să se împace, în mod egal, nici Kirill, nici Putin. Era firesc ca BOR să riposteze, doar că riposta nu a schimbat nimic: decizia Sinodului Bisericii Ruse de la Mensk din 15 octombrie, de a rupe orice relaţie cu Patriarhia de Constantinopol până aceasta nu va recunoaşte public că decizia de a încuviinţa Autocefalia Bisericii Ucrainene a fost o greşeală şi este „schismă”, nu a perturbat decizia Constantinopolului. „Indiferent dacă le place sau nu fraţilor noştri ruşi, ei vor recunoaşte în curând decizia Patriarhiei Ecumenice, deoarece nu vor avea altă opţiune… Prerogativele Patriarhiei Ecumenice sunt înrădăcinate în deciziile Sinoadelor Ecumenice şi sunt obligatorii pentru întreaga lume ortodoxă”. Este verdictul Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu, citat de paginaderusia.ro, la acuzaţiile BOR.

Aşa dar, vizita patriarhului Kirill în R. Moldova are loc într-o perioadă de cumpănă pentru Biserica Rusă, pe fondul tensiunilor bisericeşti dintre Rusia şi Ucraina, care şi aşa erau complicate din cauza Crimeii şi a conflictului armat din Donbas. Cum vor evolua lucrurile? Nu cred că cineva are un răspuns gata la acest subiect. În tot cazul, Putin a şi declarat deja că Rusia va apăra drepturile ortodocşilor ruşi în Ucraina. Atât doar că nu a spus cum. Dar dacă reieşim din ceea ce s-a întâmplat şi se mai întâmplă în Crimeea şi în Donbasul ucrainean, în Transnistria moldovenească, Abhazia sau Oseria de Sud (Georgia), nu este exclus să se recurgă la forţă. Contează cât de „tacticos” (?!) va fi în acest sens şi Kievul, după ce îşi va face treaba Constantinopolul. Dacă Poroşenko va intra în biserici şi va merge peste enoriaşi şi clerici cu buldozerul, aşa cum o face şi în raport cu minorităţile naţionale, el va trebui să suporte toate consecinţele, inclusiv povara unui război interbisericesc. Şi, în acest sens, Constantinopolul trebuie să fie extrem de atent la decizia de recunoaştere a dreptului la autocefalie (separare) pentru Biserica Ucraineană care, cu siguranţă, va fi, în mâna Kievului, încă o maşină de exterminare etno-lingvistică a minorităţilor naţionale. Aşa cum se face prin şcoli. Cine va monitoriza decizia Constantinopolului? Cum? Dacă nu va fi pace în biserici, nu va fi pace nicăieri. Ar putea R. Moldova fi următoarea, după Ucraina, linie de schismă bisericească? Noi am trecut deja printr-un conflict bisericesc cu Rusia: cazul Mitropoliei Basarabiei, cu 10 ani de umilire şi prigoană, până s-a ajuns, în 2002, la CtEDO. De fapt, şi după asta nu a fost mare pace. Va fi în cazul Ucrainei altfel? Va fi mai multă pace? Puţin probabil. Ucraina nu e R. Moldova. Ucraina va căuta să taie în carne vie, iar asta înseamnă război interbisericesc. Sânge. Se va putea scuti de implicarea într-un război de acest fel R. Moldova, în sud (Comrat) şi nord (Bălţi), unde e programat să meargă cu predici Patriarhul Kirill? Întrebare: ce vrea să rezolve Preafericitul la Chişinău, Comrat şi Bălţi? Să evite o repetare în R. Moldova a situaţiei din Ucraina? Ori să pregătească moral (şi nu doar) biserica rusă din R. Moldova pentru un eventual conflict interbisericesc în Ucraina?

Nu ştiu dacă vizita de săptămâna trecută în R. Moldova a lui Recep Erdogan are vreo legătură cu vizita din această săptămână a Patriarhului Kirill. Nu ştiu dacă aceste două vizite au ceva cu cea de săptămâna viitoare (29.X.18) a lui Ig. Dodon în Turcia. Dar cu cea din 31 octombrie a lui Dodon la Moscova, cu siguranţă, are. Curios: cu ce proiect (după Erdogan) vine la Chişinău şi Comrat Kirill şi cu ce răspuns va pleca la Moscova Dodon?