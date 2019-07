Două victorii într-un sezon electoral

A câștigat Ucraina la alegerile de duminică? Nu vorbim de Zelenski, de anturajul lui și nici de Igor Kolomoiski, un exponent și el, ca și Poroșenko, al mafiei ucrainene, despre care presa a scris că ar fi președintele din umbră al Ucrainei… Vorbim de ucraineni. De cei care s-au săturat de mizerie, de vorbe goale, de escroci, de nelegiuiri, de promisiuni, de așteptări, de…

Ucraina surprinde din nou. Volodimir Zelenski bate al doilea, pentru acest an, record în lupta pentru putere în Ucraina. După ce a câștigat, detașat, cu peste 74%, prezidențialele din aprilie în fața fostului lider ucrainean și mare oligarh Petro Poroșenko, partidul lui Zelenski, „Slujitorul Poporului”, câștigă și alegerile parlamentare anticipate din 21 iulie, fiind creditat cu aproape 44% din sufragii, urmat cu doar 13% de „Platforma opoziției”, care militează pentru o apropiere de Rusia. „Solidaritatea europeană” a lui Poroșenko s-a ales cu locul trei, pe locul patru s-a clasat „Batkivşcina” fostului premier Iulia Timoșenko şi pe 5 „Vocea” cunoscutului artist rock Sveatoslav Vakarciuk, care, la fel, ca și „Slujitorul Poporului”, pledează pentru reînnoirea clasei politice în Ucraina. Nici unul dintre partidele mai vechi ori din formațiunile de factură naționalistă nu s-au regăsit, duminică, pe lista preferințelor electoratului ucrainean. Trei din cele cinci partide, care au ajuns în Parlament, sunt partide noi. Explicațiile, cu care operează presa ucraineană, citând mai mulți analiști politici, ar fi războiul și corupția. Ucrainenii vor pace și stabilitate. Partidele care au guvernat până acum Ucraina, nu au făcut nici una, nici alta. Lumea se declară obosită de război și sătulă de corupția care-i alungă zilnic de la casele lor, silindu-i să apuce pe drumurile uneia din cele patru părți ale lumii. Zelenski și partidul său au devenit azi singura speranță a ucrainenilor că în Ucraina poate fi și bine, nu doar rău. „Vă felicit pe toți. Este un rezultat bun, puternic și simbolic. 75% ar fi fost mai bine, dar noi, oricum, vă mulțumim pentru sustinere”, a declarat Zelenski după anunțarea rezultatelor scrutinului. Prin aceste alegeri anticipate (cele ordinare trebuiau să se întâmple în octombrie), noi „am lansat o provocare sistemului” şi promitem „să aducem la guvernare noi oameni pregătiţi să facă schimbări” și să „curățe ţara de corupție”, a promis Zelenski. Va fi? Va reuși? Deocamdată „Sluijitorul Poporului” are nevoie de un parteneriat cu cineva din celelalte patru partide parlamentare, pentru a putea forma o majoritate decizională și pentru a guverna. Care va fi sau vor fi ele? Poroșenko a declarat, imediat după scrutin, că se retrage în opoziție și, respectiv, decade din ecuație. Timoșenko și Vakarciuk nu au făcut încă nici un fel de declarații, în acest sens. În schimb, Blocul pro-rus „Platforma opoziției” a dat de înțeles că e posibil să coopereze cu partidul lui Zelenski pe probleme care exprimă și interesele alegătorului pro rus. Exact sau aproape exact ca la Chișinău. Scenariștii par să fie aceiași. La Chișinău, un Partid de orientare pro-rusă (PSRM), cu cel mai mare număr de mandate în parlament, a acceptat o alianță cu oponenții lor de pe filiera euro occidentală, reuniți în ideea de a demite un regim oligarhic, care monopolizase statul. În cazul Ucrainei avem o situație inversă – un partid de orientare pro-occidentală s-ar putea să bată palma (?!) cu unul de pe filiera pro-rusă în ideea aceluiași interes: lupta cu corupția, reformarea clasei politice și dezoligarhizarea Ucrainei. Dar nu numaidecât. Zelenski are şi o alternativă partidei proruse: ”Batkivșcina” lui Timoșenko și „Golos”-ul lui Vakarciuk, care, în sumă, dau peste 13% din mandate și împreună cu partidul prezidențial pot face o majoritate parlamentară funcțională.

În aprilie, ucrainenii ieșeau masiv la vot (în jur de 80%) și votau un președinte de țară din afara politicului, convinși că este unul „din popor”. La trei luni distanță, ucrainenii votau și partidul acestui președinte de țară, pentru Parlament, dar doar cu 43,9%, iar participarea la vot a fost de doar 60%, semn că lumea, așa după cum te poate ridica repede în slăvi, tot atât de repede te poate coborî, când nu faci față slavei. Curios, dacă Zelenski nu ar fi dizolvat Parlamentul și nu grăbea alegerile (cu 3 luni mai devreme), cu ce scor se încheiau ele și pentru cine? Zelenski, ca şi alţii de până la el, a fost foarte generos în promisiuni (iar în cazul minorităților naționale char a mințit) ca simpatiile pentru el să rămână neschimbate. Liderul liberal-democraților ruși, V. Jirinovski, comentând rezultatele alegerilor de duminică a declarat că Zelenski nu va reuși să schimbe lucrurile în Ucraina, la „butoane” nu va fi adusă lume nouă, Ucraina se va ruina mai departe, în cel mult doi ani vor fi organizate noi alegeri anticipate, partidele naționaliste vor veni la putere, Ucraina se va rupe în bucăți, după care Rusia se va ocupa de reunificarea și asimilarea ei. Un cu totul alt punct de vedere asupra situației, după alegerile de duminică, a exprimat Uniunea Europeană. UE vede în rezultatul scrutinului parlamentar din Ucraina ”un mandat puternic pentru reformă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Înaltului Reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Federica Mogherini.

Bruxelles-ul tratează Ucraina cu aceeași speranță că va reuși, cu care tratează, după parlamentarele din 24 februarie și R. Moldova, ţinând cont că şi Kievul, și Chișinăul au de rezolvat, în esență, aceleași probleme mari: dezocuparea Transnistriei și Donbasului, pacea şi stabilitatea în regiune, eliminarea ocupației rusești și dezoligarhizarea R. Moldova și Ucrainei. Diferența e că Dodon, spre deosebire de Zelenski, este parte a acestui sistem oligarhic și de ocupație. Și doi: prin anticipatele de duminică, Zelenski a scos Ucraina dintr-o posibilă criză parlamentară (implicarea Rusiei în negocierea unei majorități parlamentre), pe când la Chișinău, anticipatele, pe mâna lui Dodon, atârnă, ca sabia lui Damocles deasupra R. Moldova.