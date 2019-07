Divorț în septembrie?

Maia Sandu declara săptămâna trecută la Kiev că alegerile anticipate în Moldova sunt inevitabile, atât doar că nu se știe când. De ce nu? Atunci când Moscova va găsi alternativă Blocului ACUM la guvernare. Posibil, chiar în toamnă. „Ce perioadă, de obicei, i se oferă guvernului pentru „luna de miere”? 90-100 de zile? Iată, la începutul lunii septembrie… voi avea multe întrebări către multe ministere” (Igor Dodon).

Marți, premierul Maia Sandu a plecat într-o vizită oficială la Berlin, la invitația cancelarului Germaniei, Angela Merkel. Două zile mai târziu, după o discuție tete-a-tete cu Alexandru Esaulenko (noul director SIS), președintele Igor Dodon pleca la Moscova, într-o „vizită de scurtă durată” (a câta în 3 ani de mandat?), unde s-a văzut cu vicepremierul rus Dmitri Kozak, emisarul președintelui V. Putin pentru R. Moldova. Tot la Moscova, de mai multă vreme, găzduit de același Kozak (după ce pe 24 iunie se întâlneau, neoficial, la Chișinău) se află și Mark Tcaciuk, fostul consilier al președintelui V. Voronin, care, după mai multă tăcere, anunța, acum o săptămână, că vrea să revină în politică, iar la câteva zile după Tcaciuk, aceleași intenții de revenire în politică le exprima și un alt fost coleg de partid cu Tcaciuk, Iurie Muntean. Amintim că Mark Tcaciuk și Iurie Muntean, alături de Grigore Petrenco și Alexandru Petcov, au făcut parte din aripa radicală a PCRM și, în 2014, la insistența lui V. Voronin, au fost excluși din Partidul Comuniștilor. Uite că „talibanii politici” (după cum îi definise presa la acea vreme) vor să se întoarcă în politică. Ce fel de politică vor să facă? Și de ce acum? Și de ce Mark Tcaciuk, care la momentul excluderii din PCRM declara că nu va mai face politică și se va ocupa de știință, a renunțat la declarațiile și intențiile sale? L-a convins Kozak? Caută rușii soluții pentru anticipate în R. Moldova? Curios că aceeași situație politică temporară din R. Moldova l-a readus la Chișinău, pe 16 iunie, tot din Rusia, pe Renato Usatîi, acest mare speculant politic care, în ultimii patru ani, în dependență de caz și de situație, a fost ba solidar cu Plahotniuc împotriva lui Dodon, ba solidar cu Dodon împotriva lui Plahotniuc, ba solidar cu Andrei Năstase și Maia Sandu împotriva binomului Plahotniuc-Dodon și viceversa…

Nu mai e clar nimic în R. Moldova. Ceea ce în aparență pare să fie bine, dincolo de aparențe este îngrozitor sau ridicol, pur și simplu, multe nu se văd cu ochiul liber. Lucrurile, în loc să se simplifice, se complică. Devin mai încurcate. Poate mai încurcate ca oricând. Chiar suspecte. Numai Raportul Kroll-2 cât haos și derută a semănat în ultimele două săptămâni. Kroll publică una, Usatîi publică alta, Comisia parlamentară de anchetă deține o a treia variantă de Raport, Procuratura, Banca Națională, la fel. Fiecare cu Raportul său, din care, în dependență de interese, sunt șterse nume care nu convin unei sau altei părți… La ceva mai mult de o lună de la abdicarea PDM-ului și preluarea „pe cale pașnică” a puterii la Chișinău de către PSRM-ACUM, nu avem nimic clar și așezat. Și degrabă lucrurile nu se vor așeza, probabil. Mai sunt posturi cheie în stat, controlul asupra cărora nu este încă clar și pe care pretinde să le ia (direct sau indirect) președintele Igor Dodon. Până acum sau la prima etapă de partajare a funcțiilor în stat, Igor Dodon a pus mâna pe tot ce înseamnă putere. Toate instituțiile de forță sunt la dispoziția lui Dodon și a patronilor săi estici: Armata, SIS-ul, Paza de Stat, iar de luni, și Procuratura. Dacă mai pune mâna pe Curtea Constituțională, Anticorupție, Curtea Supremă de Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii, Dodon va deveni nu că un al doilea Plahotniuc, ci unul mult mai periculos decât el, ținând cont de subordonarea sa față de Moscova. Plahotniuc era hoț. Cel puțin, cu această impresie despre el a rămas lumea. Dodon, în plus, mai are și titulatura de trădător.

Marți, ziceam, la o lună și jumătate de la intrarea în mandat, prim-ministra Maia Sandu pleca la Berlin, în cea de-a patra sa vizită externă, după ce inițial, a mers la București, Bruxelles (Centrul NATO) și Kiev. Atenția cu care a fost tratată a fost una specială. În toate cele patru vizite ea a exprimat deschidere din partea R. Moldova pentru reforme democratice și cooperare. Chișinăul este luat, din nou, la Vest, în serios. La începutul acestei săptămâni, UE a deblocat finanțările pentru R. Moldova, înghețate acum un an, iar până la sfârșitul săptămânii, la Chișinău trebuie să ajungă 14,54 milioane de euro. Ne dorim ca „R. Moldova să ajungă un stat cu instituții democratice funcționale, care pune interesele cetățenilor în capul listei de priorități”, a declarat Sandu la întrevederea cu Merkel. În ce scop a plecat Igor Dodon la Moscova? În același, pe care l-a declarat de fiecare dată când a mers la Putin sau la Medvedev. Potrivit agendei, Dodon „va examina”, în cadrul „mai multor întrevederi”, inclusiv cu Kozak, „întregul spectru al relațiilor bilaterale, aspecte legate de extinderea comerțului și a cooperării economice, chestiuni din sfera socială și umanitară, problemele migranților noștri, prețul la gaze, reglementarea transnistreană și multe altele”. Bizarerii. Cine minte? Dodon sau cei care au dat comunicatul? Cum să reușești, într-o „vizită de scurtă durată”, să abordezi „întreg spectrul relațiilor bilaterale”, mai ales că Dodon a plecat în vizită fără niciun ministru sau secretar de stat. Pentru ce v-a chemat Kozak, dle Dodon? Și care a fost urgența?

Pe 27 iulie, PDM are congres. Democrații sunt în căutarea unei noi identități pentru ei, după pierderea puterii în R. Moldova. Vor reuși? Sau pe locul lor în politică vor veni Tcaciuk-Muntean sau Usatîi? Moscova este în căutarea alternativelor. Maia Sandu declara săptămâna trecută la Kiev că alegerile anticipate în Moldova sunt inevitabile, atât doar că nu se știe când. De ce nu? Atunci când Moscova va găsi alternativă Blocului ACUM la guvernare. Nu-i exclus ca acest lucru să se întâmple chiar în toamnă. „Ce perioadă, de obicei, i se oferă guvernului pentru „luna de miere”? 90-100 de zile? Iată, la începutul lunii septembrie…voi avea multe întrebări către multe ministere. Sincer vă spun…”. Este declarația lui Ig. Dodon pentru „Accent-TV”, înainte de a pleca la Moscova. Întrebare: este gata ACUM pentru acest, posibil, divorț?