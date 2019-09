Cu sapa de lemn, la Aeroport

Aflu dintr-un articol din presa străină că Luna o fi deja populată. Tardigradele au ajuns pe Lună, transportate de o navă spațială, care, aselenizat acolo cu o misiune de cercetare, a răsturnat, accidental un pachet cu tardigrade. Deja, doar cosmosul știe ce va urma, dar oamenii de știință sunt optimiști.

Tardigradele sunt un fel de ființe mici-mici, de jumătate de milimetru, care pot fi găsite la 6000 de metri în munții Himalaya sau la fundul oceanelor, acestea supraviețuiesc la minus 200 de grade Celsius sau la plus 150. Era tocmai bine să fie studiate și în spațiu, și probabil vor supraviețui pe Lună.

Am un sentiment că, în prezent, o specie de tardigrade conduc, din umbră, Republica Moldova. Se mai fac alegeri, se mai schimbă guvernările, dar ele supraviețuiesc toate fierbințelile și crioterapiile și rămân pe loc.

De exemplu, să luăm starea insectelor care au privatizat Aeroportul Chișinău în 2013. Câte s-au schimbat de atunci, dar ele rămân stăpâne.

În 2013, Moldova era la un pas de a semna Acordul de Asociere cu UE, având o mulțime de angajamente privind transparența, combaterea corupției și asigurarea normelor de drept în activitățile instituțiilor publice. Păi iată, tocmai atunci, s-a dispus privatizarea singurului Aeroport funcțional de pasageri pe care îl are. Deși R.Moldova tocmai atunci discuta Acordul privind spațiul aerian comun cu UE, la concursul semi-obscur au fost eligibile doar două companii din Federația Rusă și doar Aeroportul din Habarovsk s-a găsit util și suficient de modern, transparent și european ca să devină investitor legal.

După ce ”investitorul de la habarovsk” a primit ștampila Aeroportului pe 49 de ani, toți pasagerii din Moldova s-au pomenit imediat cu o taxă de modernizare în sumă de 9 euro fiecare. Treci prin Aeroport, plecând la munci peste hotare, ca să-ți întorci datoriile? Dă-i Aeroportului, pe lângă alte taxe, 9 euro de modernizare. Și-au cumpărat copiii bilet să pleci în Spania să îți vezi nepoții? Dă-i Aeroportului 9 euro de unde n-ai. Ești student și ți-a plătit o universitate din străinătate biletul? Îi dai și Aeroportului 9 euro. Ai un copil grav bolnav și pleci cu el la un spital din Berlin sau Istanbul ca să-l tratezi? Dă-i și Aeroportului din Chișinău câte 9 euro și de la copil și de la tine.

Mai târziu, în 2015, se va stabili și se va spune clar că veniturile din această taxă de modernizare au fost mai mari decât investițiile, se va crea o comisie parlamentară, dar, deputații democrați în frunte cu Sergiu Sârbu vor lustrui imaginea pe cât s-a putut. Deputatul Iurie Țap s-a pomenit cu o opinie separată, în care semnala că taxele sunt ilegale, că ”investitorul” a luat împrumuturi din care face investiții, că inspecția financiară a stabilit alte nereguli. Tardigradelor nu li s-a întâmplat nimic.

Căpușele corupției au continuat să absoarbă cu nesaț din bunurile publice din zona aeroportuară și nu numai. Prima ”instituție” care a fost amenajată printre ruinele noului-vechi aeroport a fost ”Duty-Free”-ul, ajuns, ca și Aeroportul, în mâinile lui Ilan Șor și al păpușarului său. Călătorești cu low-cost, n-ai bani de bagaj de cală, dar vrei să le duci prietenilor o sticlă de vin? Mai lasă-i lui Șor niște bani la Duty Free. Caruselul banilor ilegali a fost fără de sfârșit. Nu l-a oprit nimeni până acum. Și va fi greu și de acum încolo. Aceste câteva alineate sunt doar despre cârtițele de la Aeroport, dar câte sunt încă la Moldtelecom, în Parlament, în judecătorii, în procuraturi și în instituții guvernamentale?

Din 2013 până în prezent Moldova ar fi ajuns până la Lună și înapoi, în termen de progrese, transformări, modernizări, îmbunătățiri și succese. Dar am ajuns mai rău decât am fost. Am ajuns la sapă de lemn, și așa, ne avântăm să facem ordine la Aeroport. Cu sapa de lemn nu dai jos avioanele inamice. Acest Guvern, în loc să construiască, e nevoit, de fapt, să tot destructureze creațiile unor guvernări corupte. E un proces lung, dificil, plin de tardigrade rezistente la schimbări. Poate vor reuși, poate nu. Oricum mai greu le e oamenilor care plătesc taxe.