Candu, cenzurat?

La 13 mai, în Grădina Publică Ştefan cel Mare, s-a desfăşurat Ziua Europei, o zi în care majoritatea instituţiilor europene îşi prezintă activităţile, investiţiile şi valorile.

ZdG a avut onoarea să fie invitat la standul Olandei, alături de alte câteva organizaţii ale societăţii civile. Ambasada Olandei i-a invitat pe cei care au beneficiat de finanţare, ca să comunice cu oamenii despre proiectele lor. Am venit cu ce aveam – cu ziare. Ambasada Olandei la Bucureşti ne-a oferit finanţare pentru editarea versiunii ZdG în limba rusă.

A fost una dintre cele mai frumoase zile din acest an. Oamenii s-au perindat non-stop pe lângă cortul olandezilor şi ne-au tot vorbit. Era atât de frumos să auzi că le place ziarul, că îl abonează, îl citesc, că ne susţin. Jenant de frumos. Pe de o parte, mă gândeam că noi, cei de la ZdG, facem o muncă utilă, necesară cetăţenilor, şi asta înseamnă că e cea mai bună muncă dintre câte există, pe de alta, ştiu că o astfel de apreciere obligă, încrederea cetăţenilor fiind ceva extrem de fragil. În Moldova, în special, oamenii reacţionează bolnăvicios la dezamăgiri, pentru că s-au simţit deseori trădaţi la toate nivelurile, încât nu mai tolerează erorile celor în care se încred. Totuşi, la 13 mai, absolut toţi cei care au interacţionat cu noi, cei de la ZdG, s-au arătat mulţumiţi, şi asta, repet, mi-a făcut ziua, anul şi viaţa plină de sens.

La un moment dat, din stânga, apăruse un stol de bodyguarzi. Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, făcea turul Orăşelului European, fiind ghidat de Peter Mihalko, şeful Delegaţiei UE în R. Moldova. Pe taraba lângă care stăteam, deja se terminau ziarele, dar rămăseseră câteva, în rusă şi română, cu articolul „Mlaştina oligarhiei: Moldova, Ucraina, Georgia”, cu portretele celor trei oligarhi principali (Plahotniuc, Ivanişvili, Poroşenko). Atunci când reprezentanţii Ambasadei Olandei ne-au prezentat lui Candu şi Mihalko, i-am întins ziarul cu mlaştina oligarhiei preşedintelui Parlamentului. L-a luat, ferindu-şi ochii de la naşul său spre partea de jos a paginii. În preajmă, camerele de luat vederi şi aparatele foto imortalizau cu nesaţ episodul.

Le-am spus lui Mihalko şi Candu că tocmai ţin în mâini un produs moldo-olandez, căci Ambasada Olandei susţine acest ziar, şi că, în general, alte instituţii olandeze, cum ar fi Free Press Unlimited, ne-au susţinut ani în şir pentru calitatea jurnalismului de investigaţie.

Ultima dată când Candu a vorbit public despre ZdG a fost în martie 2018, când a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj care începea cu fraza „ZdG manipulează din nou”. Imediat, mesajul a fost transformat în ştire la televiziunea naşului său: „Andrian Candu: ZdG manipulează din nou”. Revolta lui Candu se referea la faptul că ZdG a contactat firma franceză care făcuse un video, pe care PD l-a preluat neautorizat. Deşi, în zilele următoare, reportera ZdG a mers în Parlament şi l-a întrebat public pe Candu ce avusese în vedere, de vreme ce firma franceză a confirmat că nimeni din Moldova nu le-a cerut permisiunea să folosească proprietatea lor intelectuală, Candu nu a răspuns de ce a folosit fără voie aceste imagini, dar a adăugat că ZdG „va fi taxat când va manipula”.

Pe 13 mai 2018, Candu ţinea în mâini un ziar în care erau expuse problemele oligarhiei, ferindu-şi ochii de la portretul naşului său. I-am zis atunci că, deşi a promis să ne taxeze, avem noroc de olandezi, de alte instituţii europene şi americane care ne susţin. A urmat un dialog halucinant. Cu ZdG în mâini, Candu a spus că nu a declarat nicicând aşa ceva, că ZdG e printre cele mai bune echipe de investigaţii. Şeful Delegaţiei UE dădea afirmativ din cap, fiind de acord că în Moldova se fac investigaţii bune, iar reprezentanţii Ambasadei Olandei se bucurau că au pus şi ei umărul la un produs care place chiar şi şefului Legislativului. Camerele video şi aparatele foto care îl însoţeau pe Candu au filmat episodul.

Tot atunci, am solicitat serviciul de presă al Parlamentului să ne ofere acele imagini, gândindu-mă dacă nu cumva ne-a lăudat Candu prea tare, dacă nu vor înţelege oamenii greşit aceste aprecieri. Serviciul de presă ne-a promis acces la video, precizând că luni ne va oferi imaginile. Luni, însă, ni s-a spus că persoana care a filmat a editat imaginile şi le-a plasat pe serverul Parlamentului. Am intrat pe server, am descărcat imaginile şi am constatat că Andrian Candu fusese cenzurat. În secvenţa video, livrată de Parlament, sunt imagini cu toţi ambasadorii UE, cu produsele şi corturile lor, dar, surpriză, lipseşte orice secvenţă de la standul olandezilor: niciun cadru, nicio propoziţie, nici cu ziarul, nici cu investigaţiile, nici cu baloanele portocalii din preajmă. Am revenit la serviciul de presă, unde mi s-a spus categoric: imaginile sunt astea, altele nu-s şi nu au fost niciodată.

Chiar dacă imaginile cu laudele lui Candu au dispărut, ne-au rămas în suflet aprecierile cetăţenilor, al căror nume nici măcar nu îl cunoaştem, dar fără de care ZdG nu ar exista.