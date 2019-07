Stop AMBROZIA

Lunile iulie-august nu sunt doar sezon al vacanțelor, ci și al alergiei la ambrozie. Odată cu înflorirea acesteia, apare și problema distrugerii plantei în cauză. Deși anul trecut, Guvernul RM a adoptat o hotărâre, prin care se obligă să lupte cu buruiana, planta înflorește și se înmulțește în continuare, atât în locurile amenajate, cât și pe terenurile aflate în paragină. Sute de oameni afectați de ambrozie nu au șanse la tratament specific în Republica Moldova, ci doar la un tratament de ameliorare a simptomelor. Am încercat să aflăm cum se descurcă alergicii în această perioadă, dar și ce întreprind organele competente pentru a soluționa această problemă.

Am vorbit cu mai mulți pacienți care au descoperit că sunt alergici la ambrozie.

Mihaela Cosoi din or. Chișinău este alergică la polenul de ambrozie de patru ani. De atunci, în fiecare vară, în luna august se confruntă cu mai multe simptome, însă stările cele mai grele sunt pe timp de noapte. „Pe lângă ochii umflați și nasul înfundat, respirația mi se îngreuna tot mai mult. Mă trezeam din somn crezând că mă sufoc. Anii precedenți luam pastile, dar vara trecută eram însărcinată, nu puteam lua. Nu știu cum mă voi descurca acum, căci alăptez. Nu vreau să iau tratament. Probabil, ar trebui să stau doar în casă, dar e imposibil”, adaugă Mihaela.

Natalia Nistor din Edineț este alergică la polenul de ambrozie de mai bine de doi ani. „Verile trecute am luat pastile ca să oprească simptomele, dar după o perioadă, acestea nu mai aveau același efect ca la început. Mi-am zis că e prea lungă perioada cu pastile și le-am exclus. Cel mai greu este să fac față simptomelor aflându-mă la serviciu, e deranjant”.

Ludmila Smintaniuc din Chișinău se luptă cu alergia la ambrozie din 2011. Nu a înțeles, din start, că anume ambrozia îi provoacă simptome asemănătoare cu o răceală, alteori cu o alergie alimentară. „Problemele respiratorii, ochii umflați capătă amploare în prima jumătate a lunii august și durează până la sfârșitul lunii septembrie. Astfel, îmi planific vacanța anume în această perioadă. Și soțul este alergic de vreo trei ani. Mergem în Grecia, Turcia ca să ieșim din această arie, acolo simptomele sunt practic nule”. Mai spune că se implică în lupta cu ambrozia, dar asta o ajută „doar psihologic”. „După mine, smulgerea locală a ambroziei nu e deloc eficientă, mai bine ar fi de urmat experiența statelor europene – de găsit un remediu”, adaugă Ludmila.

Alergia la ambrozie nu ocolește nici bărbații. Ion Ursu din Chișinău a observat primele simptome în 2016. Ochii roși în lacrimi și nasul înfundat îi dau bătăi de cap până-n luna octombrie. A încercat diverse remedii din țară, dar pentru că s-au dovedit a fi ineficiente, a apelat la cele de peste hotare. „La recomandarea medicului, administrez preparate din SUA, costă în jur de 50 euro și-mi ajung pentru un sezon (august-octombrie)”. Pentru nimicirea ambroziei, acesta propune „mobilizarea maximă, atât din partea autorităților, cât și din partea locuitorilor”. „Noi nu trebuie să inventăm roata, cred că trebuie să analizăm practica vecinilor, a Ungariei. Au reușit să scape de această buruiană chinuitoare”.

Roman Hacina din Chișinău este alergic din 2016, tot de atunci a venit unul din administratorii grupului Stop Ambrozia pe o rețea de socializare, încercând „să motiveze oamenii, cât și organele de stat să întreprindă acțiuni concrete spre a stârpi această buruiană”. A elaborat o aplicație, unde orice poate indica pe hartă, localizarea și suprafața unde a observat că crește ambrozia. Ulterior, datele sunt transmise către Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” „E mult mai ușoară această cale decât complicațiile care le vom avea în următoarele două luni”.

Mai alarmant este că de polenul răspândit de ambrozie sunt afectați și copiii. Acum trei ani, Elena Sîrghi din s. Peresecina, Orhei a observat că-n perioada iulie-octombrie, fiica sa acuză „simptome neclare”. „Am mers la medic și s-a stabilit că fiica mea e alergică la ambrozie. Nu știam de buruiana asta până atunci. A început tratamentul, imediat, și-l administrează în fiecare vară”. Spune că tratamentul nu e foarte costisitor, dar își face griji de efectele adverse ale acestuia. „Cheltuim în jur de 400 de ani pe sezon, dar nu asta mă deranjează, ci faptul că de la așa vârstă fragedă, ea e dependentă de aceste medicamente. Trebuie rezolvată problema asta cumva!”.

Medicul alergolog, Tatiana Gorelco, spune că alergia la ambrozie, în termeni medicali – polinoză, este tot mai răspândită în ultimii ani. „Polinoza se manifestă prin nas înfundat, strănut, eliminări apoase din nas, prurit nazal, prurit ocular. Totodată, se poate manifesta și prin accese de năduf, erupții pe piele, cu simptome gastrointestinale (vomă, diaree)”, spune medicul alergolog.

Nu există un tratament specific pentru polinoze. Se recomandă ca pacienții care sunt alergici la diverse tipuri de alergeni să înceapă tratamentul cu mult timp înainte ca alergenii să apară. „Cei care știu că sunt afectați de alergenii de vară-toamnă, trebuie cu cel puțin o lună înainte de sezonul de înflorire să consulte medicul și să administreze tratamentul de desensibilizare. În condițiile țării noastre vorbim despre o sensibilizare nespecifică, când se prescriu antihistaminice locale sistemice, corticosteroizi”, spune Tatiana Gorelco.

Vorbind de cauzele alergiei la ambrozie, medicul a menționat că sunt mai mulți factori declanșatori. „Poate fi o predispunere ereditară, dacă părinții cunosc că sunt alergici, este neapărat să monitorizeze reacțiile copiilor pe timp de vară. Copiii născuți prin cezariană, la fel, pot deveni alergici la polinoze. Se expun la risc și pacienții care folosesc excesiv antibiotice, antiinflamatorii fără consultația medicului”, adaugă medicul alergolog.

Tatiana Gorelco vine și cu recomandări: „Mai întâi de toate, pacienții ce acuză simptome sau bănuieli de polinoză, trebuie să se adreseze unui medic specialist, nicidecum să meargă pe recomandarea altor surse (de pe internet) pentru că cazurile sunt individuale. Dacă este posibil, de evitat zonele unde crește această plantă. Desigur, nu pot să nu adaug că în prevenirea oricărei boli este nevoie de adoptarea unui stil de viață sănătos – alimentație echilibrată, somn deplin, sport și mișcare zilnică, dar să nu uităm și de igienă”, conchide medicul.

„O singură plantă matură poate elibera până la opt miliarde de grăunțe de polen (20 microni în diametru) și până la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile germinative timp de 40 de ani”, susține Eugenia Tulgara, inspector Direcția protecția plantelor din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSA).

În lupta cu ambrozia, reprezentanții ANSA recomandă:

Întrebată despre cine se face responsabil de monitorizarea și soluționarea acestei probleme, reprezentanta ANSA, ne-a direcționat spre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și la nivel local – spre Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.

Serghei Carp, șeful Asociației, dă asigurări că în municipiul Chișinău ambrozia din parcuri, păduri și locuri de agrement a început a fi nimicită încă din luna mai, iar aceste acțiuni „se vor desfășura atât timp cât va fi nevoie, indiferent de perioada de înflorire”.

„Angajații Asociației intervin și în curțile blocurilor, la adresele la care sunt solicitați, chiar dacă aceste terenuri nu se află în gestiunea noastră”, mai adaugă șeful de la Spații Verzi.

Din spusele lui Carp, municipalitatea a alocat suma de un milion și jumătate de lei pentru îngrijirea spațiilor verzi, dar și pentru procurarea erbicidelor cu care sunt prelucrate terenurile afectate.

„Dacă ambrozia este smulsă, aceasta nu va mai crește pe acel teren. Însă este imposibil cu forțele existente, pe care le are Asociația, să fie smulse toate plantele de pe suprafețe mari de teren. Și mai ales, că în sectoarele private, ar trebuie să intervină agenții economici”, declară Carp.

Întrebat, dacă în aceste condiții este posibil de nimicit ambrozia în totalitate, funcționarul a spus că „este posibil ca pe viitor să ne debarasăm complet de ambrozie, dar numai în colaborare cu Guvernul RM, prețurile, cu locatarii și cu asociațiile locative. La nivel de Guvern, abia anul trecut, s-a luat în calcul această problemă, de aceea sunt încrezut că dacă legea este, deja, în următorii ani planta va fi nimicită”, a concluzionat Serghei Carp, şeful Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi.

După mai multe apeluri la care n-am primit răspuns, marți, 16 iulie, curent, am trimis o solicitare către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Noua ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a reacționat pe o rețea de socializare în seara zilei de 16 iulie. Aceasta a anunțat că a semnat un ordin prin care obligă Agenția Națională de Sănătate Publică să colaboreze cu primăriile pentru distrugerea plantei.

„Am semnat un ordin prin care Agenția Națională de Sănătate Publică (ANSP) va recomanda autorităților locale să întreprindă acțiuni concrete de distrugere a ambroziei în spațiile publice, spațiile întreprinderilor de stat și private, cât și în sectoarele particulare, pentru a asigura un mediu sănătos de viață și pentru a diminua riscurile pentru sănătate. ANSP va asigura controlul, în limita competențelor funcționale, a tuturor subiecților pasibili controlului de stat în domeniul sănătății publice și va întreprinde un șir de măsuri de monitorizare a acțiunilor întreprinse în teritorii. ANSP, de asemenea, va organiza acțiuni de informare și conștientizare a problemei date, iar în scurt timp vom avea și un poster care va fi distribuit în toată țara”, a scris Nemerenco.

Medic de profesie, noua ministră a Sănătății a mai adăugat: „Uneori este atât de simplu să tratezi o boală! Fără a merge la medic, fără a lua pastile, fără a ajunge la spital. Doar distrugând o buruiană urâtă. Împreună, demonstrând că ne pasă de cei care suferă”.

În Republica Moldova ambrozia a apărut acum 20 de ani. Aceasta creşte pe marginea drumului, pe terenurile lăsate pârloagă, prin parcuri, în grădini, printre culturile cerealiere şi este periculoasă pentru sănătatea oamenilor. În perioada de înflorire, luna iulie-august, polenul acestei plante, purtat de vânt, provoacă polinoze, factor agravant al astmului bronşic.

Anul trecut, Guvernul a aprobat un regulament privind combaterea și prevenirea răspândirii ambroziei, dar și un plan de acțiuni pentru implementarea acestuia. Planul de acțiuni prevedea mobilizarea organelor competente spre a nimici ambrozia înainte de perioada de înflorire. De asemenea, în cazul sectoarelor private, persoanele responsabile urmau să fie sancționate cu o amendă de până la 1500 de lei. Noua ministră a Sănătății Ala Nemerenco a declarat, recent, că, de fapt, această hotărâre nu a funcționat.