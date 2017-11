„Domnilor guvernanţi, nu vă este ruşine?”

Odată cu publicarea primului meu articol în ZdG, mi-am făcut mulţi cunoscuţi pe reţelele de socializare – mulţi oameni interesanţi, din toate colţurile lumii, dar şi din Moldova. Astfel, m-a contactat şi Veronica Mihailov-Moraru, avocată din Chişinău.

Pe Veronica nu o cunoşteam personal, dar urmărisem cu admiraţie implicarea sa în dosarul Diaspora-R. Moldova. Atunci am fost rugată să mă implic şi eu şi să traduc actele legate de schimbările sistemului de vot din română în engleză pentru Comisia de la Veneţia. Nu sunt traducătoare şi acest lucru mă speriase cumva, mai ales că eram suprasolicitată şi cu studiile, în faţă având ultimele examene la Masterat în Drept. E bine ştiut că, în ajun de examene, creierul e pus la treabă foarte mult. Cu toate acestea, nu am putut să refuz.

În weekendul dinaintea primului examen am stat până la 5 dimineaţa şi am tradus 20 de pagini. Cuvintele din acel document mi-au furat somnul mai mult decât cea mai tare cafea. Punct după punct, avocaţii au notat şi au demonstrat că schimbarea sistemului electoral actual în cel mixt poate avea repercusiuni extrem de grave, atât pentru R. Moldova, cât şi pentru diasporă. Sunt numeroase explicaţii care conving că schimbarea sistemului de vot e o greşeală. Nu le voi repeta, pentru că nu mai văd rostul… Un lucru merită spus – în urma schimbării sistemului de vot câştigători sunt doar Plahotniuc, Dodon şi asociaţii.

***

Recent, am fost invitată la un bal de caritate pentru Outreach Moldova la Dublin, care susţine orfelinatul din Hânceşti. Caritatea este integral irlandeză şi este gestionată de o doamnă cu o inimă mai mare decât soarele – doctor Suzanne O’Connell. De 17 ani, Suzanne, împreună cu alţi irlandezi, au schimbat faţa orfelinatului şi au adus zâmbetul pe chipurile copiilor. La acest eveniment au participat circa 100 de persoane, inclusiv celebrităţi din Irlanda. M-au trecut fiorii ascultând diverse istorii despre modul în care ajutoarele trimise în Moldova erau furate, despre copii neglijaţi şi abuzaţi. M-a tulburat povestea unei fetiţe pe care o cunoscusem anul trecut (fetele de la orfelinat au fost atunci în vacanţă la Dublin). Fetiţa era extrem de speriată de toţi bărbaţii, pentru ca tatăl său o bătuse de moarte pe maică-sa.

În acel moment, am vrut să se desfacă pământul şi să dispar. Or, în sala plină cu irlandezi, mi se făcuse ruşine de ţara în care m-am născut şi de oamenii corupţi de la noi, de faptul că „elita” Moldovei se scaldă în bani şi se plimbă cu Porshe-uri, cu BMW-uri, aşteptând ajutor extern pentru a avea grijă de cei mai vulnerabili cetăţeni. Nu mă înţelegeţi greşit, avem şi noi foarte mulţi oameni cu demnitate, dar, din păcate, ei nu ajung la guvernare. Sper că cel puţin unul dintre cei care reprezintă „elita” ţării va citi aceste rânduri. Iar dacă va citi, aş vrea să-l întreb: te gândeşti vreodată ce mizerie laşi copiilor tăi, te gândeşti ce vor scrie despre tine paginile cărţilor de istorie? Nu vă este ruşine, domnilor guvernanţi?

Mariana VERDEŞ, Irlanda