Marina Tauber: Tenis cu Kroll, business cu Șor

Marina Tauber abia a trecut de 30 de ani, dar are o carieră de invidiat. Absolventă a Universităţii de Educaţie Fizică şi Sport, a atins performanţe alese şi în domeniul businessului politic. În curând va deschide o şcoală a tenisului politic cu fraude financiare.

La 25 de ani, opera deja cu cifre de milioane, făcând tranzacţii cu băncile implicate în spălarea miliardului. La 30 de ani, figura deja în primul Raport Kroll, în special la capitolul spălare de bani prin accesarea de credite neperformante.

Tot atunci avea şi conştiinţa curată. Probabil, procedura spălării banilor are şi o secţiune specială de spălare a conştiinţei. Or, în 2015, când a fost publicat primul Raport Kroll, sportiva Marina Tauber a declarat pentru Komsomolskaya Pravda: „Conştiinţa mea este curată. Eu sunt o persoană curată şi nu am motive să mă tem. Nu pot spune dacă acest raport este unul fals sau nu. Autorităţile abilitate trebuie să se pronunţe pe marginea subiectului”. Au trecut anii, dar raportul în cauză aşa şi nu a fost declarat fals, doar incomplet, de aceea experţii consideră că nu ar fi vorba de spălarea conştiinţei, ci de procedee moderne de spălare a creierilor.

Procedeele acestea au fost considerate foarte necesare de mai mulţi „oameni oneşti” care figurează în Raportul Kroll, de aceea Marina Tauber s-a afiliat cu „onestul-şef”, Ilan Shor, devenit prin alegeri cu spălare de imagine primar al oraşului Orhei. Deci, la nici 30 de ani împliniţi, sportiva-finanţistă Marina Tauber a devenit vicepreşedintă a Partidului Şor.

La 31 de ani, sportiva milionară a devenit deja master în organizarea protestelor în interes politic. După mai multe proteste la uşa judecătoriei care l-a condamnat pe onestul-şef al fostei Bănci de Economii la 7 ani de închisoare (care nu s-au primit cu executare), politiciana de performanţă sportivă Marina Tauber a decis să se extindă cu businessul protestatar. Dar unde să meargă cu megafonul?

Iniţial, s-a gândit să meargă la oficiul Kroll, să le spună verde în ochi că milioanele spălate prin cele 3 bănci falimentate sunt curate şi să nu-i păteze numele. Apoi, şi-a dat seama că nu va putea duce bătrânii de la Orhei să protesteze tocmai la oficiul de la Londra, căci acolo nu este pâine socială şi va fi scump să-i alimenteze doar cu mesaje de ură.

Următoarea alegere a fost Parlamentul R.Moldova, condus de Andrian Candu, cel care a publicat raportul Kroll 1. Dar când s-a pornit spre Parlament cu autobuzul cu oameni (a)sociali a primit un mesaj că raportul nu e fals şi că urmări(ri)le pot fi adevărate. Marina a făcut un salt sportiv şi a luat-o spre noul sediu al Partidului Democrat, să protesteze acolo împotriva ambelor rapoarte Kroll, dar şi a tuturor miliardelor spălate şi a oamenilor oneşti-pătaţi. Dar a primit un mesaj usturător, din care a aflat că toţi eroii Kroll au dosare pe o poliţă anume din acest sediu, fie persoana cât de onestă, de spălată pe cap sau pe creier, pe mâini sau pe pedichiură, dosare ajung la toţi.

În acel moment, Marina Tauber a înţeles cine nu poate să îi deschidă un dosar la comandă în R. Moldova: Maia Sandu. Atunci onesta tenismană a luat mulţimea hrănită cu pâine socială şi a înghesuit-o în faţa partidului PAS, strigând acolo toate nemulţumirile faţă de corupţia şi manipularea justiţiei din R.Moldova. Deşi mesajele erau adresate puterii actuale care controlează toate instituţiile statului, Marina Tauber a rămas mulţumită de faptul că puterea actuală era departe şi nu i-a auzit bine. Satisfăcută de mersul protestului şi de rezultatele acestuia, de succesul său de Krollistă onestă, Marina Tauber, în semn de mulţumire, a trimis a doua zi nişte bărbaţi hrăniţi cu cârnăShori să cureţe trotuarul de gheaţă din faţa Partidului PAS, ca să-şi facă poftă de altă porţie de mici sociali.

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.