Zilele trecute, liderul PL, ex-preşedinte al R. Moldova, Mihai Ghimpu, a publicat pe Facebook (o reţea de socializare pe Internet, unde oamenii intră să spună ce cred, ce vor, ce visează, ce mănâncă, ce fumează, ce li se năzare) o scrisoare adresată lui Dumnezeu.

„Scrisoare către Dumnezeu

Sfinte Doamne, unii procurori şi judecători arestează fără vină unele suflete lăsate de Măria Ta pe pământ, arătând cu degetul în sus şi spunând că-i comandă de Sus. Sus, deasupra tuturor, ştiu că eşti doar Tu, Dumnezeul nostru. Să fie oare adevărat, Măria Ta, că dai asemenea ordine?… Ori mai este cineva deasupra Măriei Tale şi păcătoşii de noi nu cunosc acest lucru… Dacă e adevărat că este cineva deasupra Măriei Tale, rog să-mi spui şi să-mi dai şi numele lui, ca să nu păcătuim în continuare, închinându-ne doar Ţie.

Păcătosul tău rob, Mihai”.

Reporterii Circ în Tramvai au aşteptat cu sufletul la gură un răspuns de la Dumnezeu, dar singurul semn de Sus a fost o ploaie torenţială, urmată de un incendiu devastator, şi nu invers. Văzând această tăcere plină de semne, reporterii au îndrăznit şi au telefonat în anticamera cerească, solicitând un răspuns oficial de la Dumnezeu pentru persoana publică Mihai Ghimpu. Heruvimii de la serviciul de comunicare al lui Dumnezeu au fost surprinşi să afle că ar exista o vreo solicitare de informaţii de la robul Mihai Ghimpu. „În registrele Cancelariei Dumnezeieşti nu există aşa o solicitare. Nu, noi nu lucrăm cu Facebook, nici cu Odnoklassniki, nu, nici cu SMS sau cu Viber. Adică Dumnezeu poate lucra prin toate, dar formele pur tehnologice de adresare către Dumnezeu nu funcţionează. Unii scriu cărţi întregi despre Dumnezeu, dar mesajele nu ajung, pentru că ei fac asta pentru show public, nu ca să vorbească cu adevărat cu Dumnezeu”, a explicat Heruvimul de presă.

Dat fiind că întreaga R. Moldova e într-un mare suspans legat de această adresare publică a lui Mihai Ghimpu, reporterii Circ în Tramvai au insistat ca Dumnezeu să citească totuşi scrisoarea de pe Facebook şi să lămurească oamenilor credincioşi din acest teritoriu cum stau lucrurile cu procurorii şi referinţa acestora la Cel de Sus. După câteva zile-lumină, Dumnezeu a transmis, prin intermediul redacţiei Circ în Tramvai, un scurt mesaj:

„Preacucernice rob Mihai Ghimpu! Îţi scrie Dumnezeu. N-am primit scrisoarea ta şi matale ştii că n-am primit-o. Pentru că atunci când o scriai pe Facebook, nu te gândeai la mine. Cuvintele tale dădeau să sară în sus la mine, dar se opreau de norul de ceaţă creat de gândurile tale şi cădeau jos. Deci, scrisorile şi rugăciunile care făţiş mi se adresează mie, dar în suflet – altcuiva – nu ajung la destinaţie. Desigur că am văzut scrisoarea, căci Eu le văd pe toate. Dar am lăsat să îţi răspundă cel căruia te-ai adresat cu adevărat: Plahotniuc şi cititorii de pe Facebook. Plahotniuc nu ţi-a răspuns cu scrisoare, căci el răspunde altfel. Iar cititorii de pe Facebook au răspuns, că ei nu-s prea merşi la Biserică – ai văzut că te-au ocărât. Eu am tăcut. Pentru că eu am văzut tare multe, inclusiv politicieni care colaborează cu Iadul, dar pe urmă scriu cerere să se mute în Rai. Eu nu bat cu băţul. Nici cu puşcăria. Eu, în genere, nu bat. Oamenii se osândesc singuri, se vând, se cumpără, se omoară în gând şi în fapte. Apoi intră pe Facebook şi se dau curaţi. De asta n-am cont pe Facebook.

PS. Nu disperaţi. Cancelaria Cerească e mereu deschisă. Când decideţi să vă lepădaţi cu adevărat de cel rău, adresaţi-vă. Acum ştiţi cum. Cu drag de deasupra Lumii Mici, Dumnezeul Mare”.

Scrisoarea a fost însoţită de cântecul trupei O-Zone cu versurile „Nu răspuzi la SMS, eu îţi scriu atât de des”.

A intermediat poşta

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.