În peri­o­da 28 mai – 1 iulie 2017, Aso­ci­a­ția Ober­li­ht des­fă­șoa­ră, la Chi­și­nău, pro­iec­tul ”Fața­de Publi­ce” ( https://chisineu.wordpress.com/proiecte/fatade-publice/ ). Pro­iec­tul își pro­pu­ne să con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea zone­lor rezi­den­ți­a­le din Chi­și­nău prin ino­va­ție cul­tu­ra­lă și cre­a­ti­vi­ta­te (arte vizu­a­le, ate­li­e­re cu locu­i­to­rii, radi­ou comu­ni­tar, muzi­că, film și artă comu­ni­ta­ră), să sus­ți­nă expe­ri­men­te artis­ti­ce meni­te să con­so­li­de­ze comu­ni­tă­ți­le loca­le, încu­ra­jând inte­rac­țiu­nea între dife­ri­te gru­puri la nive­lul car­ti­e­ru­lui și sti­mulând coe­ziu­nea soci­a­lă.

Sub umbre­la pro­iec­tu­lui ”Fața­de Publi­ce”, în peri­oa­da 5-10 iunie, un grup de arhi­te­cţi sub îndru­ma­rea artis­tu­lui Ște­fan Rusu din Mol­do­va (mem­bru al plat­for­mei IN SITU – Plat­for­mă Euro­pea­nă pen­tru Cre­a­ție Artis­ti­că în Spa­ți­ul Public: http://in-situ.info/en/ ), cu par­ti­ci­pa­rea Labo­ra­to­ru­lui de Arhi­tec­tu­ră MIEZ și ate­li­e­ru­lui Bike Time (Chi­și­nău), Ate­li­er Vast (Bucu­rești), Meet Lab (HU) au orga­ni­zat un ate­li­er de design și con­stru­i­re a unei plat­for­me mobi­le „Apar­ta­men­tul Des­chis” care a fost inta­la­tă în cur­tea din str. Tei­lor 9, şi care ser­veş­te în pre­zent atât ca spa­țiu de inte­rac­țiu­ne între par­ti­ci­panți la pro­iect și comu­ni­ta­tea de locu­i­tori din car­ti­e­rul Bota­ni­ca, dar şi în cali­ta­te de sce­nă mul­ti­fun­cţio­na­lă ce găz­du­ieş­te diver­se acti­vi­tă­ţi comu­ni­ta­re şi cul­tu­ra­le: pro­ie­cţii de film, radi­ou comu­ni­tar, ate­li­e­re cu copii, bucă­tă­rie cumu­ni­ta­ră, spa­ţiu inte­rac­tiv etc.

Sîm­bă­tă, 17 iunie, între ore­le 16:00 – 22:00, Apar­ta­men­tul Des­chis de pe Tei­lor acti­vea­ză cu un bogat spec­tru de acti­vi­tă­ţi, la care sunt invi­tați toți dori­to­rii:

16:00-20:00 – pic­nic comu­ni­tar

18:00-19:00 – ate­li­er de lucru artis­tic cu copi­ii

18:00-20:00 – Birou de Ino­va­ție Urba­nă / muzi­că

21:30-22:00 – Par­cu­ri­le din Chi­şi­nău, sub lama inte­re­se­lor – pro­iec­ție de film.