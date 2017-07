Ai identificat o problemă în cartierul/comunitatea ta? Cauți soluții? Vrei să implici și alți oameni (vecini/organizații/inițiative)? Vrei să știi cum să colectezi fonduri și sprijin? Știi cum să povestești întregului oraș despre problema care te preocupă? Cum să-ți faci aliați în mass media? Vrei ca autoritățile publice locale să se implice în rezolvarea problemei? Vrei să înveți cum să scrii o petiție pentru soluționarea problemei din comunitate? Vrei să știi cum funcționează Administrația Publică Locală?

Dacă ai ajuns să citești până aici, cu siguranță ai identificat deja o problemă din comunitate și te gândești cum să o soluționezi. Aplică la proiectul de ateliere și instruiri ”Comunități active pentru democrație participativă în oraș”.

Proiectul urmărește să dezvolte potențialul de activism al comunităților locale în soluționarea problemelor locale, să le familiarizeze cu procesul desfășurării dialogului cu autoritățile publice locale, să le instruiască în privința organizării unor acțiuni colective la nivel local, municipal sau național, să le ofere instrumentele metodologice și practice de bază (petiții, campanii, principiile colectării de resurse, auto-organizare și lucrul cu mass-media), să le instruiască în privința acțiunii colective directe pentru un acces și oportunități sporite de participare în procesul decizional.



Programul ”Comunități active pentru democrație participativă în oraș”, e constituit din următoarele module:

– un program de ateliere despre modul în care funcționează administrația publică locală, despre elaborarea campaniilor, scrierea petițiilor, colectarea semnăturilor și a scrisorilor de suport, despre principiile organizării comunitare, despre instrumentele alternative de colectare a resurselor (crowdfunding, crowdsourcing etc.), despre consolidarea inițiativelor comunitare locale și naționale în rețele informale și formale etc.

– o serie de întâlniri cu factorii de decizie din administrația publică locală (șefi de direcție, consilieri municipali, funcționari publici ai Primăriei Municipiului Chișinău, preturilor de sector etc.)

– întâlniri cu grupuri civice, inițiative, organizații neguvernamentale, activiști care lucrează pe teme ce țin de protejarea patrimoniului arhitectural și cultural al orașului, buna guvernare, stoparea construcțiilor ilegale, ecologie și dezvoltarea durabilă a orașului.

ieșiri în teren.

Dacă ești interesat să participi trimite până pe data de 23 iulie 2017 un scurt mesaj de intenție ce include datele tale de contact, la următoarea adresă: comunitati.active@gmail.com

Pentru mai multe informații:

Lilia Nenescu, Coordonator de Proiect, AO ATA OBERLIHT, Tel: 078848749

Sergiu Bejenari, Director de Proiect, AO ATA OBERLIHT, Tel: 069290192

Acest proiect este organizat de către Asociața Tinerilor Artiști ”Oberliht” și este finanțat de către Fundația Soros Moldova, în cadrul proiectului Buna Guvernare.