Achitări la „un click” distanță. Taxele vamale vor putea fi plătite și online

În curând, toate taxele vamale vor putea fi achitate și online sau la terminalele cash-in. Serviciul Vamal introduce opțiunea de achitare a drepturilor de import-export inclusiv prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPay.

Astfel, atât persoanele fizice, cât şi cele juridice, indiferent de cetăţenie, vor putea achita taxele vamale cu orice instrument de plată accesibil, cum ar fi internet-banking, card bancar sau numerar. În cazul opţiunii de achitare prin card bancar sau numerar, plătitorii vor putea folosi terminalele cash-in, se arată într-un comunicat de presă emis de Serviciul Vamal.

În același timp, în scopul diversificării modalităților de achitare, Serviciul Vamal a venit cu inițiativa instalării, în posturile vamale, a unor calculatoare prin intermediul cărora va putea fi accesat sistemul internet-banking.

Totodată, beneficiarilor li se vor oferi două opțiuni de achitare: în avans sau în momentul vămuirii. Totodată, noile opțiuni vor exclude necesitatea deplasării la ghișeele băncilor, evitându-se astfel și cozile.