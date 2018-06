Avocații vs procurorii și judecătorii

Câteva sute de avocaţi au protestat, pe 26 iunie, în faţa sediului Curţii de Apel Chişinău împotriva aplicării excesive a mandatelor de arestare. Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii şi Curtea de Apel Chişinău au contestat cerinţele avocaţilor, spunând că ele „afectează imaginea şi independenţa sistemului judecătoresc”. „Procurorul, astăzi, dictează cine trebuie arestat şi pe cât timp. Judecătorii, de fapt, pierzându-şi independenţa, s-au transformat în cei care emit un document prin care confirmă ceea ce-şi doresc procurorii”, susţine Emanoil Ploşniţă, preşedintele Uniunii Avocaţilor din R. Moldova.

La 9 iunie 2018, Consiliul Uniunii Avocaților a decis declanșarea unei acțiuni de protest împotriva aplicării excesive a măsurii preventive sub formă de arest. Astfel, câteva sute de avocați au venit, pe 26 iunie, în fața Curții de Apel (CA) Chișinău, pentru a trage un semnal de alarmă împotriva abuzurilor pe care, consideră ei, le comit judecătorii și procurorii. Pe parcursul zilei, avocații și avocații stagiari nu au participat la judecarea niciunei cauze penale, civile și contravenționale, aflate pe rol în instanțele de judecată de toate nivelurile.

Preşedintele UA: Procurorul astăzi dictează cine trebuie arestat

„Sunt aberații când se zice că ce am făcut noi, prin proteste, e imixtiune în justiție. Noi am protestat pentru independența justiției, pentru garanțiile avocaților, pentru apărarea drepturilor omului la un proces echitabil. Nu am protestat concret pentru un avocat sau pentru un dosar, cerând să fie luată o decizie. Am protestat pentru independența judecătorilor, împotriva aplicării excesive a mandatului de arest. Avem zeci de cazuri, sute de cazuri de aplicare excesivă a arestului. Avem zeci de cazuri în care R. Moldova a fost condamnată pentru detenție în condiții inumane. Noi nu suntem supărați, dar nu vrem să mai tolerăm, categoric, aceste lucruri. Situația e la limită. Cred că, într-o oarecare măsură, sunt de vină și instituțiile internaționale care, de fapt, au contribuit la consolidarea instituțională a Procuraturii sub aspectul că au lăsat avocatura așa cum este, să-și piardă din independență. Noi am protestat și pentru independența avocaturii, deoarece nu putem vorbi de o justiție independentă atâta timp cât nu avem avocatură independentă. Avocatură independentă poate fi doar atunci când există garanții ale neamestecului structurilor de stat în activitatea avocatului”, explică Emanoil Ploșniță, președintele Uniunii Avocaților din R. Moldova.

„Pornind de la faptul că justiția în R. Moldova este înfăptuită de magistrați, ei se fac responsabili de aplicarea excesivă a mandatelor de arest, dar și de faptul că au permis ca, astăzi, procesul de judecată să nu fie administrat de judecători, ci de procurori. Astăzi procurorul dictează cine trebuie arestat și pe cât timp. Judecătorii, de fapt, pierzându-și independența sub acest aspect, s-au transformat în cei care emit un document în confirmarea la ceea ce-și doresc procurorii”, susține Ploșniță.

Procurorul general, despre protestul avocaţilor

„Avocații protestează și în alte state europene, chiar la hotarul nostru, în România, avocații protestează masiv față de acțiunile DNA, fiind susținuți, de altfel, și de colegi din barouri europene. Probabil, asta i-a inspirat și pe avocații din R. Moldova să utilizeze protestul drept o modalitate de a-și expune viziunea corporativă asupra unei probleme. Mi-ar fi greu să conștientizez care ar fi numărul ideal de arestări preventive, care ar satisface toți actorii din justiție, or, într-un proces contradictoriu, pozițiile apărării și acuzării sunt și trebuie să fie contradictorii. Chiar dacă cineva, într-o fierbințeală, ar vocifera acest număr, apare întrebarea: cum să-l realizezi în practică? E clar că astfel de teme nu pot constitui obiect de dialoguri sau negocieri între reprezentanții diferitor profesii juridice. Fiecare reținere sau arestare urmează a fi examinată individual și doar în instanțele competente, adică în instanța de judecată, cu prezentarea tuturor argumentelor, pro și contra”, zice, pentru ZdG, Eduard Harunjen, procurorul general al R. Moldova.

Șeful PG se arată convins că „bătălia, dacă o putem numi astfel, trebuie dusă în instanțe”. „Ar trebui de conștientizat că rolul profesiilor juridice este diferit, atât sub aspectul principiilor și regulilor de procedură, pe care procurorii și avocații le abordează în chei diferite, cât și sub aspectul regulilor deontologice. Aș spune chiar că e decisivă înțelegerea și afirmarea programatică a rolului fiecărei profesii în actul de justiție, în conformitate cu principiile comune ale acestora, și anume: competența, integritatea, demnitatea, respectul reciproc și, nu în ultimul rând, independența unora față de ceilalți…. Apropo, am observat printre avocații protestatari foarte mulți procurori, pensionați sau demisionați din procuratură, care, în virtutea funcțiilor pe care le-au ocupat anterior, de fapt, arestau persoane, în lipsa oricărui proces judiciar și fără drept de contestație, așa cum prevedea atunci legea. N-am prea auzit să fi fost deranjați de acest lucru. Aș fi curios să discut, la o masă rotundă, aceste chestiuni, abordări diferite ale aceluiași subiect, pentru a vedea care sunt, de fapt, îngrijorările reale ale castei de avocați, fiindcă, se pare, nu doar problema arestărilor ar fi motivul protestului”, a declarat șeful PG.

CSM: „Afectează imaginea şi independenţa sistemului judecătoresc”

Și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), garantul independenței judecătorilor, a venit cu o reacție după protestele și acuzațiile aduse de avocați. CSM susține, într-un comunicat de presă, cu referire „la protestul unor avocați, organizat la CA Chișinău, la 26 iunie, în legătură cu aplicarea măsurilor preventive de arest asupra persoanelor reținute pentru perioada efectuării acțiunilor de urmărire penală și de judecare a cauzelor în instanțele judecătorești” că „afirmațiile avocaților în cadrul protestului sunt superficiale și evazive, fără analize detaliate”, susțin reprezentanții CSM.

„În acest sens, CSM, manifestându-și obiectivul primordial de îndeplinire a rolului de garant al independenței autorității judecătorești, conchide că declarațiile în cauză afectează imaginea și independența sistemului judecătoresc, ceea ce e inacceptabil într-un stat de drept”, se mai spune în comunicat. Și CA Chișinău a reacționat cu acuzații la protestele avocaților. Instanța „califică drept o imixtiune directă în activitatea judecătorilor boicotarea de către avocați a ședințelor de judecată din motivele invocate în cadrul protestului organizat în ziua de 26iunie 2018 în fața sediului CA Chișinău”.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. „Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.