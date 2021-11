Interviu: În lipsa lor, am fi rămas fără cele necesare pentru viață

Nimeni nu cunoaște mai bine cum e să fii firul de legătură între orașe și state, între oameni, în general, decât cei care lucrează în sfera transporturilor. Șoferii și camioanele lor au fost „linia de sânge”, care au ținut țări în viață chiar și înainte de pandemia COVID-19. Pandemia, însă, i-a plasat în centrul atenției. În lipsa lor, am fi rămas fără cele necesare pentru viață.

În continuare vom vorbi cu Mihai Dercaci despre așteptări și proiecte de viitor. Mihai este originar din Chișinău, stabilit în SUA din 2009. De 10 ani, este proprietarul companiei de transporturi Schwartz Logistics din Chicago.

„Ca și în orice afacere, rezultatele nu au venit imediat”, spune Mihai. „A fost nevoie de multă muncă și de nopți nedormite, dar am avut noroc de o echipă bună, puternică care numără peste 200 de oameni, alături de care am onoarea să muncesc în fiecare zi. Businessul în transport este unul care nu doarme și cere atenție timp de 24 de ore 7 zile pe săptămână, non-stop. Fără mici probleme nu ar fi interesant, iar succesul îl văd atunci când problema este rezolvată. De altfel, businessul cu camioanele l-am început din întâmplare. Când am venit în SUA, ca student, în 2007, mi-am luat licența de șofer CDL și am lucrat pe un autobus. Cineva mi-a propus să mă urc pe camion și eu am zis: „De ce nu?” Apoi, am plecat acasă pe o perioadă, dar când am revenit, aveam CDL-ul în buzunar și, ca o soluție de moment, m-am urcat pe camion din nou. Așa a început totul. La Chișinău, am lucrat ca și country manager la o companie de transportare. Am lăsat cămașa albă și am urcat la volan. Așa a fost să fie. Am început de la un camion și apoi două, trei. Am avut un fail (o pierdere) mare și a trebuit să reiau de la zero. Din 2014, am coborât definitiv de pe camion, ca să continui ce am început în 2011 cu compania mea”, povestește Mihai.

–Ați amintit de o „pierdere”, de un eșec. Ce greșeli ați făcut atunci și ce le-ați sugera altora, ca să le omită?

-În primul rând, trebuie să fie pregătiți, să aibă suficienți bani, dar și să cunoască exact de câți bani vor avea nevoie din start. Acum, uitându-mă în urmă și învățând din experiența proprie, n-aș fi cumpărat atât de multe camioane de la început, decizie ce mi-a cauzat problemele pe care le-am avut.

–Ați avut acces la credite? De altfel, accesul la credite ajută ori împiedică, într-un fel, businessul?

-Eu nu am luat credite. Am avut ceva economii, am luat niște împrumuturi, dar nu credite bancare. Creditul, bineînțeles, ajută în business. Dar părerea mea este să nu împrumuți excesiv, ca să nu te înglozi în datorii. Formula perfectă ar fi să ai numai un camion finanțat la un moment dat și să nu împrumuți mai mult decât poți duce, chiar dacă ți se oferă.

–Care sunt diferențele dintre a fi un șofer acasă și aici, în America?

-Nu pot spune că mi-i foarte bine cunoscută situația șoferilor de acasă. Nu știu cu ce se confruntă ei acolo. Dar cred că, aici, condițiile pentru această muncă sunt mult mai ușoare decât acasă. În primul rând, nu avem vămi de trecut. La noi, oamenii pierd câte două-trei zile prin vămi. Dar și condițiile elementare, cum ar fi să faci un duș, când ești în drum, sunt inaccesibile acasă, unde lipsesc locuri de odihnă pentru șoferi de curse lungi. Personal, prefer ca orice timp liber să-l petrec acasă, unde e mult mai bine decât în drum. Dacă ar fi cazul să mă opresc într-o pauză, când fac 34 de ore de șoferie, m-aș opri într-un loc unde aș putea vedea ceva interesant.

–Ce condiții ar trebui asigurate acasă, ca să deschideți o companie de camioane?

-În prezent, nu știu dacă aș dori să am o campanie de camioane acasă. Pentru a deschide o afacere acasă, ar trebui mai multă transparență a condițiilor destinate afacerilor, să fie taxe clare, condiții pentru investitori, la fel și o garanție de siguranță pentru antreprenori, deoarece din anii 90 până în prezent a fost riscant să ai o afacere. Erau diferite pârghii la îndemâna guvernului, dar și a criminalilor. Nu aș risca să investesc în R. Moldova, deși am o companie micuță, cu câțiva angajați care lucrează acolo și plătesc taxele în țara mea. Dar să fac investiții majore, nu cred că sunt gata.

–Cum altfel îi ajutați pe cei de acasă?

-Aici, la Chicago, este o doamnă, Mariana Verdecanu, care colectează donații pentru copiii din R. Moldova în fiecare an înainte de Crăciun. Are o listă de copii, fiecare își alege doi copii și îi îmbracă din cap până în picioare. Sunt donații minore, dar e ceva… Însă nu e vorba despre mine. Nu vreau să pară că mă laud. Pur și simplu, o fac pentru că este un lucru important pentru familiile care au nevoie de ajutor.

–De ce este important să păstrați legătura cu R. Moldova?

-Pentru mine este foarte important să păstrez legătura cu țara-mamă. Niciodată n-aș putea uita țara care m-a crescut și care m-a format. Acolo sunt rudele și strămoșii noștri. Fiecare, din diasporă, ajută direct sau indirect economia R. Moldova, care prin afaceri deschise acasă, care prin remitențe, prin imobil cumpărat, prin programele sociale pe care le susțin sau le finanțează. Eu nu cunosc un om din diaspora care nu ar fi contribuit la economia R. Moldova.

–Cum ați aflat despre Convenția Moldo-Americană din acest an?

-Despre Convenție am aflat acum câțiva ani, când a avut loc la Philadelphia. Din păcate, atunci nu am putut ajunge. Mai târziu am aflat de la un prieten detaliile, care a fost scopul convenției, temele discutate, și tot de la el am și aflat că se pregătește o Convenție și anul acesta.

Am decis să particip deoarece aș putea cunoaște conaționalii noștri din alte părți ale SUA, vor fi discutate problemele cu care ne confruntăm în SUA, vom cunoaște soluții, vor fi abordate unele oportunități noi de afaceri și, nu în ultimul rând, vom discuta problemele actuale ale R. Moldova. Da, vom elabora și un plan de acțiuni pentru a contribui la fortificarea vieții economico-sociale a țării din care am plecat.

Va fi o întâlnire a basarabenilor, la care, timp de trei zile, vom interacționa în special în limba română, astfel simțindu-ne mai aproape de casă și de limba maternă. E o posibilitate de a învăța ceva nou unii de la alții, indiferent de sfera de activitate. Vom constitui grupe de inițiativă pentru inițierea unor programe care pot fi implementate în R. Moldova.

Convenția a Șaptea a Moldovenilor din America, MAC7, va avea loc în acest an în perioada 3-5 decembrie, în Las Vegas, SUA. Este o reuniune la care se convoacă diaspora moldovenească din SUA, dar și oaspeții din R. Moldova. Participanții vor face schimb de idei și experiențe, vor stabili conexiuni pentru a păstra podul de legătură cu cei de acasă.

Pentru conformitate, Irina VanPatten, SUA