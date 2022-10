Profesorul care spune că a fost concediat pentru că și-a făcut meseria. „Colegilor mei le este frică să se revolte, deoarece ei sunt încă angajați”

Tudor Rotaru, profesor la Colegiul Național de Coregrafie din capitală, a fost concediat, deoarece a semnalat despre mai multe nereguli din cadrul acestei instituții. Oficial, profesorul a fost eliberat din funcție, pentru că ar fi depășit vârsta de pensionare, asta în timp ce mai mulți angajați din cadrul instituției sunt pensionați. Tudor Rotaru, însă, face legătură dintre concedierea sa și faptul că unui elev pe care l-a lăsat corigent i-a fost modificată nota de către administrația colegiului.

Elevul corigent cu notă de promovare

Profesorul de limba și literatura română, Tudor Rotaru, a fost concediat din cadrul Colegiului Național de Coregrafie, sub pretextul că a depășit vârsta de pensionare, cu toate că circa 10 persoane din colectivul didactic sunt chiar mai în vârstă decât el, respectiv, sunt pensionați, dar continuă să activeze. După spusele bărbatului, „motivul adevărat pentru care am fost eliberat de la serviciu este faptul că nu am fost de acord cu deciziile și ilegalitățile ce au loc în cadrul instituției publice de învățământ”.

În anul de studii 2020/2021, unul dintre elevii lui Tudor Rotaru a rămas corigent la disciplina pe care acesta o preda, având media anuală de 4,88. După vacanța de vară, profesorul a aflat că, deși elevul nu s-a prezentat să-și corecteze corigența, nota acestuia a fost modificată în catalog, fiind promovat în următorul an școlar. Tudor Rotaru susține că nota a fost modificată la indicația administrației Colegiului Național de Coregrafie.

Bărbatul afirmă că acest caz a fost „ultima picătură”, ceea ce l-a determinat să se revolte, deoarece de-a lungul anilor, după spusele lui, de când Ludmila Sosna (directoare) și Alina Filipciuc (directoare adjunctă) administrează Colegiul Național de Coregrafie, în cadrul instituției publice de învățământ au loc un șir de ilegalități și presiuni asupra corpului didactic.

Tudor Rotaru, profesor la pensie

Tudor Rotaru a depus mai multe plângeri la autoritățile publice, inclusiv la Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul de Stat al Muncii din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Astfel, potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii, „ca rezultat al verificării actelor legislative și normative din domeniul raporturilor de muncă, s-a constatat, alături de alte abateri, acordarea salariatului Rotaru Tudose concediu de odihnă anual plătit cu o durată de doar 60 de zile calendaristice”, contrar prevederilor Codului Muncii, care stipulează că cadrele didactice beneficiază, anual, de un concediu de odihnă plătit cu durata de 62 de zile calendaristice. În acest context, Inspectoratul de Stat al Muncii a întocmit un proces-verbal de control în privința Colegiului Național de Coregrafie.

„Fără indicația administrației, nimeni nu face nicio mișcare”

Tudor Rotaru, profesorul concediat din cadrul Colegiului Național de Coregrafie, susține că, în cadrul instituției de învățământ, sunt cazuri când unor elevi li se măresc artificial notele. „Colegilor mei le este frică să se revolte, deoarece ei sunt încă angajați. Noi de mult știm că administrația falsifică note, pune 9 și 10 la unii elevi. Când am revenit toamna la serviciu am observat că elevului care l-am lăsat corigent, care nu avea nicio dorință să-și îndrepte nota, i-au schimbat nota în catalog, fără ca eu să pun o semnătură sau să întocmesc o fișă de lichidare a corigenței. Fără indicația administrației, nimeni nu face nicio mișcare. Acel elev a mai avut o corigență la muzică, profesorul fiind chemat pentru a schimba nota. După ce am început să mă revolt, am fost eliberat din funcție, deoarece am atins vârsta de pensionare, cu toate că o bună parte din cadrele didactice ale instituției sunt pensionari”, a declarat Tudor Rotaru.

Colegiul Național de Coregrafie

Ludmila Sosna, directoarea Colegiului Național de Coregrafie, susține că declarațiile lui Tudor Rotaru sunt false și că, în cazul elevului în discuție, nu au fost atestate încălcări.

„Nu a fost nicio încălcare. Elevul a primit nota patru pentru al doilea semestru și a fost promovat în următorul an de studii. Acest lucru se permite, chiar având o notă insuficientă, dar i se dă termen de lichidare a restanței. Noi am pregătit fișa de lichidare a restanței, însă elevul, pe perioada de vară, a plecat peste hotare, se vehicula că în Germania, de unde nu a mai revenit. În luna ianuarie el a fost exmatriculat”, spune directoarea.

Aceasta mai spune că profesorul nu a fost concediat, doar că nu a fost prelungit contractul de muncă, pe motivul depășirii acestuia vârstei de pensionare. Totodată, Ludmila Sosna menționează faptul că profesorul avea conflicte cu elevii. „Domnul Rotaru nu a fost concediat sau eliberat din funcție, cu dumnealui nu s-a prelungit contractul de muncă. Dumnealui este pensionar de 6 ani deja și el nu se înțelegea cu elevii, îi insulta, avea conflicte cu ei. Cu atât mai mult că, în 2021, dumnealui a spus că dorește să plece și nu mai dorește să continue activitatea, deoarece a obosit. Noi ne-am comportat cu dumnealui foarte frumos, colegial, înțelegător. Doamne ferește să fi fost o atitudine diferită față de dumnealui. În legătură cu cele două zile de concediu neachitate, aici secția de resurse umane a făcut o greșeală. Ulterior, totul a fost achitat”, susține Ludmila Sosna.

