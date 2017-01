(VIDEO) Parcul, lacul și aleile din ”Valea Morilor” vor fi monitorizate zi și noapte

Par­cul ”Valea Mori­lor” din Chi­și­nău va fi moni­to­ri­zat, de azi, de 18 came­re de supra­ve­ghe­re. Ima­gi­ni video vor fi cap­ta­te de la Sca­ra Cas­ca­de­lor, de pe alei și de pe lacul din parc. Potri­vit teh­ni­cie­ni­lor, două din­tre aces­te came­re sunt mobi­le, iar asta va per­mi­te supra­ve­ghe­rea video a locu­ri­lor mai puțin acce­si­bi­le din zonă. “Valea Mori­lor” este pri­mul parc public unde s-au insta­lat came­re de supra­ve­ghe­re video.

Octa­vi­an Sâr­bu, direc­tor de vân­ză­ri la fir­ma care s-a ocu­pat de insta­la­rea echi­pa­men­te­lor, a expli­cat că sunt 16 came­re fixe și două BTZ, mobi­le. ”Came­re­le BTZ patru­lea­ză lacul, ale­i­le, pla­ja. Totul este moni­to­ri­zat de aces­te came­re, care se rotesc 360 de gra­de, au zoom optic și digi­tal. Came­re­le fixe sunt deja pen­tru moni­to­ri­za­rea gru­pu­ri­lor de per­soa­ne și a mași­ni­lor care intră pe teri­to­riu”, a expli­cat Sâr­bu.

În timp ce erau tes­ta­te came­re­le, am obser­vat că în par­tea par­cu­lui din­spre Mol­dex­po ieșea fum. Am soli­ci­tat să vedem ce ara­tă came­re­le lor video. Came­ra mobi­lă a ară­tat că fumul iese din spa­te­le por­țiu­nii de stu­fă­riș. Am mers în acea zonă și am con­stat că niș­te anga­ja­ți care făceau defri­șări pe teri­to­ri­ul Mol­dex­po au aprins focul ”ca să se încă­l­zeas­că”. Am sesi­zat poli­ția și Inspec­to­ra­tul Eco­lo­gic des­pre acest lucru și vom reve­ni cu deta­lii.

Pen­tru pro­cu­ra­rea și insta­la­rea came­re­lor de supra­ve­ghe­re în par­cul ”Valea Mori­lor” au fost alo­ca­te cir­ca 480 de mii de lei alo­ca­ți de Pri­mă­ria mun. Chi­și­nău. Auto­ri­tă­ți­le muni­ci­pa­le au anun­țat că inten­țio­nea­ză să insta­le­ze ase­me­nea came­re și în alte par­cu­ri din Chi­și­nău.

