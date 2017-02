Experți despre delapidarea fondurilor europene de către Primăria municipală prin proiecte de eficiență energetică

Pe 23 febru­a­rie curent, pri­mă­ria mun. Chi­și­nău a pre­zen­tat stu­di­ul de feza­bi­li­ta­te pri­vind pro­iec­tul BERD Faci­li­ta­tea de Finan­ța­re a Efi­cien­ței Ener­ge­ti­ce în Sec­to­rul Rezi­den­ți­al din Mol­do­va (MoRE­E­FF). În baza unei lis­te pri­mi­te de la Direc­ția locativ-comunală, exper­ții Segiu Tofi­lat și Ianuș Cuș­nir au făcut veri­fi­că­ri la locu­in­țe­le pen­tru care urmau să fie schim­ba­te uși­le și feres­tre­le în baza aces­tui pro­iect.

Ast­fel, au fost iden­ti­fi­ca­te blo­cu­ri care nu au bene­fi­ci­at de schim­ba­rea uși­lor și feres­tre­lor, deși au fost inclu­se în pro­iect ca bene­fi­ci­a­re. Exper­ții au ana­li­zat în baza căror deci­zii au fost lua­te aces­te cre­di­te, în baza căror dis­po­zi­ții a fost cre­a­tă comi­sia care a selec­tat agen­ții eco­no­mi­ci. “Res­pec­tiv, noi am depis­tat urmă­toa­re­le: în anul 2013, exis­ta dis­po­zi­ția mun. Chi­și­nău cu pri­vi­re la cre­a­rea comi­si­ei de selec­ta­re a agen­ți­lor eco­no­mi­ci în vede­rea exe­cu­tă­rii lucră­ri­lor de con­fec­țio­na­re și insta­la­re a feres­tre­lor și uși­lor blo­cu­ri­lor de locu­in­ță. Pre­șe­din­te­le comi­si­ei este Coteț Vla­di­mir, vice-primarul mun. Chi­și­nău, vice-președitele comi­si­ei este Vlad Ungu­rea­nu, direc­tor DGLCA, secre­ta­rul Comi­si­ei este Ghen­a­die Dubi­ță, șef inte­ri­mar al DAFL din Direc­ția locativ-comunală. Comi­sia în cau­ză va sta­bi­li cri­te­ri­i­le de selec­ta­re a agen­ți­lor eco­no­mi­ci care vor exe­cu­ta lucră­ri­le de insta­la­re a feres­tre­lor și uși­lo”, a citat Cuș­nir.

Ulte­ri­or, a fost emi­să o deci­zie în acest sens, des­pre care Cuș­nir spu­ne: “deci, întâi se cre­ea­ză comi­sia, aceas­ta selec­tea­ză agen­ți eco­no­mi­ci și pes­te un an de zile apa­re deci­zia con­si­li­u­lui muni­ci­pal care împu­ter­ni­ceș­te să se facă ceea ce s-a făcut cu un an de zile îna­in­te. Sunt 5 agen­ți care au câști­gat lici­ta­ția, tre­când de comi­sie: SRL Crochiu-Prim, SRL Cris­tal Plus, SRL Con­vis­tra­rio, SRL Fle­ri­xo, SRL Rol­Plast Ser­vi­ce. Pri­mul, SRL Crochiu- Prim a făcut con­tract pen­tru a pres­ta ser­vi­cii de schim­ba­re a gea­mu­ri­lor și feres­tre­lor la blo­cul 6/2 Miron Cos­tin și Bogan Voie­vod 2/2. Suma con­trac­tu­lui a fost 153.283 lei. Lucră­ri­le nu fost exe­cu­ta­te deo­a­re­ce aceas­tă fir­mă este în pro­ces de lichi­da­re la moment”, exem­pli­fi­că Cuș­nir.

Cu ver­de au fost mar­ca­te blo­cu­ri­le care au bene­fi­ci­at de lucră­ri, cele cu roșu – nu au bene­fi­ci­at de lucră­ri con­for­me, dar sunt inclu­se ca bene­fi­ci­a­ri, cu vio­let – nu a fost găsit blo­cul, gri – nu s-a veri­fi­cat.

“Noi sun­tem îngri­jo­ra­ți de fap­tul că pri­mă­ria face lucru­ri­le netrans­pa­rent, pe ascuns și sunt sus­pi­ciu­ni că banii vor fi fura­ți pen­tru că exis­tă pre­ce­den­te cu pro­iec­te simi­la­re”, a sub­li­ni­at Tofi­lat.

Ante­ri­or, acti­vi­ş­tii civi­ci Ser­giu Tofi­lat şi Ianuş Cuş­nir împre­u­nă cu mai mul­te ONG-uri au for­mat un grup de ini­ţi­a­ti­vă şi au depus pe 28 noiem­brie o peti­ţie la Pri­mă­rie, soli­ci­tând orga­ni­za­rea con­sul­tă­ri­lor publi­ce pen­tru asi­gu­ra­rea trans­pa­renţei în imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui pen­tru rea­bi­li­ta­rea ter­mi­că a clă­di­ri­lor din mun. Chi­şi­nău. Tine­rii au avut câte­va întâl­ni­ri cu fra­cţiu­ni­le din Con­si­li­ul Muni­ci­pal şi cu SA „Ter­mo­e­lec­tri­ca”, unde au pre­zen­tat mai mul­te pro­pu­ne­ri de modi­fi­ca­re a PAED-ului. Pri­mă­ria nu a dele­gat niciun repre­zen­tant la aces­te întâl­ni­ri.

În opi­nia lui Ser­giu Tofi­lat încă­l­zi­rea cen­tra­lă din muni­ci­pi­ul Chi­şi­nău este înve­chi­tă, scum­pă şi nu asi­gu­ră con­for­tul nece­sar. Din cau­za sis­te­mu­lui de dis­tri­bu­ţie pe ver­ti­ca­lă, în une­le apar­ta­men­te este prea cald şi oame­nii reglea­ză tem­pe­ra­tu­ra des­chi­zând feres­tre­le. Ast­fel se iro­seş­te căl­du­ra şi plătim bani în zadar. În alte apar­ta­men­te dim­po­tri­vă este frig, însă toţi achi­tă ace­la­şi preţ. Cir­ca 40-50% de căl­du­ră se pier­de fiind­că lip­seş­te izo­la­rea ter­mi­că a blo­cu­ri­lor. Din aces­te moti­ve con­su­mul de căl­du­ră este de 2-3 ori mai mare com­pa­ra­tiv cu sta­te­le veci­ne. Potri­vit exper­tu­lui în ener­ge­ti­că, pen­tru a redu­ce aces­te pier­de­ri exce­si­ve de căl­du­ră tre­bu­ie efec­tu­a­tă rea­bi­li­ta­rea ter­mi­că a blo­cu­ri­lor, care pre­su­pu­ne 2 lucru­ri:

1. insta­la­rea sis­te­mu­lui de dis­tri­bu­ţie pe ori­zon­ta­lă a căl­du­rii şi a unui punct ter­mic indi­vi­du­al, şi

2. izo­la­rea ter­mi­că a blo­cu­lui, inclu­siv schim­ba­rea uşi­lor şi feres­tre­lor.

În rezul­ta­tul aces­tor lucră­ri fac­tu­ri­le pen­tru căl­du­ră se vor redu­ce în jumă­ta­te. Fie­ca­re apar­ta­ment va dis­pu­ne de apă cal­dă non-stop, racor­da­re şi con­to­ri­za­re indi­vi­du­a­lă, cu posi­bi­li­ta­tea de a regla tem­pe­ra­tu­ra în locu­inţă. De ase­me­nea se eli­mi­nă ris­cul de explo­zie a insta­la­ţi­i­lor indi­vi­du­a­le de gaz.

Referindu-se la pre­ve­de­ri­le lega­le, acti­vis­tul Ianuş Cuş­nir a men­țio­nat ante­ri­or că numai 19% din cele 3609 blo­cu­ri loca­ti­ve din Chi­şi­nău pot par­ti­ci­pa la pro­iect. Este vor­ba de blo­cu­ri­le admi­nis­tra­te de Aso­ci­a­ţi­i­le de Copro­pri­e­ta­ri în Con­do­mi­niu (ACC), după cum pre­ve­de art. 48 din Legea cu pri­vi­re la locu­inţe nr. 75/2015. Cele­lal­te 81% din blo­cu­ri în pre­zent nu sunt eli­gi­bi­le şi urmea­ză a fi reor­ga­ni­za­te con­form art. 17 din Legea con­do­mi­ni­u­lui în fon­dul loca­tiv nr. 913/2000.