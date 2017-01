Doi soți entuziaști au schimbat țara spaghetelor pe dealurile cu pruni de la Hâncești

Deși la ușă ne bat săr­bă­to­ri­le de iar­nă, noi ne-am pro­pus să vă „tele­por­tăm” în vară, atun­ci când în live­zi­le din Mol­do­va se coc cele mai gus­to­a­se și mai mus­to­a­se fruc­te. În plus, și vor­ba din popor ne înva­ță ca să ne facem vara sanie și iar­na căru­ță, res­pec­tiv, s-ar putea ca acest arti­col să inspi­re pe cine­va pen­tru vara ce vine… Ero­ii noș­tri sunt Rodi­ca și Vasi­le Chiș­că, doi soți din ora­șul Hân­cești care mai mult de un dece­niu au lucrat în Ita­lia. De câți­va ani, ei au reve­nit aca­să, iar banii mun­ci­ți în penin­su­lă i-au inves­tit într-o fru­moa­să și moder­nă liva­dă de pru­ni.

„Vede­ți dea­lul ace­la? Visul meu e să ridic aco­lo o hală, o uscă­to­rie de fruc­te și o mini-fabrică pen­tru dis­ti­la­re”, îmi spu­ne Rodi­ca, ară­tând cu mâna în zare. Și ea, și soțul ei cunosc foar­te bine toa­te gre­u­tă­ți­le pe care le întâm­pi­nă un tânăr antre­pre­nor atun­ci când lansea­ză o afa­ce­re în agri­cul­tu­ră. Dar mai știu că tre­bu­ie să cre­zi în visul tău.

Un deceniu muncit în Italia și 55 de hectare de teren agricol

Poves­tea Rodi­căi și a soțu­lui ei, Vasi­le, este simi­la­ră cu cea a mii­lor de mol­do­ve­ni care au hotă­rât să mun­ceas­că pes­te hota­re pen­tru o via­ță mai bună. El a ple­cat pri­mul, încă fiind bur­lac. Ea era stu­den­tă la Chi­și­nău și a decis să-l urmeze. „Mai simt și acum mătu­ra pe care am primit-o de la mama pe spa­te, atun­ci când am anunțat-o că vreau să plec”, își amin­teș­te tână­ră cu un zâm­bet în col­țul gurii. Însă, chiar dacă a ple­cat, nu a aban­do­nat stu­di­i­le, transferându-se în regim de frec­ven­ță redu­să. În Ita­lia, deși lucra, con­co­mi­tent par­ti­ci­pa la diver­se instru­i­ri. „Ne-a fost greu, dar nu am cedat. Voiam să învăț, să cunosc cât mai mul­te lucru­ri inte­re­san­te des­pre acea țară…”, spu­ne Rodi­ca.

Între timp fami­lia s-a mărit, venind pe lume și cei doi fecio­ri. Iar acum câți­va ani soții Chiș­că s-au hotă­rât ca banii câști­ga­ți în penin­su­lă să-i inves­teas­că aca­să, în dome­ni­ul agri­cul­tu­rii. Astăzi fami­lia Chiș­că este pro­pri­e­ta­ra unei livezi tine­re de pru­ni, situ­a­tă pe un teren agri­col de 55 de hec­ta­re, pe care l-a cum­pă­rat lân­gă ora­șul Hân­cești. „Ini­ma aces­tei livezi este fra­te­le meu, care e agro­nom și care se află prin­tre pomi din zori până sea­ra târ­ziu. Ziua lucrea­ză pe trac­tor, sea­ra – la cal­cu­la­tor, pen­tru a stu­dia cum se îngri­jeș­te mai bine o liva­dă de pru­ni. Eu sunt cu admi­nis­tra­rea”, spu­ne Rodi­ca.

Singura livadă din Hâncești cu sistem de irigare prin picurare

Până în pre­zent, soții Chiș­că au inves­tit în afa­ce­rea lor cir­ca 250 de mii de euro, bani cu care au cum­pă­rat tere­nul agri­col și uti­la­je. Ast­fel, liva­da lor este sin­gu­ra din raion, care bene­fi­ci­a­ză de un sis­tem de iri­ga­re modern, cu picu­ră­to­ri la rădă­ci­na copa­cu­lui.

Rodi­ca ne-a măr­tu­ri­sit că i-a reu­șit acest lucru gra­ție Pro­gra­mu­lui PARE 1+1, prin inter­me­di­ul căru­ia a bene­fi­ci­at de un aju­tor în valoa­re de 200 de mii de lei. Alte 100 de mii de lei i-a pri­mit în for­mă de sub­ven­ții. Acești bani i-a inves­tit în sis­te­mul de iri­ga­re, care i-a cos­tat 30 de mii de euro. „Toa­te tere­nu­ri­le pe care le vede­ți acum erau în pâr­lo­a­gă. Ini­țial, ne-am pus sco­pul ca toa­te teh­no­lo­gi­i­le pe care le vom folo­si sa fie euro­pe­ne. De ace­ea, am mers la dife­ri­te training-uri și instru­i­ri, inclu­siv în Ita­lia. Am adus și exper­ți ita­li­eni aici. Ne gân­deam: cum să plan­tăm dacă nu avem apă, că doar ne axam pe teh­no­lo­gii moder­ne?! Apoi am săpat acest lac de acu­mu­la­re, am insta­lat sis­te­mul de iri­ga­re. Sla­vă Dom­nu­lui, acum avem apă!”, afir­mă pro­pri­e­ta­ra live­zii.

Ea însă pre­ci­zea­ză că, în anul 2016, o par­te din liva­dă a sufe­rit din cau­za inun­da­ți­i­lor din mij­lo­cul verii. „Când au fost plo­i­le cele mari, aici am avut inun­da­ții, vede­ți par­tea acea de teren unde sunt pomii usca­ți?”, ne ara­tă aceas­ta câți­va copa­ci fără frun­ze.

Chiar dacă s-a scurs mai mult timp de când au pără­sit Ita­lia, Rodi­ca și Vasi­le Chiș­că nu s-au rupt în tota­li­ta­te de țara care i-a găz­du­it o buca­tă din via­ța lor. În fie­ca­re an, ei merg la cea mai mare expo­zi­ție agri­co­lă din Ita­lia, unde sunt pre­zen­ta­te cele mai noi uti­la­je și teh­no­lo­gii din dome­niu. O fac, pen­tru a fi la curent cu toa­te nou­tă­ți­le indus­tri­ei…

Tot în Ita­lia le sunt copi­ii, care au rămas să stu­die­ze aco­lo… „Nici­o­da­tă nu ne-a fost ușor. Cei mai mul­ți din­tre banii ago­ni­si­ți sunt băga­ți în pămân­tu­ri­le de la mar­gi­nea ora­șu­lui. Nici în Ita­lia și nici într-o altă țară nu ai, dacă nu mun­cești. Am făcut și facem sacri­fi­cii mari. Noi nu avem casa noas­tră, tră­im la părin­ți”, poves­teș­te Vasi­le.

Corupția și birocrația, principalele piedici în calea unui tânăr antreprenor

La înce­put, ela­nul fiind mare, fami­lia Chiș­că avea de gând să plan­te­ze o supra­fa­ță mai mare cu puie­ți. Dar pro­ce­du­ri­le biro­cra­ti­ce mol­do­ve­nești și, dese­o­ri, corup­ția de care s-au cioc­nit în une­le insti­tu­ții de stat i-au adus cu picioa­re­le pe pământ – lec­ție pe care au însușit-o, dar cu care nu s-au mai împă­cat. „Pes­te tot se așteap­tă mită, iar dacă află că ai fost în Ita­lia, în loc de o sută de lei îți cer o sută de euro…”, spu­ne Vasi­le Chiș­că.

„Tre­na ita­li­a­nă” le joa­că fes­ta și în alte situ­a­ții. „Pen­tru un mol­do­vean care locu­ieș­te și lucrea­ză în Mol­do­va, hec­ta­rul cos­tă o mie de euro. Dar dacă even­tu­a­lii vân­ză­to­ri au aflat că acest cum­pă­ră­tor a lucrat pes­te hota­re, pre­țul se dub­lea­ză”, spe­ci­fi­că Rodi­ca.

Cea mai mare pro­ble­mă, invo­ca­tă de soții Chiș­că, ține de fap­tul că agri­cul­to­rii nu au unde-și comer­ci­a­li­za pro­du­se­le. „Am adus puie­ți din Mol­do­va, dar și de pes­te hota­re­le țării. Însă nu sun­tem con­vinși că vom reu­și să și vin­dem ceea ce pro­du­cem. Dar vrem să rămâ­nem opti­miș­ti. Vrem să vin­dem pru­na la nivel indus­tri­al”, ne spun la des­păr­ți­re Vasi­le și Rodi­ca.

În 2016, Guver­nul Repu­bli­cii Mol­do­va a redus cu 200 de mili­oa­ne de lei Fon­dul de sub­venţio­na­re a agri­cul­tu­rii, din cele 900 mili­oa­ne câte erau pla­ni­fi­ca­te ini­ţi­al pen­tru agri­cul­to­ri și fer­mi­e­ri. Ves­tea i-a întris­tat, în spe­cial, pe tine­rii antre­pre­no­ri, pen­tru care sub­venţi­i­le din par­tea sta­tu­lui sunt vita­le pen­tru dezvol­ta­rea afa­ce­ri­lor agri­co­le. În 2016 copă­ce­ii au dat pri­mul rod. „Fruc­te­le au fost cule­se de copi­ii noș­tri și aceas­ta a fost de-a drep­tul un eve­ni­ment isto­ric pen­tru noi… Pen­tru a avea roa­dă din plin, mai avem însă mult de lucru. Am lucrat cin­stit, am pro­cu­rat tere­nu­ri din sur­se­le noas­tre. Doam­ne, ce fru­mos ar sta uscă­to­ria și hala pe dea­lul ace­la!..”, repe­tă Rodi­ca, îndreptându-și iar pri­vi­rea spre acel povâr­niș și imaginându-și cum, într-o bună zi, fruc­te­le usca­te, magi­u­nul din pru­ne și ţui­ca își vor găsi locul și pe mese­le euro­pe­ni­lor.

Lilia Zaharia, reporteră „Obiectiv European”

Articol realizat de Asociaţia Presei Independente (API) cu suportul financiar al National Endowment for Democracy (NED). Citiţi „Obiectiv European” pe pagina web ww.api.md