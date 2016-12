De ce pleacă șefa Direcției generale educație, tineret și sport din funcție

Șefa Direc­ți­ei gene­ra­le edu­ca­ție, tine­ret și sport, Tatia­na Nagnibeda-Tverdohleb plea­că din func­ție. Aceas­ta s-a aflat în post timp de 10 ani, iar la sfâr­și­tul lunii decem­brie îi expi­ră con­trac­tul. Anun­țul a fost făcut la ședin­ța Pri­mă­ri­ei de luni, 26 ianu­a­rie 2016.

Tatia­na Nagnibeda-Tverdohleb și-a anun­țat ple­ca­rea la o lună după ce în sis­te­mul pe care-l con­du­ce a izbu­c­nit un scan­dal de pro­por­ții, după ce s-a aflat, în urma unei anche­te a Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție că în gră­di­ni­țe­le din capi­ta­lă, cu lar­gul con­curs al Direc­ți­i­lor edu­ca­ție din sect. Capi­ta­lei au ajuns ali­men­te alte­ra­te.

În pri­vin­ța scan­da­lu­lui din gră­di­ni­țe, Tver­doh­leb a spus că „am vor­bit la una din ședin­țe că nu am impli­ca­re, nu am par­ti­ci­pat, regret foar­te mult de cele întâm­pla­te fiind­că sunt mamă, sunt buni­că și nimă­nui nu-i pare bine de cele întâm­pla­te. E regre­ta­bil fap­tul că… întot­dea­u­na am fost de păre­rea că cel care face, ace­la tre­bu­ie să fie pedep­sit, dar nu altul pen­tru altul”. Tot­o­da­tă, Tver­doh­leb a pre­ci­zat că își va con­ti­nua acti­vi­ta­tea de peda­gog.

Ofi­țe­rii Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție, au efec­tu­at pe 24 noiem­brie 46 de per­che­zi­ții la agen­ții eco­no­mi­ci și func­țio­na­rii publi­ci impli­ca­ți într-un dosar de aran­ja­re a unor lici­ta­ţii pri­vind achi­zi­ţio­na­rea pro­du­se­lor ali­men­ta­re alte­ra­te pen­tru şco­li şi gră­di­ni­ţe. CNA a publi­cat înre­gis­tră­ri­le audio și ste­no­gra­ma aces­tor con­ver­sa­ții.