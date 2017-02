De ce Biblioteca Națională a suspendat expoziția „In memoriam Ion Ungureanu”

Bibli­o­te­ca Națio­na­lă a R. Mol­do­va (BNRM) a decis să scoa­tă din holul bibli­o­te­cii expo­zi­ţia de car­te „In memo­ri­am Ion Ungu­rea­nu”, expo­zi­ţie care a fost des­fă­șu­ra­tă doar timp de 48 de ore, deși ex-ministrul Cul­tu­rii, Ion Ungu­rea­nu, este cel la ini­ția­ti­va căru­ia Bibli­o­te­ca „N. Krup­s­ka­ya” a fost rede­nu­mi­tă în Bibli­o­te­ca Naţio­na­lă.

„Azi am pri­mit indi­ca­ţie de la con­du­ce­rea BNRM să scot din holul bibli­o­te­cii expo­zi­ţia de car­te „In memo­ri­am Ion Ungu­rea­nu”, expo­zi­ţie care a stat doar 2 zile. M-am opus. După o con­sul­ta­re supli­men­ta­ră a direc­toa­rei adjunc­te, Ali­o­na Tos­to­gan, direc­toa­rea gene­ra­lă a BNRM, în mod repe­tat, am pri­mit ordin de a scoa­te expo­zi­ţia. În locul expo­zi­ţi­ei „In memo­ri­am Ion Ungu­rea­nu” a fost des­chi­să o expo­zi­tie de car­te chi­ne­ză. De când lucrez, nici­o­da­tă nu am des­fă­șu­rat o expo­zi­ție doar pen­tru două zile”, spu­ne șefa Ser­vi­ci­u­lui pro­gra­me cul­tu­ra­le a BNRM, Rai­sa Mel­nic.

Moti­vul invo­cat de directoarea-adjunctă a BNRM este cel că expo­zi­ția de car­te chi­ne­ză a fost anun­ța­tă în pre­să și că urmea­ză să se mai fil­meze la aceas­ta.

„Eve­ni­men­tul a fost orga­ni­zat la nive­lul Amba­sa­dei Chi­nei și Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne. Noi am anun­țat la toți că expo­zi­ția va fi 10 zile, adi­că până la data de 8 febru­a­rie, la ami­a­ză. A dece­dat dom­nul Ungu­rea­nu, noi am scos expo­zi­ția tem­po­rar (doar o par­te din expo­zi­ție, n.r.) și am expus pen­tru a face o come­mo­ra­re în colec­tiv, două zile a ținut expo­zi­ția, apoi am scos și am reîn­no­it expo­zi­ția con­sa­cra­tă RP Chi­ne­ze. Ini­ția­ti­va pen­tru expo­zi­ția „In memo­ri­am Ion Ungu­rea­nu” a venit din par­tea bibli­o­te­cii. Azi au fost amba­sa­do­ri din Cehia, Tur­cia. Cum putem noi?… Noi am pro­mis amba­sa­de­lor că ținem expo­zi­ția, avem obli­ga­țiu­ni față de amba­sa­dă”, ne-a spus Ali­o­na Tos­to­gan.

Am încer­cat să pre­ci­zăm dacă nu era loc pen­tru ambe­le expo­zi­ții la BNRM însă direc­toa­rea, Ele­na Pin­ti­lii ne-a spus că se află în mij­lo­cul unei ședin­țe și nu poa­te dis­cu­ta.