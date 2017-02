Cum explică șefa de la Cadastru înregistrarea a 20 de terenuri publice pe numele unor companii private

Cel puțin 20 de tere­nu­ri publi­ce care valo­rea­ză apro­xi­ma­tiv 8 mili­oa­ne de euro au tre­cut, în ulti­me­le luni, în pro­pri­e­ta­te pri­va­tă, cu lar­gul con­curs al auto­ri­tă­ți­lor. Deși scan­da­lul a fost public, regis­tra­to­rii de la Cadas­tru au înre­gis­trat tere­nu­ri­le publi­ce pe nume­le unor fir­me pri­va­te. Ulte­ri­or, bunu­ri­le publi­ce au ajuns la două fir­me din Marea Bri­ta­nie, având în spa­te pro­pri­e­ta­ri care se ascund în para­di­su­ri fis­ca­le.

Iată cum expli­că acțiu­ni­le regis­tra­to­ri­lor de la Cadas­tru șefa insti­tu­ți­ei, Ange­la Mat­cov, într-o inter­ven­ție pen­tru Zia­rul de Gar­dă:

Ange­la Mat­cov: „În luna octom­brie au venit dosa­re­le pen­tru a înre­gis­tra aces­te tere­nu­ri. Atun­ci, Ofi­ci­ul Cadas­tral și-a pus între­ba­rea ce facem, pen­tru că sunt une­le tere­nu­ri publi­ce viza­te în acea hotă­râre de jude­ca­tă. Am reie­șit din fap­tul că jude­că­to­rul posi­bil nu a avut sufi­cien­tă infor­ma­ție și am făcut o sesi­za­re, o inter­pe­la­re către jude­că­toa­re, prin care am soli­ci­tat expli­ca­ția hotă­rârii, pen­tru că pen­tru noi nu era clar ce facem mai depar­te. Toți regis­tra­to­rii au fost infor­ma­ți des­pre asta. Ulte­ri­or, după câte am văzut din pre­să, în decem­brie, s-a făcut înre­gis­tra­rea. Acum anche­ta de ser­vi­ciu exa­mi­nea­ză cum a avut loc aceas­tă înre­gis­tra­re. Este un dosar com­plex. Tre­bu­ie să vezi hotă­rârea, care docu­men­te s-au mai ane­xat, dacă a avut sau nu drep­tul regis­tra­to­rul să facă asta… Nu, de la Jude­că­to­rie nu am pri­mit un răs­puns, iar indi­ca­ția care a fost dată de către ofi­ciu e să se sto­pe­ze ori­ca­re acțiu­ne până la pri­mi­rea expli­ca­ți­i­lor. De asta a și por­nit anche­ta pen­tru a afla cir­cum­stan­țe­le în care au fost înre­gis­tra­te aces­te tere­nu­ri. Regis­tra­to­rul este inde­pen­dent. Ulte­ri­or, că au apă­rut în pre­să infor­ma­ții, regis­tra­to­rul nu poa­te să se ghi­de­ze de ele. El are nevo­ie de docu­men­te pen­tru a refu­za înre­gis­tra­rea unei tranzac­ții. Atun­ci când tranzac­ția este auten­ti­fi­ca­tă nota­ri­al, regis­tra­to­rul tre­bu­ie să aibă un temei legal de a înre­gis­tra o tranzac­ție. Dar cum să faci asta dacă pe acel teren nu e apli­ca­tă nicio inter­dic­ție? Se pre­zu­mă că oame­nii acțio­nea­ză legal. Acum la noi nime­ni nu este sus­pen­dat din func­ție”.