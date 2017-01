Comunicat Jurnal TV: Instituția renunță la mai multe emisiuni. „Lupta cu un sistem oligarhic care şi-a subordonat întregul stat şi toate instituţiile este una inegală”

Tele­vi­ziu­nea Jur­nal TV anun­ță că, înce­pând cu ziua de luni, 16 ianu­a­rie 2017, ora 00:00, pos­tul Jur­nal TV va avea o gri­lă de emi­sie nouă, fiind păs­tra­te doar câte­va pro­du­se ori­gi­na­le. Insti­tu­ția anun­ță că nu-și poa­te des­fă­șu­ra corect acti­vi­ta­tea din cau­za situ­a­ți­ei din țară. ZdG pre­ci­zea­ză că pos­tul de tele­vi­ziu­ne Jur­nal TV este deți­nut de o com­pa­nie ger­ma­nă, al cărui bene­fi­ci­ar este omul de afa­ce­ri Vic­tor Țopa. În ulti­mii ani, tele­vi­ziu­nea s-a remar­cat printr-o poli­ti­că de opo­zi­ție față de un alt om de afa­ce­ri, astăzi pre­șe­din­te al PDM, Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, cel care deți­ne alte patru pos­tu­ri TV.

Vede­ți mai jos comu­ni­ca­tul inte­gral remis de con­du­ce­rea Jur­nal Trust Media

„De la lan­sa­re, Jur­nal TV a adus lumi­nă şi ade­văr în case­le oame­ni­lor, reflec­tând în mod obiec­tiv şi echi­dis­tant rea­li­ta­tea. Pe par­cur­sul celor aproa­pe şap­te ani am reu­şit să facem mul­te lucru­ri fru­moa­se, lansând diver­se pro­iec­te şi cam­pa­nii de ordin soci­al şi cari­ta­bil, am sen­si­bi­li­zat opi­nia publi­că asu­pra diver­se­lor pro­ble­me exis­ten­te în soci­e­ta­tea noas­tră, ne-am impli­cat în solu­ţio­na­rea aces­to­ra, am susţi­nut talen­te noi sau nume noto­rii. Toa­te aces­te lucru­ri au fost posi­bi­le dato­ri­tă efor­tu­lui depus de o echi­pă de jur­na­li­ş­ti, teh­ni­cie­ni şi oame­ni de cre­a­ţie talen­ta­ţi.

Jur­nal TV a fost pri­mul post naţio­nal pri­vat cu 100% pro­du­cţie pro­prie şi cir­ca 45% pro­du­cţie autoh­to­nă şi pri­mul post care a înche­iat con­trac­te direc­te cu cele mai mari stu­di­o­u­ri şi case de pro­du­cţie de la Hol­lywood, în vede­rea achi­zi­ţio­nă­rii pro­du­cţi­ei cine­ma­to­gra­fi­ce.

Din păca­te, pe par­cur­sul între­gii sale acti­vi­tă­ţi, pos­tul nos­tru a fost ţin­ta mai mul­tor ata­cu­ri atât din par­tea struc­tu­ri­lor medi­a­ti­ce deţi­nu­te de către oli­gar­hul Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, cât şi din par­tea insti­tu­ţi­i­lor sta­tu­lui con­tro­la­te de aces­ta. Drept exem­plu poa­te ser­vi ten­ta­ti­va de exclu­de­re a pos­tu­lui nos­tru din gri­la celor mai mari ope­ra­to­ri de cablu. Mul­ti­ple­le per­tur­bă­ri ale emi­si­ei de către ope­ra­to­rul naţio­nal de tele­co­mu­ni­ca­ţii e un alt exem­plu în acest sens.

În şirul aces­tor acţiu­ni se mai înscriu con­cu­renţa nelo­ia­lă şi inti­mi­dă­ri­le par­te­ne­ri­lor noş­tri comer­ci­a­li în vede­rea deter­mi­nă­rii aces­to­ra de a renu­nţa la pla­sa­rea publi­ci­tă­ţii. Lip­sa unui măsu­ră­tor obiec­tiv şi inde­pen­dent al audienţei TV şi mono­po­lul total pe pia­ţa publi­ci­tă­ţii au avut drept scop final înge­nun­che­rea Jur­nal TV şi lip­si­rea de ori­ce mij­loa­ce finan­ci­a­re fără de care devi­ne impo­si­bi­lă fun­cţio­na­rea unei tele­vi­ziu­ni.

În mod spe­cial tre­bu­ie menţio­na­tă aici ati­tu­di­nea păr­ti­ni­toa­re şi dis­cri­mi­na­to­rie faţă de Jur­nal TV a Con­si­li­u­lui Coor­do­na­tor al Audi­o­vi­zu­a­lu­lui (CCA), uni­ca auto­ri­ta­te a sta­tu­lui direct res­pon­sa­bi­lă de pro­mo­va­rea şi pro­te­ja­rea inte­re­se­lor naţio­na­le în dome­ni­ul audi­o­vi­zu­a­lu­lui. Con­trar atri­bu­ţi­i­lor sale, CCA şi-a mani­fes­tat de mai mul­te ori ati­tu­di­nea osti­lă faţă de pos­tul nos­tru prin apli­ca­rea mul­ti­ple­lor san­cţiu­ni, majo­ri­ta­tea fiind în afa­ra cadru­lui legal. În ace­la­şi timp, lip­sa unei jus­ti­ţii echi­ta­bi­le şi inde­pen­den­te au com­pro­mis ori­ce încer­ca­re a noas­tră de a obţi­ne drep­ta­te în instanţe­le jude­că­to­reş­ti din ţară.

Toa­te aces­te ele­men­te, lua­te în ansam­blu, vin să con­tu­re­ze cât se poa­te de clar ima­gi­nea unui stat cap­tiv, în care toa­te insti­tu­ţi­i­le sunt sub­ju­ga­te şi con­tro­la­te de către un sin­gur om, în per­soa­na oli­gar­hu­lui Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, fapt con­fir­mat chiar şi de către îna­lţi fun­cţio­na­ri euro­pe­ni. Acest sis­tem oli­gar­hic şi-a pro­pus să supri­me cu ori­ce preţ liber­ta­tea de expri­ma­re, să dis­to­r­sio­ne­ze rea­li­ta­tea, să mani­pu­le­ze opi­nia publi­că.

Este evi­dent că Jur­nal TV se află în anta­go­nism cu acest sis­tem şi cu oame­nii care îl ser­vesc. Jur­nal TV le stă ca un os în gât, nu le per­mi­te să fure ca în codru şi vor­beş­te zil­nic des­pre ile­ga­li­tă­ţi­le pe care le comit ei la adă­pos­tul insti­tu­ţi­i­lor de stat. Iată de ce, pe par­cur­sul aces­tor ani, au fost între­prin­se ata­cu­ri furi­bu­n­de în spe­ranţa redu­ce­rii noas­tre la tăce­re.

Drept con­fir­ma­re, invo­căm cea mai recen­tă lovi­tu­ră pe care am primit-o de la pro­pri­e­ta­rul clă­di­rii în care avem sedi­ul timp de aproa­pe şap­te ani. Pe neprins de ves­te, dân­sul a hotă­rât să rezi­li­e­ze uni­la­te­ral şi necon­di­ţio­nat con­trac­tul de loca­ţiu­ne, obligându-ne să pără­sim sedi­ul într-un ter­men de 35 de zile. Cine îşi ima­gi­nea­ză cât de puţin cum fun­cţio­nea­ză o tele­vi­ziu­ne ştie că este impo­si­bil să res­pe­cţi un ter­men atât de res­trâns. Anu­me pe acest fapt au şi mizat cei care stau în spa­te­le aces­tei deci­zii.

Aces­tea fiind spu­se, Jur­nal Trust Media, din care fac par­te pos­tul Jur­nal TV şi pos­tul de radio Jur­nal FM, decla­ră urmă­toa­re­le:

Con­si­de­răm impo­si­bi­lă şi ino­port­u­nă desfă­şu­ra­rea unei acti­vi­tă­ţi nor­ma­le a trus­tu­lui în con­di­ţi­i­le actu­a­le.

Având de ales între a sis­ta defi­ni­tiv fun­cţio­na­rea Jur­nal TV şi a găsi o moda­li­ta­te de a fi şi în con­ti­nu­a­re ală­tu­ri de spec­ta­to­rii noş­tri, am optat pen­tru o for­mu­lă nouă de tele­vi­ziu­ne a rezis­tenţei în faţa unui regim anti­po­pu­lar.

Anu­nţăm că, înce­pând cu ziua de luni, 16 ianu­a­rie 2017, ora 00:00, pos­tul Jur­nal TV va avea o gri­lă de emi­sie nouă, fiind păs­tra­te doar câte­va pro­du­se ori­gi­na­le.

Decla­răm ferm că pe par­cur­sul aces­tor şap­te ani am făcut tot ce ne stă în pute­ri pen­tru a pro­mo­va ade­vă­rul, însă lup­ta cu un sis­tem oli­gar­hic care şi-a sub­or­do­nat între­gul stat şi toa­te insti­tu­ţi­i­le este una ine­ga­lă. O sin­gu­ră tele­vi­ziu­ne care acti­vea­ză pe cont pro­priu şi din mij­loa­ce pri­va­te, fără niciun aju­tor din inte­ri­or sau exte­ri­or, nu este în sta­re să con­cu­re­ze cu cine­va care igno­ră ori­ce regu­li civi­li­za­te de joc.

Spe­răm că noua for­mu­lă nu-i va dece­pţio­na pe par­te­ne­rii şi pe spec­ta­to­rii noş­tri fide­li. Să opu­nem, împre­u­nă, rezis­tenţă! Să creăm, împre­u­nă, o tele­vi­ziu­ne nouă, o tele­vi­ziu­ne a Popo­ru­lui!”

​Con­du­ce­rea Jur­nal Trust Media

Chi­şi­nău, 12 ianu­a­rie 2017