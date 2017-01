(video) Ce a spus Maia Sandu în discursul său de Anul Nou

Lide­ra PAS, Maia San­du, pre­cum și echi­pa PAS s-au adu­nat pe 31 decem­brie, la ora 21.00 pen­tru a feli­ci­ta R. Mol­do­va. Mem­brii PAS au ținut pe rând, câte un dis­curs în lim­ba ucrai­ne­a­nă, lim­ba rusă și lim­ba româ­nă. Tot atun­ci, Maia San­du a anun­țat că va reve­ni cu un mesaj la ora 23.50. Ast­fel, în mesa­jul său de Anul Nou, Maia San­du și-a expri­mat spe­ran­ța că soci­e­ta­tea va deve­ni și mai con­so­li­da­tă și impli­ca­tă.

“În anul care se înche­ie, am avut par­te și de bune, și de rele. Ne-am des­co­pe­rit ca soci­e­ta­te impli­ca­tă, uni­tă. Dar, s-au întâm­plat și lucru­ri care nu ne-au bucu­rat. Anul 2016 nu a fost un an ușor, nici pen­tru noi, nici pen­tru res­tul lumii. Oame­nii s-au con­frun­tat cu pro­vo­că­ri noi. Demo­cra­ția este pusă la încer­ca­re chiar și în țări cu tra­di­ții demo­cra­ti­ce, în spe­cial din cau­za dez­in­for­mă­rii și mani­pu­lă­rii, care au obți­nut dimen­siu­ni înfri­co­șătoa­re. Cea mai mare pro­vo­ca­re a nos­tră este fap­tul că mul­ți din­tre cetă­țe­nii R. Mol­do­va nu mai cred în R. Mol­do­va, nu cred că meri­tă să-și con­stru­ias­că un vii­tor aici, aca­să. Ca să-și reca­pe­te încre­de­rea, oame­nii au nevo­ie de lucru­ri sim­ple: să știe că aici li se va face drep­ta­te, să știe că pot trăi decent din mun­că cin­sti­tă. Știu că mul­ți din­tre dvs. sunt des­cu­ra­ja­ți de ceea ce -a întâm­plat în acest an. Lup­ta împo­tri­va rău­lui, care nu este alt­ce­va decât lup­ta împo­tri­va corup­ți­ei, împo­tri­va guver­nă­rii ires­pon­sa­bi­le, împo­tri­va min­ciu­nii și a mani­pu­lă­rii nu este una ușoa­ră. (…) Acum tre­bu­ie doar să avem încre­de­re în noi și în for­ța noas­tră, tre­bu­ie să ne con­so­li­dăm, să nu renun­țăm, să nu ple­căm. Aceas­tă buca­tă fru­moa­să de pământ apar­ți­ne oame­ni­lor cin­stiți, nu tre­bu­ie să o cedăm hoți­lor”, a spus San­du.