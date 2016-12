Ultimul mesaj al președintelui Nicolae Timofti

Nico­lae Timofti a venit cu un mesaj către jur­na­liș­ti și oame­nii de cre­a­ție în ulti­ma sa zi de man­dat.

“Aș vrea, din start, să con­stat că eli­ta unei soci­e­tă­ți este con­stru­i­tă și mode­la­tă în prin­ci­pal, de către oame­ni de cul­tu­ră și artă, for­ma­to­rii de opi­nie, iar aco­lo, unde aceștia nu sunt auzi­ți și văzuți, spi­ri­tul comu­ni­tă­ții moa­re ca un vlăs­tar fără de lumi­nă.

Anu­me domni­i­lor voas­tre vă revi­ne sar­ci­na de a „salu­bri­za” fal­su­ri­le și non-valorile – sub aspect isto­ric, cul­tu­ral, lite­rar, cre­a­tiv.

Mai mult chiar! Ori­când, în cazul în care ar putea să se revi­nă la subiec­te­le de iden­ti­ta­te, lim­bă, isto­rie, de pute­rea inte­li­gen­ței și a cunoș­tin­țe­lor dum­ne­a­voas­tră va depin­de cât de mic sau cât de mare poa­te fi răul gene­rat de pute­rea poli­ti­că.

Sper să aveți sub pro­tec­ție, și de astăzi înco­lo, izvoa­re­le cul­tu­rii noas­tre, lim­ba româ­nă, rădă­ci­ni­le noas­tre isto­ri­ce.

Toți împre­u­nă – cetă­țe­ni sim­pli, oame­ni de cul­tu­ră, zia­riș­ti, cei care alcă­tu­iți nucle­ul inte­lec­tu­al al unei soci­e­tă­ți – tre­bu­ie să cul­ti­văm spi­ri­tul națio­nal, la fel cum țăra­nii cul­ti­vă pămân­tul.

Gra­dul de demo­cra­ti­za­re a unei soci­e­tă­ți se esti­mea­ză în func­ție de cât de libe­ri în expri­ma­re, inde­pen­den­ți, nepăr­ti­ni­to­ri și obiec­ti­vi sunt repre­zen­tan­ții mass-media. Rolul și res­pon­sa­bi­li­ta­tea pre­sei este unul enorm într-o soci­e­ta­te care se vrea a fi demo­cra­ti­că.

Sunt două feno­me­ne, a căror pre­zen­ță sau absen­ță îi pot rezer­va un loc de cin­ste unui zia­rist în soci­e­ta­te sau, dim­po­tri­vă, îl mar­gi­na­li­zea­ză spre stâl­pul infa­mi­ei și al dis­pre­țu­i­rii: ape­lul la con­ști­in­ța indi­vi­du­a­lă, la eti­că și mora­li­ta­te.

Or, după cum a men­țio­nat, recent, și Suve­ra­nul Pon­tif, Papa Francisc, jur­na­lis­mul care se bazea­ză pe bâr­fe și zvo­nu­ri repre­zin­tă o for­mă de „tero­rism”. „Jur­na­lis­mul nu ar tre­bui să fie folo­sit ca armă de dis­tru­ge­re împo­tri­va per­soa­ne­lor sau chiar a popoa­re­lor”.

Un jur­na­list scrie cu sufle­tul său, dar tre­bu­ie să citeas­că cu sufle­tul alto­ra. Să știți că un cuvânt, scris, spus, poa­te pro­vo­ca o hemo­ra­gie mai mare decât cel mai ascuțit tăiș.

Mi-e greu să vă spun de câte ori am sim­țit acest tăiș, dar, din res­pect pen­tru mese­ria voas­tră, în spi­ri­tul valo­ri­lor demo­cra­ti­ce, nu v-am ară­tat nici rana, nici sân­ge­le și nici măcar nu port pică nimă­nui.

Un jur­na­list nu scrie pen­tru azi, pen­tru mâi­ne. Un zia­rist face isto­rie, dar ce isto­rie poți face din lin­șaj medi­a­tic, din min­ciu­nă si mani­pu­la­re?!

Toți avem nevo­ie de one­s­ti­ta­te și corec­ti­tu­di­ne. Iar dacă pre­sa se înca­drea­ză în acești para­me­tri ai mora­li­tă­ții, o soci­e­ta­te are doar de câști­gat.

Vă urez mul­tă inspi­ra­ție, suc­ce­se în acti­vi­ta­tea dum­ne­a­voas­tră, care să dea numai roa­de necom­pro­mi­se. Să aveți sufi­cien­tă răb­da­re, înțe­lep­ciu­ne și infor­ma­ție pen­tru a pre­zen­ta ade­vă­rul și fru­mo­sul, dar și a stig­ma­ti­za răul din soci­e­ta­tea noas­tră”, se spu­ne în mesaj.