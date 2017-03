Șeful SIS vorbește despre accidentul rutier în care a fost implicat, în urma căruia a ajuns la spital

Mihai Balan, direc­to­rul Ser­vi­ci­u­lui de Infor­ma­ții și Secu­ri­ta­te (SIS) a decla­rat pen­tru ZdG că insti­tu­ția nu a tăi­nu­it acci­den­tul ruti­er în care aces­ta a fost impli­cat. Șeful SIS pre­ci­zea­ză că el se afla la vola­nul BMW-ului, pe dru­mul cu pri­o­ri­ta­te, și că mer­gea cu vite­ză regu­la­men­ta­ră, iar după acci­dent nu a ple­cat de la locul fap­tei, ci a ajuns la spi­ta­lul SIS, pen­tru inves­ti­ga­ții, aco­lo unde încă este inter­nat.

„De acci­den­te ruti­e­re nime­ni nu este asi­gu­rat. Eu de 30 de ani merg la volan și nici­o­da­tă nu am pățit așa ceva. Evi­dent, ase­me­nea cazu­ri te afec­tea­ză și emo­țio­nal… În pri­mul rând, mă depla­sam pe str. Sci­u­sev, pe la 07.45. Sci­u­sev este stra­dă cu pri­o­ri­ta­te față de Vlai­cu Pâr­că­lab. Aveam 50-60 de km la oră, nu mai mult. Eu sunt foar­te atent în zona asta. Am văzut că vine o mași­nă din vale, dar nici­o­da­tă nu mi-am închi­pu­it că mași­na res­pec­ti­vă nu va frâ­na și nu va acor­da pri­o­ri­ta­te. Dacă aveam vite­ză mare, aveam să trec, dar așa…, având vite­ză nu mare, ea m-a atins. M-am tre­zit cu o lovi­tu­ră în par­tea dreap­tă a șofe­ru­lui, care m-a întors, prac­tic. Am sim­țit că lovi­tu­ra par­că mă scoa­te de pe stra­dă. A fost des­tul de puter­ni­că pen­tru că dna venea cu vite­ză mare. Cum le spu­neam și poli­țiș­ti­lor, dacă ea venea cu vite­ză mai mică, mă lovea și atât. Cu cât vite­za e mai mare cu atât lovi­tu­ra e mai mare. Lovi­tu­ra, prac­tic, m-a întors la 180 de gra­de. Sla­vă Dom­nu­lui că nu am fost dus în copa­ci și chiar într-un stâlp, care era aco­lo. Evi­dent că e șoc. Am stat câte­va minu­te în mași­nă, apoi am ieșit și mă îndrep­tam spre cea­lal­tă mași­nă să mă lămu­resc care e situ­a­ția. Atun­ci s-a apro­pi­at de mine o doam­nă, care s-a dove­dit a fi medic la Spi­ta­lul SIS, care se află la vreo 15 metri de locul acci­den­tu­lui. Dna m-a văzut în ce sta­re sunt și mi-a zis, „dle direc­tor, ară­ta­ți foar­te rău, mer­gem la poli­cli­ni­că la con­trol”. În tim­pul ăsta, câți­va medi­ci care au venit în aceas­tă direc­ție au mers, după ce le-am zis, să vadă sta­rea în care este per­soa­na care m-a lovit. Medi­cii s-au dus aco­lo și le-au acor­dat aju­tor, dar pe mine m-au luat și am venit aici la inves­ti­ga­ții. M-am lovit la picio­rul stâng și în par­tea dreap­tă a capu­lui. Tot atun­ci, ime­di­at după acci­dent, l-am sunat pe șofe­rul meu și i-am zis să vină urgent aco­lo, ca să fie pre­zent la docu­men­ta­rea acci­den­tu­lui. Pes­te cin­ci minu­te el a fost la mași­nă, timp în care eu eram la spi­tal. Șofe­rul a fost per­ma­nent aco­lo. A venit poli­ția, a docu­men­tat totul. S-au făcut inves­ti­ga­ții. Da, eu eram la volan. Poli­ția a con­sta­tat deja că nu eu sunt vino­vat. Eu am mers regu­la­men­tar, pe dru­mul cu pri­o­ri­ta­te. Dna era din Edi­neț și pro­ba­bil pen­tru pri­ma dată cu mași­na în Chi­și­nău”, sus­ți­ne Mihai Balan. Aces­ta pre­ci­zea­ză că încă se află inter­nat în spi­tal. „Ori­cui i se poa­te întâm­pla. Sla­vă Dom­nu­lui că nime­ni nu a avut de sufe­rit. Totul a fost corect. Eu voi încer­ca, așa cum am făcut până acum, să fiu corect în aceas­tă func­ție”, men­țio­nea­ză șeful SIS.