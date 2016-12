Reacția lui Șalaru după ce Dodon a semnat decretul prin care este demis din funcție

Igor Dodon, noul pre­șe­din­te al R. Mol­do­va, a sem­nat decre­tul prin care Ana­tol Șala­ru, minis­trul Apă­ră­rii, a fost demis. Deci­zia a fost lua­tă după o soli­ci­ta­re sem­na­tă de Mihai Ghim­pu. Săp­tămâ­na tre­cu­tă, Par­ti­dul Libe­ral, cel care l-a pro­pus pe Șala­ru în aceas­tă func­ție, i-a retras spri­ji­nul poli­tic, după ce au apă­rut mai mul­te neîn­țe­le­ge­ri între Ghim­pu și Șala­ru.

“Cu puțin timp în urmă, la soli­ci­ta­rea expre­să a lui Mihai Ghim­pu, Igor Dodon a sem­nat decre­tul de demi­te­re a mea din func­t­ța de minis­tru al apă­ră­rii. Plec din aceas­tă func­ție cu con­ști­in­ța împă­ca­tă că nu am fost demis pen­tru încăl­că­ri sau nere­a­li­ză­ri în acti­vi­ta­tea de minis­tru, ci doar pen­tru că am cerut schim­ba­rea pre­șe­din­te­lui PL. Nu mi-am ima­gi­nat nici­o­da­tă că sub con­du­ce­rea lui Mihai Ghim­pu Par­ti­dul Libe­ral se va trans­for­ma într-un par­tid de tip bol­șe­vic unde, cei care con­tes­tă supre­ma­ția lide­ru­lui sunt exe­cu­ta­ți.



Igor Dodon a spus ade­vă­ra­te­le moti­ve ale demi­te­rii mele:” Cîte­va minu­te în urmă am sem­nat decre­tul pri­vind demi­sia din func­ție a minis­tru­lui de fai­mă proas­tă Șala­ru. Îi mul­țu­mesc lui Mihai Ghim­pu pen­tru acest demers… Rea­min­tesc că acest minis­tru este cel care a coche­tat cu NATO ști­ind foar­te bine că sun­tem o țară neu­tră con­form Con­sti­tu­ți­ei R. Mol­do­va, a favo­ri­zat și a stat în avan­gar­da apa­ri­ți­ei teh­ni­cii mili­ta­re ame­ri­ca­ne în Pia­ța Marii Adu­nă­ri Națio­na­le de Ziua Vic­to­ri­ei, care nu poa­te fi cali­fi­ca­tă alt­fel decât o pro­vo­ca­re. A ple­dat și ple­dea­ză des­chis pen­tru uni­rea R. Mol­do­va cu Româ­nia.”



Prin demi­te­rea mea, Mihai Ghim­pu i-a făcut cadou lui Dodon Minis­te­rul Apă­ră­rii. Iată că după cuplul Roșca-Voronin un nou cuplu poli­tic, Ghimpu-Dodon, intră în are­na poli­ti­cii mol­do­ve­nești. Le doresc suc­ces!



Din păca­te, pen­tru R. Mol­do­va înce­pe o peri­oa­dă nea­gră în care, din nou, va tre­bui să ne apă­răm iden­ti­ta­tea româ­neas­ca, să ne apă­răm fiin­ța națio­na­lă. R. Mol­do­va are nevo­ie de o revo­lu­ție mora­lă, o revo­lu­ție a bunu­lui simț. Lup­ta con­ti­nuă!”, a spus Șala­ru.