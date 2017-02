Proiectul de lege privind amnistia fiscală a fost retras din Parlament

Pro­iec­tul de lege pri­vind amnis­tia fis­ca­lă și libe­ra­li­za­rea capi­ta­lu­lui a fost retras din Par­la­ment, sus­ți­ne Andri­an Can­du, pre­șe­din­te­le Legi­sla­ti­vu­lui, unul din auto­rii pro­iec­tu­lui.

„Am decis retra­ge­rea celor două pro­iec­te lega­te de libe­ra­li­za­rea capi­ta­lu­lui şi amnis­tia fis­ca­lă. Aşa cum am şi pro­mis atun­ci când au fost ini­ţi­a­te pro­iec­te­le şi vota­te în lec­tu­ra I, toa­tă aceas­tă peri­oa­dă am lucrat cu exper­ti­ză juri­di­că şi eco­no­mi­că, atât cu expe­rţi loca­li cât şi cu expe­rţi inter­na­ţio­na­li. Au fost con­sta­te mai mul­te defi­cienţe, motiv pen­tru care, toţi cei cin­ci depu­ta­ti care am sem­nat pro­iec­te­le de legi, am depus cere­rea de retra­ge­re. Astăzi deja pro­iec­te­le sunt retra­se din Par­la­ment”, scrie Can­du pe pagi­na sa de Face­bo­ok.