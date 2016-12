Mesajul de felicitare al președintelui Dodon: E o datorie pe care o voi respecta

Pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va, Igor Dodon a venit cu un mesaj de feli­ci­ta­re către cetă­țe­nii R. Mol­do­va. “Știu că o res­pon­sa­bi­li­ta­te enor­mă îmi revi­ne și mie, ca pre­șe­din­te, pen­tru a asi­gu­ra o via­ță mai bună cetă­țe­ni­lor. E o dato­rie pe care o voi res­pec­ta”, se spu­ne în mesaj.

“Dra­gi cole­gi, pri­e­te­ni, con­ce­tă­țe­ni,

Din par­tea mea și a soți­ei, vă dorim să păși­ți cu bine în anul care vine. Să lăsa­ți în urmă dure­ri­le și dez­a­mă­gi­ri­le, să fiți ală­tu­ri sau cu gân­du­ri­le la cei dra­gi, să vă faceți pla­nu­ri inspi­ra­te pen­tru 2017.

Fie ca noul an să ne adu­că mul­te roa­de, să fie un an paș­nic și priel­nic pen­tru dezvol­ta­rea țării, pen­tru fami­li­i­le noas­tre, pen­tru creș­te­rea pro­fe­sio­na­lă a tine­ri­lor, pen­tru un trai mai decent al vâr­st­ni­ci­lor. Știu că o res­pon­sa­bi­li­ta­te enor­mă îmi revi­ne și mie, ca pre­șe­din­te, pen­tru a asi­gu­ra o via­ță mai bună cetă­țe­ni­lor. E o dato­rie pe care o voi res­pec­ta. Noi vă dorim un An Nou feri­cit, un 2017 care să vă adu­că mul­te momen­te pozi­ti­ve. La Mul­ți Ani”, se mai spu­ne în mesaj.