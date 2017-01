Maia Sandu: Pentru că Dodon nu vrea să lupte cu Plahotniuc și cu sistemul creat de acesta, luptă cu Acordul de Asociere

După ce ieri, 17 ianu­a­rie, la întâl­ni­rea cu omo­lo­gul său rus, Vla­di­mir Putin, pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va, Igor Dodon a făcut refe­ri­re la Acor­dul sem­nat de R. Mol­do­va cu Uniu­nea Euro­pea­nă (UE), sus­ținând că aces­ta nu a adus nimic bun pen­tru Mol­do­va, lide­ra PAS, Maia San­du a venit cu o repli­că.

„La mul­ti­ple­le întâl­ni­ri pe care le-am avut, nu am cunos­cut niciun cetă­țean care să cea­ră anu­la­rea Acor­du­lui de Aso­ci­e­re. Am întâl­nit, în schimb, mul­ți oame­ni îngri­jo­ra­ți de sără­cie, de corup­ție, de lip­sa locu­ri­lor de mun­că bine plăti­te, de pen­si­i­le mici, de pre­zen­ța tru­pe­lor rusești pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va și de mul­te alte pro­ble­me apă­să­toa­re. Pro­mi­siu­nea lui Igor Dodon de anu­la­re a Acor­du­lui de Aso­ci­e­re, făcu­tă Krem­li­nu­lui, este o dova­dă cla­ră de tră­da­re a inte­re­sului oame­ni­lor aces­tei țări. Acor­dul de Aso­ci­e­re are deja nume­roa­se efec­te pozi­ti­ve pen­tru noi toți, iar alte bene­fi­cii ale imple­men­tă­rii aces­tu­ia se vor sim­ți în timp. Pe de altă par­te, corup­ția, sără­cia, migra­ția au fost aici cu mult îna­in­te de obți­ne­rea Acor­du­lui de Aso­ci­e­re. Anu­me aces­te gri­ji îi pre­o­cu­pă pe oame­ni. Anu­me la rezol­va­rea lor ar tre­bui să mun­ceas­că Pre­șe­din­te­le țării. Dar pen­tru că Dodon nu vrea să lup­te cu Pla­ho­t­niuc și cu sis­te­mul cre­at de aces­ta, lup­tă cu Acor­dul de Aso­ci­e­re. Pla­ho­t­niuc, la rân­dul lui, obse­dat de ide­ea să devi­nă „erou națio­nal”, se decla­ră mare „apă­ră­tor” al vec­to­ru­lui euro­pean. Din păca­te, acest circ ne cos­tă scump”, a con­chis San­du.

Ieri, Dodon a decla­rat la Mosco­va că „acest acord nu a adus niciun plus pen­tru R. Mol­do­va. Am pier­dut pia­ța rusă și cât nu ar fi de stra­niu, volu­mul expor­tu­ri­lor noas­tre în UE tot a scă­zut. Adi­că, nu am pri­mit nimic de la sem­na­rea aces­tui Acord. Nu exclud că după urmă­toa­re­le ale­ge­ri par­la­men­ta­re – aceas­ta va fi pozi­ția și eu voi sus­ți­ne pozi­ția majo­ri­tă­ții par­la­men­ta­re, iată este Par­ti­dul Soci­a­liș­ti­lor și sper că ei vor pri­mi majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră – și acest Acord va fi anu­lat”.

Ulte­ri­or, PDM a venit cu un comu­ni­cat în care se spu­ne că vor „neu­tra­li­za poli­tic ori­ce încer­ca­re de a anu­la acest Acord”, soli­ci­tând tot­o­da­tă Par­la­men­tu­lui să ia în dis­cu­ție pozi­ți­i­le pre­șe­din­te­lui Dodon expri­ma­te în vizi­ta ofi­ci­a­lă de la Mosco­va. În repli­că, pur­tă­to­rul de cuvânt al pre­șe­din­te­lui, Ion Ceban a spus că „PDM încă nu a înțe­les că din decem­brie R. Mol­do­va are un pre­șe­din­te ales de popor, care pune în prac­ti­că dorin­țe­le cetă­țe­ni­lor”.