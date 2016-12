Mai mulți activiști au semnat o petiție în susținerea lui Pirkka Tapiola și de condamnare a atacurilor mediatice regizate în adresa persoanelor cu opinii incomode

Mai mul­ți acti­viș­ti au venit cu un mesaj “în sus­ți­ne­rea lui Pir­k­ka Tapi­o­la și de con­dam­na­re a ata­cu­ri­lor medi­a­ti­ce regi­za­te în adre­sa per­soa­ne­lor cu opi­nii inco­mo­de”, după ce Pir­k­ka Tapi­o­la a fost acu­zat de com­por­ta­ment nedi­plo­ma­tic pen­tru că nu a dorit să cum­pe­re nimic de la Fun­da­ția lui Vlad Pla­ho­t­niuc – Ede­lwe­i­ss.

“Dra­gi pri­e­te­ni ai Mol­do­vei,

Câte­va zile în urmă, Publi­ka TV, unul din­tre pos­tu­ri­le TV deţi­nu­te de uni­cul oli­garh mol­do­vean Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, a ini­ţi­at un atac asu­pra lui Pir­k­ka Tapi­o­la, şeful Dele­ga­ţi­ei Uniu­nii Euro­pe­ne în Mol­do­va, lan­sat la o dis­tanţă de câte­va zile când Dele­ga­ţia UE a publi­cat o „Decla­ra­ţie pri­vind Drep­tu­ri­le Omu­lui”, con­dam­nând prac­ti­ci­le anti­de­mo­cra­ti­ce ale auto­ri­tă­ţi­lor în per­se­cu­ta­rea opo­zi­ţi­ei, a avo­ca­ţi­lor şi apă­ră­to­ri­lor drep­tu­ri­lor omu­lui. Acest atac este o con­se­cinţă direc­tă a degra­dă­rii demo­cra­ţi­ei în Mol­do­va şi dorim să con­dam­năm acest atac şi să expri­măm dez­a­pro­ba­rea noas­tră pen­tru ase­me­nea prac­ti­ci, care se văd tot mai des în media loca­lă care este con­tro­la­tă poli­tic.

Prin acest mesaj, dorim în pri­mul rând să ne adre­săm Exce­lenţe­lor voas­tre şi să ne expri­măm îngri­jo­ra­rea noas­tră pro­fun­dă în pri­vinţa dire­cţi­ei în care este diri­ja­tă ţara noas­tră în ulti­ma peri­oa­dă. Aces­te ale­ge­ri doar au agra­vat aşa-numita sta­bi­li­ta­te acla­ma­tă de auto­ri­tă­ţi. Ace­ea­şi peri­oa­dă coin­ci­de cu ulti­me­le atin­ge­ri în con­stru­cţia sta­tu­lui cap­tiv – cre­a­tu­ra Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, con­du­că­to­rul de fac­to al ţării cu un titlu necon­sti­tu­ţio­nal de „coor­do­na­tor al majo­ri­tă­ţii par­la­men­ta­re”.

Noi cre­dem că ale­ge­ri­le care au avut loc pe 13 noiem­brie au agra­vat seri­os situ­a­ţia, iar acţiu­ni­le între­prin­se de auto­ri­tă­ţi ime­di­at după aces­te ale­ge­ri vor­besc de la sine. Numi­rea rapi­dă în fun­cţie a nou­lui pro­cu­ror gene­ral, în con­di­ţii de lip­să de trans­pa­renţă şi con­trol public are intenţia de a ţine aceas­tă insti­tu­ţie sub con­tro­lul per­so­nal al lui Pla­ho­t­niuc. Nu cre­dem că acest pro­cu­ror gene­ral va mode­ra coru­pţia la nivel îna­lt. (…)

A tre­cut aproa­pe un an de la înves­ti­rea lui Filip (care este total con­tro­lat de Pla­ho­t­niuc). Aces­ta a fost înves­tit ile­gal, în toi­ul nopţii şi printr-o pro­ce­du­ră netrans­pa­ren­tă. Guver­nul este susţi­nut de popor astăzi în pro­porţie de 7%. Acest Guvern a eşu­at să ofe­re, să reîn­toar­că oame­ni­lor spe­ranţa, a eşu­at să facă refor­me rea­le, jus­ti­ţie şi lup­tă anti­co­ru­pţie rea­lă, deţinând con­tro­lul total asu­pra ţării. (…)

Cre­dem că sco­pul prin­ci­pal al lui Pla­ho­t­niuc, pe când el redu­ce la tăce­re ori­ce voce a opo­zi­ţi­ei, este să cre­e­ze per­ce­pţia că „nu exis­tă alter­na­ti­vă auto­ri­tă­ţi­lor actu­a­le” – argu­ment ce a fost şi va fi ofe­rit dvs. la întâl­ni­ri­le ofi­ci­a­le. Cu capa­ci­ta­tea lui finan­ci­a­ră şi admi­nis­tra­ti­vă, Pla­ho­t­niuc poa­te dis­tru­ge ori­ce semn de opo­zi­ţie pen­tru dece­nii. Tot de ce are el nevo­ie de la comu­ni­ta­tea inter­na­ţio­na­lă este neu­tra­li­ta­te şi supu­ne­re şi tot de ce are el nevo­ie de la oame­nii din inte­ri­or este lini­ş­tea.

Dacă mass-media lui Pla­ho­t­niuc vor­beş­te ast­fel des­pre un diplo­mat UE, imaginaţi-vă „tra­ta­men­tul” apli­cat unei voci cri­ti­ce loca­le din par­tea maşi­nă­ri­ei pro­pa­gan­dis­ti­ce. Dacă nu acţio­năm acum, lucru­ri­le se pot agra­va.

Cre­dem că ati­tu­di­nea impa­rţi­a­lă a Dlui Tapi­o­la faţă de auto­ri­tă­ţi­le care au dis­cre­di­tat Euro­pa este un fac­tor impor­tant pen­tru res­ta­bi­li­rea încre­de­rii soci­e­tă­ţii noas­tre în valo­ri­le euro­pe­ne rea­le.

Dorim să con­dam­năm vehe­ment aceas­tă încer­ca­re de a dis­cre­di­ta un diplo­mat UE pen­tru afir­ma­rea unui lucru evi­dent – cari­ta­tea făcu­tă pe bani fura­ţi nu este cari­ta­te ade­vă­ra­tă.

Facem apel către insti­tu­ţi­i­le din UE să con­di­ţio­ne­ze supor­tul finan­ci­ar şi să cea­ră imple­men­ta­rea refor­me­lor rea­le care vor eli­be­ra insti­tu­ţi­i­le de stat din strân­soa­rea ile­ga­lă în care se află”, se spu­ne în mesaj.