Filip despre primul an la guvernare: „Înainte să ne uităm la orice cifre, trebuie să ne uităm la oameni”

Prim-ministrul Pavel Filip sus­ți­ne un bri­e­fing de pre­să cu pri­le­jul împli­ni­rii unui an de la înves­ti­rea Guver­nu­lui.

„Îna­in­te să ne uităm la ori­ce cifre, tre­bu­ie să ne uităm la oame­ni… În 2016 am reu­șit două lucru­ri. Am recu­re­rat cre­di­bi­li­ta­tea R. Mol­do­va în lume. Astăzi par­te­ne­rii de dezvol­ta­re ne pri­vesc cu încre­de­re. În al doi­lea rând am reu­șit să aprin­dem lumi­na de spe­ran­ță că se poa­te trăi mai bine”, sus­ți­ne Pavel Filip.