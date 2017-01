Dodon la Moscova: Pacificatorii de pe Nistru au fost și rămân un garant al unei anumite stabilități

Aflat la Mosco­va, în cadrul pri­mei vizi­te exter­ne pe care a efectuat-o în cali­ta­tea sa de pre­șe­din­te, Igor Dodon a mers, pe lân­gă întâl­ni­ri­le cu ofi­ci­a­li­tă­ți, și să sus­ți­nă o con­fe­rin­ță de pre­să la Agen­ția infor­ma­țio­na­lă TASS. Jur­na­liș­tii ruși i-au adre­sat lui Igor Dodon inclu­siv între­bă­ri lega­te de acce­sul lor în R. Mol­do­va și de con­flic­tul din regiu­nea trans­nis­trea­nă.

Ante­ri­or, euro­de­pu­ta­tul de ori­gi­ne româ­nă, Sie­gfried Mure­șan a decla­rat că pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va, Igor Dodon ar fi tre­bu­it să facă pri­ma vizi­tă ofi­ci­a­lă exter­nă la Bru­xe­l­les, și nu la Mosco­va.

“Pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va, Igor Dodon, ar fi tre­bu­it să facă pri­ma vizi­tă ofi­ci­a­lă exter­nă la Bru­xe­l­les, nu la Mosco­va. Uniu­nea Euro­pea­nă (UE) a alo­cat R. Mol­do­va 746 de mili­oa­ne de euro de la sem­na­rea Acor­du­ri­lor de aso­ci­e­re UE – R. Mol­do­va și până în 2020. Chiar săp­tămâ­na tre­cu­tă, Uniu­nea a mai apro­bat încă un pro­gram de asis­ten­ță macro­fi­nan­ci­a­ră de 100 de mili­oa­ne de euro pen­tru Mol­do­va. În plus, Uniu­nea a libe­ra­li­zat regi­mul de vize, ceea ce le per­mi­te cetă­țe­ni­lor mol­do­ve­ni să cir­cu­le liber în toa­te cele 28 de sta­te mem­bre. În ace­eași peri­oa­dă, Rusia jupoa­ie Mol­do­va cu 400 de mili­oa­ne de dola­ri pe an, aproa­pe 380 de mili­oa­ne de euro, pen­tru gazul rusesc. În plus, în 2014, când Rusia a inter­zis impor­tul de fruc­te și legu­me din Mol­do­va, Uniu­nea Euro­pea­nă s-a pur­tat ca un ade­vă­rat pri­e­ten și a per­mis impor­tu­ri­le pe pia­ța euro­pea­nă. De ase­me­nea, Fede­ra­ția Rusă a spri­ji­nit con­stant sepa­ra­tis­mul din Trans­nis­tria și Găgă­u­zia, încăl­când, ast­fel, în mod fla­grant suve­ra­ni­ta­tea teri­to­ri­a­lă a R. Mol­do­va și Con­sti­tu­ția ei”, a sub­li­ni­at euro­par­la­men­ta­rul.