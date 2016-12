(doc) Ultima Oră: R. Moldova rămâne fără ministru al Apărării

Igor Dodon, noul pre­șe­din­te al R. Mol­do­va, a sem­nat decre­tul prin care Ana­tol Șala­ru, minis­trul Apă­ră­rii, a fost demis. Deci­zia a fost lua­tă după o soli­ci­ta­re sem­na­tă de Mihai Ghim­pu. Săp­tămâ­na tre­cu­tă, Par­ti­dul Libe­ral, cel care l-a pro­pus pe Șala­ru în aceas­tă func­ție, i-a retras spri­ji­nul poli­tic, după ce au apă­rut mai mul­te neîn­țe­le­ge­ri între Ghim­pu și Șala­ru.

„Câte­va minu­te în urmă am sem­nat decre­tul pri­vind demi­sia din func­ție a minis­tru­lui de fai­mă proas­tă Șala­ru. Îi mul­țu­mesc lui Mihai Ghim­pu pen­tru acest demers și îi suge­rez să o facă și în raport cu cei­lal­ți miniș­tri libe­ra­li din cabi­ne­tul actu­al. Rea­min­tesc că acest minis­tru este cel care a coche­tat cu NATO ști­ind foar­te bine că sun­tem o țară neu­tră con­form Con­sti­tu­ți­ei R. Mol­do­va, a favo­ri­zat și a stat în avan­gar­da apa­ri­ți­ei teh­ni­cii mili­ta­re ame­ri­ca­ne în Pia­ța Marii Adu­nă­ri Națio­na­le de Ziua Vic­to­ri­ei, care nu poa­te fi cali­fi­ca­tă alt­fel decât o pro­vo­ca­re. A ple­dat și ple­dea­ză des­chis pen­tru uni­rea R. Mol­do­va cu Româ­nia. A dis­po­ni­bi­li­zat nume­ro­și pro­fe­si­o­niș­ti din sis­te­mul de apă­ra­re și secu­ri­ta­te de stat, înlocuindu-i cu per­soa­ne apro­pi­a­te Par­ti­du­lui Libe­ral și ide­o­lo­gi­ei uni­o­nis­te. Toa­te aces­te lucru­ri sunt incom­pa­ti­bi­le în mod cate­goric cu atri­bu­ți­i­le func­țio­na­le ale unui minis­tru în dome­ni­ul apă­ră­rii al unui stat inde­pen­dent și suve­ran, care are spe­ci­fi­ca­te cla­u­ze cla­re în Con­sti­tu­ție cu pri­vi­re la neu­tra­li­ta­te. Mai mult decât atât, aces­tei per­soa­ne i-au fost în repe­ta­te rân­du­ri adu­se acu­za­ții gra­ve în ceea ce ține de pre­ju­di­ci­e­rea patri­mo­ni­u­lui în valoa­re de zeci de mili­oa­ne de lei Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii, buge­tu­lui public națio­nal, prin vîn­za­rea muni­ți­i­lor, tranzac­ții dubi­oa­se cu arma­ment și bunu­ri mate­ri­a­le afla­te la balan­ța minis­te­ru­lui Apă­ră­rii. Sunt de păre­rea că în func­ția de minis­tru al Apă­ră­rii tre­bu­ie să vină o per­soa­nă pro­fe­si­o­nis­tă, one­stă și devo­ta­tă sta­tu­lui R. Mol­do­va. Mol­do­va are vii­tor”, a scris Dodon pe pagi­na sa de pe o rețea de soci­a­li­za­re.