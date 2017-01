(doc) CEC a stabilit cuantumul de la bugetul de stat pentru anul 2017 destinat partidelor politice

Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă a sta­bi­lit cuan­tu­mul de la buge­tul de stat pen­tru anul 2017 des­ti­nat par­ti­de­lor poli­ti­ce con­form per­for­man­țe­lor obți­nu­te la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 30 noiem­brie 2014 și ale­ge­ri­le loca­le gene­ra­le din 14 iunie 2015.

În cadrul ședin­ței din 31 ianu­a­rie 2017, Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă (CEC) a sta­bi­lit cuan­tu­mul lunar al sub­ven­ți­i­lor de la buge­tul de stat pen­tru anul 2017 des­ti­na­te par­ti­de­lor poli­ti­ce con­form per­for­man­țe­lor obți­nu­te la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 30 noiem­brie 2014 și ale­ge­ri­le loca­le gene­ra­le din 14 iunie 2015.

Potri­vit hotă­rî­rii CEC, cuan­tu­mul sub­ven­ți­ei luna­re pen­tru fie­ca­re vot vala­bil expri­mat acor­dat par­ti­de­lor poli­ti­ce și blo­cu­lui elec­to­ral în cadrul ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re din 30 noiem­brie 2014 este de cir­ca 1,11 lei, iar cuan­tu­mul sub­ven­ți­ei luna­re pen­tru fie­ca­re vot vala­bil expri­mat la ale­ge­ri­le loca­le gene­ra­le din 14 iunie 2015 este de cir­ca 0,47 lei.

Sub­ven­ți­i­le alo­ca­te de la buge­tul de stat vor fi vira­te în con­tu­ri­le ban­ca­re spe­cial des­ti­na­te în acest sens des­chi­se de către par­ti­de­le poli­ti­ce, infor­ma­ția fiind pre­zen­ta­tă Comi­si­ei. Aces­tea se vor trans­fe­ra par­ti­de­lor poli­ti­ce lunar.

Ast­fel, după votu­ri­le expri­ma­te în ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2015, Par­ti­dul Demo­crat din Mol­do­va bene­fi­ci­a­ză de sub­ven­ții luna­re în valoa­re de pes­te 280. 000 lei și de sub­ven­ții anu­a­le în sumă de pes­te 3.360. 000 lei. Par­ti­dul Soci­a­liș­ti­lor bene­fi­ci­a­ză de sub­ven­ții luna­re de pes­te 360.000 lei și sub­ven­ții anu­a­le de 4.300.000 lei. Par­ti­dul Poli­tic „Plat­for­ma Dem­ni­ta­te şi Ade­văr” bene­fi­ci­a­ză de aproa­pe 13.000 lei sub for­mă de sub­ven­ții luna­re și pes­te 150.000 lei – sub­ven­ții anu­a­le. Par­ti­dul Libe­ral pri­meș­te 171.000 lei sub for­mă de sub­ven­ție luna­ră și pes­te 2000000 lei anu­al. Per total, din buge­tul de stat sunt alo­ca­te sub­ven­ții în valoa­re de 20. 000. 000 lei pen­tru enti­tă­ți­le poli­ti­ce din R. Mol­do­va.

Numă­rul total de votu­ri de la ale­ge­ri­le loca­le gene­ra­le din noiem­brie 2014 este de 3545809. Ast­fel, în urma aces­tor ale­ge­ri PLDM pri­meș­te sub­ven­ții anu­a­le în sumă tota­lă de pes­te 4. 000. 000 lei. Pes­te 4. 000.000 lei pri­meș­te și PDM. PSRM bene­fi­ci­a­ză de sub­ven­ții anu­a­le de pes­te 3. 000. 000 lei, PL și PCRM pes­te 2.000.000 lei, Par­ti­dul Nos­tru – pes­te 1. 000. 000 lei.