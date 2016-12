Cunoștințele din mediul politic ale guvernatorului Cioclea

Recent, guver­na­to­rul Băn­cii Națio­na­le, Ser­giu Cio­clea a acor­dat un inter­viu pen­tru ZdG. În acest con­text, Cio­clea fost între­bat pe cine din­tre poli­ti­cie­ni sau fun­cţio­na­ri de rang îna­lt îi cunoş­tea îna­in­te de a can­di­da la fun­cţia de guver­na­tor.

“Aţi scris că îl cunosc pe Dorin Dra­gu­ţa­nu din anii de şcoa­lă. Corect. Am învă­ţat cu el în cla­se para­le­le. Tot în cla­se para­le­le am învă­ţat cu Dra­goş Vicol, mem­bru al CCA. În 1988-1989, i-am cunos­cut pe Ale­ea Cla­si­ci­lor pe Ale­xan­dru Tăna­se şi Ana­tol Şala­ru. Cu Dorin Recean am învă­ţat în gru­pe para­le­le la ASEM. În ace­ea­şi peri­oa­dă, la ASEM, învă­ţa şi Vea­ce­slav Negru­ţa, dar nu am avut oca­zia să ne cunoa­ş­tem. Prin 2004, când lucram la Bucu­reş­ti cu BNP Pari­bas, ne-am inter­sec­tat cu Andri­an Can­du, pe care l-am depis­tat ca basa­ra­bean în echi­pa PwC Româ­nia. În 2008, am făcut cunoş­tinţă cu Igor Dodon, prim-viceprim-ministru în acea peri­oa­dă, Vale­riu Lazăr, minis­tru al Eco­no­mi­ei şi Comer­țu­lui, şi Tudor Copa­ci, şeful APP. Cam aici se ter­mi­nă lis­ta. Deo­a­re­ce am tră­it în ulti­mii 22 de ani pes­te hota­re, nu am avut oca­zia să urmă­resc par­cur­sul lor şi să dezvolt vreo rela­ţie”, a spus Cio­clea.