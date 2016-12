Cum (NU) argumentează președintele scoaterea drapelului UE din fața Președinției

La scurt timp, după înves­ti­rea lui Igor Dodon în func­ția de pre­șe­din­te al R. Mol­do­va, dra­pe­lul Uniu­nii Euro­pe­ne a fost scos din fața clă­di­rii Pre­șe­din­ți­ei. Pe par­cur­sul zilei, am încer­cat să aflăm de ce s-a recurs la acest gest.

Ast­fel, am încer­cat să-l con­tac­tăm pe con­si­li­e­rul desem­nat al pre­șe­din­te­lui în dome­ni­ul poli­tic, pur­tă­to­rul de cuvânt Ion Ceban, însă aces­ta nu a răs­puns la tele­fon. Nici la nume­re­le de tele­fon indi­ca­te pe pagi­na ofi­ci­a­lă a pre­șe­din­ți­ei nu ne-a răs­puns nime­ni. Ulte­ri­or, am expe­di­at un ema­il pe adre­sa ser­vi­ci­u­lui de pre­să al Pre­șe­din­ți­ei, la care de ase­me­nea, nu am pri­mit un răs­puns. Ast­fel, la ora 14.00, am decis să mer­gem direct la Pre­șe­din­ție pen­tru a pre­ci­za de ce a fost scos dra­pe­lul UE din fața clă­di­rii. Aco­lo, ni s-a spus că pur­tă­to­rul de cuvânt al pre­șe­din­te­lui este ocu­pat și va reve­ni cu un răs­puns în 20 de minu­te. La 14.31, am fost con­tac­ta­ți de către o repre­zen­tan­tă a ser­vi­ci­u­lui de pre­să al Pre­șe­din­ți­ei care ne-a spus că vom pri­mi un răs­puns la între­ba­re “în cadrul emi­siu­nii “Pro­TV în direct cu Lore­na Bogza”, iar la insis­ten­țe­le noas­tre de a pri­mi un răs­puns ni s-a spus că pre­șe­din­te­le va răs­pun­de atun­ci pen­tru a fi “un răs­puns pen­tru toți oda­tă”.

Puțin timp de la înves­ti­tu­ra în func­ția de șef al sta­tu­lui, Igor Dodon a înce­put să facă ordi­ne la Pre­șe­din­ție. După ce a sfin­țit biro­ul unde și-a exer­ci­tat man­da­tul Nico­lae Timofti și a sem­nat lis­ta de con­si­li­e­ri, pre­șe­din­te­le pro-rus a schim­bat lim­ba româ­nă în „lim­ba mol­do­ve­neas­că”. Pe site-ul Pre­șe­din­ți­ei, lim­ba de acces a pagi­nii s-a trans­for­mat din RO (româ­nă) în MD, adi­că mol­do­ve­neas­că.