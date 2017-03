Cine este Eduard Grama, ministrul reținut de CNA

Minis­trul Agri­cul­tu­rii și Indus­tri­ei Ali­men­ta­re, Edu­ard Gra­ma a fost reți­nut de ofi­țe­rii Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA). Reți­ne­rea minis­tru­lui vine după ce în dimi­nea­ța zilei de azi, 15 mar­tie 2017, anga­ja­ții CNA și pro­cu­ro­rii anti­co­rup­ție au efec­tu­at per­che­zi­ții la Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii și în biro­ul minis­tru­lui Edu­ard Gra­ma, într-un dosar legat de înstră­i­na­rea a 30 de hec­ta­re de teren din comu­na Stă­u­ce­ni, mun. Chi­și­nău, care apar­ți­neau Cole­gi­u­lui Naţio­nal de Viti­cul­tu­ră şi Vini­fi­ca­ţie (CNVVC, aflat în sub­or­di­nea minis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii.

Edu­ard Gra­ma are 43 de ani și a deți­nut func­ția de vice­mi­nis­tru al Agri­cul­tu­rii în guver­ne­le Gabu­ri­ci și Stre­leț, iar din ianu­a­rie 2016 aces­ta a deve­nit mem­bru al guver­nu­lui con­dus de Pavel Filip, fiind numit în frun­tea ace­lu­iași minis­ter al Agri­cul­tu­rii.

Por­ta­lul moldovacurată.md a scris ante­ri­or că Edu­ard Gra­ma și-a făcut stu­di­i­le uni­ver­si­ta­re timp de 7 ani, la sec­ția frec­ven­ță redu­să, Facul­ta­tea de Drept, a Insti­tu­tu­lui Nis­trean de Eco­no­mie și Drept de la Băl­ți, insti­tu­ție de învă­țământ pri­va­tă. Func­țio­na­rul spu­nea pen­tru sur­sa cita­tă că stu­di­i­le „au fost mai mult o glu­mă”. El a deve­nit stu­dent la vâr­sta de 30 de ani. A lucrat mai mul­ți ani în dome­ni­ul vini­fi­ca­ți­ei, în dife­ri­te com­pa­nii de vinu­ri, fără să aibă stu­dii, dar spu­ne că acest lucru nu l-a împie­di­cat deloc în carie­ră. „Nu aveam timp pen­tru stu­dii, eu am mun­cit”, decla­ra Edu­ard Gra­ma. Din decla­ra­ția sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pe anul 2014 aflăm că Edu­ard Gra­ma deți­ne, prin inter­me­di­ul soți­ei sale, Tatia­na, 100% din acțiu­ni­le Soci­e­tă­ții „Poli­pro­iect”, care deți­ne un res­ta­u­rant. Soții Gra­ma locu­iesc într-o casă indi­vi­du­a­lă de lux din or. Dur­lești, pe str. Păcii, locu­in­ță pe care au cumpărat-o în 2013. Imo­bi­lul, cu o supra­fa­ță ofi­ci­a­lă de 163 m.p., are și două con­struc­ții acce­so­rii, de 30, res­pec­tiv 60 m.p. În 2013, soții Gra­ma au vân­dut un apar­ta­ment de pes­te 100 m.p. pe str. Dece­bal din Chi­și­nău.

Sur­să foto: IPN