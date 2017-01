(video)Procurorul care mergea cu mașina pe trotuar, acuzat că a lovit un activist, milionar din donații și cu familie ce a ridicat un bloc cu 11 etaje în Chișinău

Ion Dul­ghe­ru, un fost pre­ten­dent la şefia Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție, cel care a deți­nut, până la 1 ianu­a­rie 2016, func­ția de adjunct al pro­cu­ro­ru­lui sect. Cen­tru, Chi­şi­nău, a fost fil­mat de acti­vis­tul Ale­xei Dimi­trov în timp ce a mer­gea cu mași­na pe tro­tu­a­rul din apro­pi­e­rea insti­tu­ți­ei în care aces­ta acti­va. După ce Dimi­trov i-a repro­șat acest fapt, pro­cu­ro­rul, ner­vos, l-ar fi lovit, așa cum se obser­vă din ima­gi­ni­le video sur­prin­se de acti­vist și pos­ta­te pe inter­net, după care a ple­cat. Inci­den­tul a avut loc vine­ri, 30 decem­brie 2016.

Ima­gi­ni­le video au fost pos­ta­te pe pagi­na Chi­și­nă­ul ter­mi­nat.

Ale­xei Dimi­trov: „Eu am depus plân­ge­re ime­di­at la poli­ție. Mi-a apli­cat în par­tea dreap­tă a feței o lovi­tu­ră cu pum­nul, des­tul de neplă­cu­tă. N-am fost la medic, dar evi­dent, ca să nu las așa, aș ape­la la o exper­ti­ză. Dar, era sfâr­șit de zi, vine­ri, iar sâm­bă­tă și dumi­ni­că au fost săr­bă­to­ri. A fost o ustu­ri­me neplă­cu­tă, dar mai mult e aspec­tul moral. E total depla­sat… El a mers pe tro­tu­ar. Eu i-am bocă­nit cu dege­te­le în geam, fiind­că alt­fel nu-i posi­bil de atras aten­ția. El s-a sim­țit tare lezat. El mer­gea pe tro­tu­ar. Am aflat întâm­plă­tor că e pro­cu­ror după ce am intro­dus pe goo­gle nume­re­le de înma­tri­cu­la­re ale mași­nii și am dat chiar de câte­va arti­co­le din Zia­rul de Gar­dă… După ce m-a lovit, el a ple­cat”, zice Ale­xei Dimi­trov, soli­ci­tat de ZdG.

Ion Dul­ghe­ru nu a răs­puns la ape­lu­ri­le ZdG. I-am tri­mis pro­cu­ro­ru­lui și un SMS, pre­ci­zând că dorim să aflăm pozi­ția sa des­pre inci­den­tul în care a fost impli­cat. Zia­rul de Gat­dă va insis­ta și va reve­ni ulte­ri­or cu o reac­ție din par­tea lui Ion Dul­ghe­rU și a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le. Din 1 ianu­a­rie 2016, după ce toa­te pro­cu­ra­tu­ri­le de sec­tor din Chi­și­nău au fost coma­sa­te cu Pro­cu­ra­tu­ra mun. Chi­și­nău, Ion Dul­ghe­ru nu mai este adjunct al pro­cu­ro­ru­lu­in sect. Cen­tru.

Zia­rul de Gar­dă a făcut ante­ri­or por­tre­tul pro­cu­ro­ru­lui Ion Dul­ghe­ru, atun­ci când aces­ta a can­di­dat la șefia Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție și a con­sta­tat că aces­ta deţi­ne în pro­pri­e­ta­te mai mul­te bunu­ri de mili­oa­ne, iar în tre­cut, a fost cer­ce­tat dis­ci­pli­nar din cau­za impli­că­rii într-un scan­dal. Fra­te­le aces­tu­ia, Andrei, este şi el pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tu­ra Râş­ca­ni, Chi­şi­nău. În decem­brie 2014, ZdG scria că fami­lia celor doi pro­cu­ro­ri con­stru­ieş­te un bloc loca­tiv cu nouă eta­je pe str. Con­stan­tin Vâr­nav, Chi­şi­nău, bloc ampla­sat pe un fost teren de joa­că, spre nemulţu­mi­rea loca­ta­ri­lor din zonă. După acel arti­col, Comi­sia Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te (CNI) nu doar că nu s-a auto­se­si­zat pen­tru a inves­ti­ga ave­rea celor doi pro­cu­ro­ri care con­stru­iesc blo­cul loca­tiv la câte­va sute de metri de casa de mili­oa­ne a preşe­din­te­lui CNI, Ana­to­lie Don­ciu, dar, con­trar legii, nici nu au publi­cat decla­ra­ţia lui Dul­ghe­ru cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pe anul 2014. Repre­zen­tanţii CNI nu au putut expli­ca de ce decla­ra­ţia de ave­re a pro­cu­ro­ru­lui Dul­ghe­ru lip­sea pe site-ul www.cni.md.

În mar­tie 2016, la un an şi jumă­ta­te de la dema­ra­rea lucră­ri­lor, casa înă­lţa­tă de „Sky Home Lux”, com­pa­nie fon­da­tă (iunie 2014) de Vasi­le Dul­ghe­ru (97,89%), tatăl pro­cu­ro­ri­lor Ion şi Andrei Dul­ghe­ru, şi Gali­na Bogdan (2,1%), soa­cra lui Ion, acum pen­sio­na­ră, fos­tă asis­ten­tă medi­ca­lă la Tele­neş­ti, era deja ridi­ca­tă, mun­ci­to­rii lucrând la faţa­dă. Acum, în ianu­a­rie 2016, și fața­da este gata, blo­cul urmând să fie dat în curând, în exploa­ta­re. Apar­ta­men­te­le se vând în spe­cial prin inter­me­di­ul unei fir­me imo­bi­li­a­re, preţul unui metru pătrat fiind de cir­ca 600 de euro. Date­le de pe pano­ul infor­ma­tiv ampla­sat lân­gă şan­ti­er ara­tă că edi­fi­ca­rea blo­cu­lui a înce­put în octom­brie 2014 şi urmea­ză a fi înche­ia­tă în decem­brie 2016. Fir­ma vin­de apar­ta­men­te cu 1-2 came­re.

Maşina de la şantier şi procedura disciplinară

Tere­nul pe care se îna­lţă blo­cul a intrat în pose­sia fami­li­ei Dul­ghe­ru în urma unei deci­zii a Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău din 13 mai 2014, care a dat curs soli­ci­tă­rii lui Vasi­le şi Gali­na Dul­ghe­ru de cum­pă­ra­re a tere­nu­lui afe­rent apar­ta­men­tu­lui pe care soţii Dul­ghe­ru îl deţin în zonă. Suma plăti­tă a fost de 102 017 mii de lei pen­tru 650 m.p. de teren, deşi preţul său de pia­ţă era de câte­va ori mai mare. În 2012, până a-l cum­pă­ra, fami­lia Dul­ghe­ru a luat acest teren în aren­dă.

Deşi în 2014, pro­cu­ro­rul Ion Dul­ghe­ru nega fap­tul că ar avea vreo legă­tu­ră cu con­stru­cţia aces­tui bloc, ZdG l-a sur­prins, la vola­nul unui Mer­ce­des cu nume­re­le C OO 877 (ace­lași par­cat acum pe tro­tu­ar), pe şan­ti­er, dis­cu­tând cu mun­ci­to­rii. Prin­tre alte­le, în 2011, acest auto­mo­bil fuse­se impli­cat într-un scan­dal ruti­er la Cio­ca­na, care a ajuns ulte­ri­or să fie dis­cu­tat la Con­si­li­ul Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP). În mai 2011, pe nume­le lui Ion Dul­ghe­ru a fost ini­ţi­a­tă o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră pen­tru igno­ra­rea Codu­lui de Eti­că al Pro­cu­ro­ru­lui. Temei pen­tru ini­ţi­e­rea pro­ce­du­rii a fost plân­ge­rea depu­să de I. Chi­ri­lov, care recla­ma fap­tul că, pe 9 mai 2011, deplasându-se cu auto­mo­bi­lul pe str. Ale­cu Rus­so, şofe­rul Mer­ce­de­su­lui cu nume­re­le C OO 877 a încer­cat să-l depă­şeas­că nere­gu­la­men­tar, cre­ând o situ­a­ţie de acci­dent. „Ulte­ri­or, şofe­rul Mer­ce­de­su­lui şi unul din­tre pasa­ge­ri, care s-a dove­dit a fi pro­cu­ro­rul Ion Dul­ghe­ru, i-au apli­cat mai mul­te lovi­tu­ri”, se spu­ne în hotă­rârea CSP. Dar, cir­cum­stanţe­le invo­ca­te nu s-au ade­ve­rit, după ce au fost veri­fi­ca­te de Comi­sa­ri­a­tul de Poli­ţie Cio­ca­na. Dim­po­tri­vă, I. Chi­ri­lov, care a depus plân­ge­rea, a fost cel tras la răs­pun­de­re admi­nis­tra­ti­vă. Ast­fel, pro­ce­du­ra dis­ci­pli­na­ră împo­tri­va lui Dul­ghe­ru a fost înce­ta­tă.

Venituri de milioane din donaţii

În decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pe anul 2013, pro­cu­ro­rul Ion Dul­ghe­ru a indi­cat, împre­u­nă cu soţia, veni­tu­ri din sala­riu de 250 mii de lei şi de 500 mii de lei din vân­za­rea unui imo­bil. Tot în 2015, Dul­ghe­ru a bene­fi­ci­at de dona­ţii de apro­xi­ma­tiv 800 de mii de lei (!). Aces­ta deţi­ne, împre­u­nă cu soţia, două tere­nu­ri şi 8 clă­di­ri (!), din­tre care două spa­ţii loca­ti­ve, dar şi două maşi­ni: un Rena­ult şi un Mer­ce­des. Dar, cu veni­tu­ri de mili­oa­ne, Ion Dul­ghe­ru are dato­rii. Una, de 300 de mii de lei, din 2008, şi alta, de 53 mii de euro (apro­xi­ma­tv 1 mili­on de lei), din 2011. Fiind prac­tic mili­o­nar, Dul­ghe­ru a bene­fi­ci­at de un apar­ta­ment pen­tru pro­cu­ro­rii fără locu­inţe în blo­cu­ri­le de pe str. Meles­tiu, în cadrul unui pro­iect în care anga­ja­ţii pro­cu­ra­tu­rii au plătit doar 340 de euro pen­tru 1 m.p.

În decla­ra­ţia ana­lo­gi­că a fra­te­lui său, Andrei Dul­ghe­ru, găsim, la fel, dona­ţii de 420 de mii de lei, pri­mi­ţi în 2013. În 2011, soţia aces­tu­ia a pri­mit, tot din dona­ţii, 180 mii de lei şi 5 mii de euro. Pro­cu­ro­rul Dul­ghe­ru are şi el dato­rii, una, de 20 mii de euro, din 2011, şi alta, din 2012, de 81 mii de euro. Andrei Dul­ghe­ru deţi­ne şi trei bunu­ri imo­bi­le, două din­tre care se regă­sesc şi în decla­ra­ţia lui Ion Dul­ghe­ru, semn că cei doi fra­ţi le ges­tio­nea­ză împre­u­nă. În decla­ra­ţia de ave­re pe 2014, Andrei Dul­ghe­ru indi­că ace­lea­şi dona­ţii ca şi în anul pre­ce­dent, plus alţi 12 mii de euro, pri­mi­ţi de soţie, dar şi dato­rii de 101 mii de euro, con­trac­ta­te în 2011-2012, fără ter­men şi fără dobân­dă.

Pen­tru anul 2015, Ion Dul­ghe­ru a rapor­tat un sala­riu de 100 de mii de lei de la Pro­cu­ra­tu­ră. Aces­ta a pri­mit anul tre­cut și o dona­ție de 15 mii de euro.