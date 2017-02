„Sunteți, dle ministru, milionar?” Cebotari despre aviație, casa pentru care rudele plătesc impozite și blocul construit de soacră

Vla­di­mir Cebo­ta­ri, minis­trul Jus­ti­ți­ei, afir­mă că nu a avut nici­o­da­tă un cre­dit de un mili­oa­ne de lei, blo­cul de locu­it de zece eta­je este con­stru­it de către socrii săi, iar casă în care locu­ieș­te și pe care o decla­ră în docu­men­te­le de ave­re nu este încă înre­gis­tra­tă la cadas­tru din cau­za unor acte pier­du­te și ulte­ri­or per­fec­ta­te mai mult timp. Invi­tat al emi­siu­nii „Alb&Negru” de la UNIMEDIA, Vla­di­mir Cebo­ta­ri a răs­puns la mai mul­te între­bă­ri refe­ri­tor la ave­rea și afa­ce­ri­le sale, des­pre care a scris ante­ri­or Zia­rul de Gar­dă.

„-Am mai lucrat și în pri­vat, am mai avut și alte acti­vi­tă­ți, dezvol­ta­te în para­la­lel, dar ele nu au intrat nici­o­da­tă în con­flict cu acti­vi­tă­ți­le mele publi­ce sau aca­re erau mai mult cunos­cu­te. Tot­dea­u­na am decla­rat veni­tu­ri­le și inte­re­se­le, și tot. -Sun­te­ți, dle minis­tru, mili­o­nar? În lei. –Totul depin­de cum se fac aces­te eva­luă­ri. Eu am decla­rat veni­tu­ri care dau răs­puns între­bă­ri. -Veni­tu­ri care depă­șesc mili­oa­ne? -Am decla­rat. Am plătit impo­zi­te, de alt­fel. Am for­mat locu­ri de mun­că. Cred că este un lucru bine­ve­nit. N-am avut niciun cre­dit pes­te un mili­on de lei. Eu doar mi-am asu­mat să întorc cre­di­te care a fost con­tac­ta­te de alte per­soa­ne, părin­ții mei, de tatăl meu, care a dece­dat și în suc­ce­siu­nea ave­rii căru­ia eu nu am intrat. Însă mi-am asu­mat și anu­mi­te dato­rii ale sale. Mul­te cre­di­te de ale lui le-am închis, dar nu toa­te, nu până la sfâr­șit, pen­tur că nici în suc­ce­siu­ne nu am intrat până la sfâr­șit”, expli­că Vla­di­mir Cebo­ta­ri.

Între­bat din ce resur­se finan­ci­a­re con­stru­ieș­te un bloc cu zece eta­je, Vla­di­mir Cebo­ta­ri a decla­rat că aces­ta este ridi­cat de socrii săi, iar el nu are vreo atri­bu­ție.

„Eu nu con­stru­iesc niciun bloc. Con­stru­iesc socrii, care, um am decla­rat, sunt niș­te per­soa­ne foar­te sufi­cien­te. Mie îmi pare foar­te rău și cu aceas­tă oca­zi am să le aduc scu­ze­le de rigoa­re că nu am putut să-i pro­te­jez ca să nu devi­nă un subiect de inte­res public. Ei sunt niș­te oame­ni cu o repu­ta­ție foar­te bună foar­te, cunos­cuți pes­te hota­re în niș­te dome­nii foar­te îngus­te. Nu tre­bu­ie toa­te lucru­ri­le pla­sa­te în ace­lași vas și ames­te­ca­te. Ei sunt rude­le mele. Își au inte­re­se­le lor, au dre­tu­ri­le lor care sunt res­pec­ta­te. Acest lucru deran­jea­ză când este depă­și­tă buna nor­ma­li­ta­te. Am comu­ni­cat jur­na­liș­ti­lor unor jur­na­liș­ti nu faceți refe­ri­re la nume de per­soa­ne, pute­ți să dați anu­mi­tă rela­ție de rude­nie cu mine, dar nu faceți refe­ri­re la nume­le lor, fără să-i între­bați dacă vor ca să fie publi­ce nume­le lor”, sus­ți­ne minis­trul Jus­ti­ți­ei.

Refe­ri­tor la com­pa­nia aeri­a­nă Fly One, la care soția sa a fost până în sep­tem­brie 2016 coac­țio­nar, aces­ta a decla­rat că cota-parte a fost vân­du­tă, deo­a­re­ce este „un om al coa­li­ți­ei de guver­na­re”, iar afa­ce­rea res­pec­ti­vă ar fi influ­en­țat cre­di­bli­ta­tea. Tot­o­da­tă, Cebo­ta­ri a decla­rat că afa­ce­rea în avi­a­ție a fost „un pro­iect de suflet”de care a tre­bu­it să se des­par­tă.

„Nu mi s-a spus nimic. Eu sunt o per­soa­nă des­tul de matu­ră pen­tru a vedea cum merg lucru­ri­le. Vedeam cum este tra­tat acest subiect. Înțe­le­geam că cre­ea­ză difi­cul­tă­ți. Nime­ni nici­o­da­tă nu mi-a spus un cuvânt, dar eu sunt o per­soa­nă care înțe­le­ge sin­gu­ră dacă adu­ce plus valoa­re sau minus valoa­re atun­ci când toa­tă lumea lup­tă pen­tru recă­pă­ta­rea încre­de­rii. Când apa­re o ast­fel de situ­a­ție, tre­bu­ie să iai deci­zii. -Cui ați lăsat aceas­tă com­pa­nie? -Eu nu am lăsat. A fost înstră­i­na­tă. Am vân­dut cota-parte.Îmi pare rău pen­tru aceas­ta. Nici­o­da­tă nu am ascuns că avia­ța mi-a pătruns în ini­mă foar­te adânc. Eu și acum citesc revis­te de avi­a­ție. Este un lucru care îmi este foar­te drag”, a pre­ci­zat Cebo­ta­ri.

În pre­zent la Fly One este anga­ja­tă sora lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri, Mari­a­na Tabu­i­că, fost direc­tor finan­ci­ar la ÎS, Mol­dat­sa”.

Cât des­pre casa care din 2014 nu este înre­gis­tra­tă la Cadas­tru, minis­trul spu­ne că încă este în pro­ces de înre­gis­tra­re a imo­bi­lu­lui, iar acest lucru nu a fost posi­bil până acum deo­a­re­ce a fost pier­du­tă car­tea teh­ni­că.

„Este în pro­ces de înre­gis­tra­re pen­tru că am pier­dut car­tea teh­ni­că. Din păca­te impo­zi­te plă­tesc rude­le mele, pen­tru că docu­men­ta­ția de pro­iect și urba­nism este făcu­tă pe nume­le celo­ra care sunt pro­pri­e­ta­rii tere­nu­lui și acte­le sunt pe ei, dar ea apa­re în decla­ra­ți­i­le mele, eu mi-l asum acest lucru public. Este în pro­ces pen­tru că am res­ta­bi­lit foar­te greu cra­tea teh­ni­că”, a expli­cat Minis­trul Jus­ti­ți­ei în stu­di­o­ul „Alb&Negru.