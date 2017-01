Prima reacție a procurorului acuzat că a lovit un activist: „A fost o provocare. Nu pot lovi cu mâna dreaptă. Am depus plângere la poliție pentru înjurii și deteriorarea mașinii”

Ion Dul­ghe­ru, fos­tul adjunct al pro­cu­ro­ru­lui sect. Cen­tru, astăzi, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău, acu­zat că a mers cu mași­na pe tro­tu­ar, iar ulte­ri­or l-a lovit pe acti­vis­tul Ale­xei Dimi­trov se decla­ră nevi­no­vat și spu­ne că a fost vic­ti­ma unei pro­vo­că­ri. Acu­za­to­rul de stat sus­ți­ne că nu l-a lovit pe acti­vist, pre­ci­zând că el nu poa­te lovi cu mâna dreap­tă, fiind, de fapt, stân­ga­ci. Dul­ghe­ru anun­ță că a depus și el o plân­ge­re la poli­ție, unde a recla­mat fap­tul că Dimi­trov l-a numit cu cuvin­te necen­zu­ra­te și i-a dete­ri­o­rat auto­mo­bi­lul, după ce l-a lovit cu picio­rul.

Zia­rul de Gar­dă a soli­ci­tat pozi­ția pro­cu­ro­ru­lui Ion Dul­ghe­ru des­pre inci­den­tul în care a fost impli­cat în după ami­a­za zilei de 30 decem­brie 2016 și redă inte­gral decla­ra­ți­i­le aces­tu­ia. Cazul este inves­ti­gat de poli­ție, dar și de Inspec­ția Pro­cu­ro­ri­lor, care s-a auto­se­si­zat pe mar­gi­nea cazu­lui. ZdG va urmă­ri deru­la­rea eve­ni­men­te­lor și va reve­ni cu deta­lii în edi­ția tipă­ri­tă de joi, 12 ianu­a­rie 2017.

Ion Dul­ghe­ru, pro­cu­ror, Pro­cu­ra­tu­ra mun. Chi­și­nău:

„E un video frag­men­tat. Pri­ma între­ba­re care ar tre­bui să apa­ră e de la ce s-a ini­țiat inci­den­tul. Am să vă redau exact cum au stat lucru­ri­le. În fața blo­cu­lui admi­nis­tra­tiv din bd. Ște­fan cel Mare și Sfânt este par­ca­re pen­tru mași­ni de ser­vi­ciu, cu demar­ca­re. Aco­lo par­chea­ză cola­bo­ra­to­rii insti­tu­ți­i­lor de stat ampla­sa­te cu sedi­ul pe adre­sa res­pec­ti­vă. Ieși­rea din aceas­tă par­ca­re se face doar prin fața blo­cu­lui, în direc­ția spre str. Bul­ga­ră sau spre str. Arme­neas­că. Da, ea coin­ci­de și cu tra­se­ul pe care merg pie­to­nii, însă nu se cre­a­ză impe­di­men­te, pen­tru că șofe­rii și pie­to­nii se res­pec­tă unii pe alții. Par­ca­rea dată func­țio­nea­ză așa de ani de zile. Da, poa­te ar fi cazul să func­țio­ne­ze alt­fel, dar asta e o pro­ble­mă de chel­tu­ie­li supli­men­ta­re pe care urmea­ză să le facă sta­tul. Da, înțe­leg că ea este puțin inco­mo­dă, dar așa este. Eu nici­o­da­tă nu am obser­vat niciun con­flict între per­soa­ne­le care cir­cu­lă și mași­ni. Toți sunt con­ști­en­ți că se inter­sec­tea­ză pe por­țiu­nea asta. Șofe­rii merg încet pen­tru a nu crea impe­di­men­te la pie­to­ni. Mai mult ca atât, dacă este un pie­ton în față, niciun șofer nu cla­xo­nea­ză pen­tru a se da la o par­te, pen­tru a nu-l deran­ja. Asta e situ­a­ția. Nu avem mai mul­te locu­ri de par­ca­re în zona cen­tra­lă a ora­șu­lui, iar pe adre­sa dată sunt ampla­sa­te mai mul­te insti­tu­ții de stat. E o pro­ble­mă ce nu ține de cetă­țe­ni. Tot­o­da­tă, nu poți să vii pe jos la lucru din sec­to­rul Cio­ca­na doar din cau­za că nu ai unde par­ca auto­mo­bi­lul”, își înce­pe ple­doa­ria pro­cu­ro­rul Dul­ghe­ru.

„Ast­fel, eu, în jurul orei 16.00, pornindu-mă de la ser­vi­ciu, ține­ți cont de fap­tul că fiind 30 sea­ra, era aglo­me­ra­ție la cote maxi­me pe bd. Ște­fan Cel Mare, am decis să mers spre str. Arme­neas­că. Mai e o pro­ble­mă că în direc­ția spre str. Bul­ga­ră sunt ampla­sa­te niș­te bare de pro­tec­ție care închid acce­sul auto­mo­bi­le­lor spre spa­te­le clă­di­ri­rii, pen­tru a nu blo­ca acce­sul la mași­ni­le autos­pe­ci­a­le care aduc incul­pa­ții din peni­ten­ci­ar în instan­ța de jude­ca­tă”, spu­ne pro­cu­ro­rul. „Per­soa­ne­le care nu cunosc zona, cetă­țe­ni care par­chea­ză aici mași­na și se duc la Pia­ța Cen­tra­lă, spre exem­plu, le par­chea­ză în bare­le astea de pro­tec­ție, blo­când acce­sul spre str. Bul­ga­ră. Ast­fel se cre­a­ză per­ma­nent ambu­te­ia­je și chiar devi­ne impo­si­bil să ieși cu mași­na din par­ca­re prin zona res­pec­ti­vă. Aces­te argu­men­te m-au deter­mi­nat să ies pe par­tea din­spre str. Arme­neas­că. Deplasându-mă spre ieși­rea din­spre str. Arme­neas­că, ajun­gând în apro­pi­e­rea maga­zi­nu­lui Car­mez, o per­soa­nă ce se afla pe par­tea late­ral dreap­ta, ce se afla la o dis­tan­ță de 2-3 metri de mași­nă, brusc, s-a apro­pi­at de mași­nă și a lovit cu picio­rul în ușa din par­tea dreap­tă față, în par­tea de jos. Ca reac­ție la aceas­tă lovi­tu­ră, am sta­țio­nat și am ieșit să văd ce s-a întâm­plat. Accen­tu­ez, con­co­mi­tent cu lovi­tu­ra, per­soa­na în cau­ză și înju­ra. Fap­tul că am fost lovit cu picio­rul în auto­mo­bil, fiind încă și înju­rat, m-a indig­nat. La fel am, obser­vat că per­soa­na în cau­ză s-a miș­cat într-o par­te de la auto­mo­bil, stând într-o pozi­ție agre­si­vă, dând de înțe­les că poa­te lovi repe­tat în auto­mo­bil și chiar în mine, filmându-mi reac­ția. Fiind con­ști­ent că mă fil­mea­ză doar pe mine și el nu se vede în ima­gi­ne, pozi­ția cor­pu­lui său era agre­si­vă și pro­vo­ca­toa­re. Aces­ta se miș­ca în așa mod pen­tru a crea impre­sia în fil­ma­rea sa că este agre­sat. La înce­pu­tul frag­men­tu­lui fil­mat, se vede că dia­lo­gul era în toi, iar el îmi spu­se­se deja ceva și eu doar îi repro­șez, întrebându-l, tu ce, ești debil? Era o între­ba­re în con­tex­tul în care el a lovit în mași­nă fără motiv. Nu am afir­mat că are o dia­gno­ză, doar l-am între­bat, pen­tru că acțiu­ni­le lui nu erau adec­va­te. Eu tot sunt om și ca și toți oame­nii am emo­ții, iar ele s-au reflec­tat în cazul dat așa, cu o așa o între­ba­re. Mai mult, eu i-am spus, dacă tu con­si­de­ri că am pro­ce­dat greșit, chea­mă poli­ția. De ce îți asu­mi tu res­pon­sa­bi­li­tă­ți­le și atri­bu­ți­i­le orga­ne­lor de drept”, expli­că Ion Dul­ghe­ru.

„Acțiu­ni­le fil­ma­te și care nu sunt cla­re, nu sunt cla­re doar pen­tru că cetă­țea­nul făcea miș­că­ri spe­ci­a­le pen­tru a crea apa­ren­ța că el este agre­sat. Mai mult decât atât, dacă obser­va­ți, miș­că­ri­le neclare din ima­gi­ni sunt făcu­te din par­tea stân­gă a res­pec­ti­vu­lui cetă­țean. În așa caz, eu ar fi tre­bu­it să-l lovesc din par­tea dreap­tă, cu mâna dreap­tă, ținând cont că eu stă­team cu fața la el. Eu sunt stân­ga­ci, cu dreap­ta nu pot lovi, în prin­ci­piu. Dacă eu loveam cu stân­ga, momen­tul tre­bu­ia să fie fil­mat, după pozi­ția came­rei și a cor­pu­lui meu. A fost totul regi­zat. El și-a conec­tat came­ra și a pro­vo­cat toa­te aces­te acțiu­ni din timp. Ulte­ri­or, eu m-am urcat în mași­nă, iar el a aler­gat în spa­te­le mași­nii și dacă atra­ge­ți aten­ția, stri­gă, „chiar am să-ți mai f… una”. Tot­o­da­tă, m-a numit cu cuvin­te necen­zu­ra­te. La final, coloa­na sono­ră din video e ștear­să, anu­me în sco­pul de a ascun­de fap­tul că mă numeș­te cu cuvin­te necen­zu­ra­te”, pre­ci­zea­ză Dul­ghe­ru.